Túi tái chế từ lưới đánh cá cũ đi chợ, đi chơi

Thời trang bền vững đang trở thành xu hướng phát triển cốt lõi của nhiều thương hiệu và nhà thiết kế. Sự sáng tạo từ các nhà thiết kế trẻ và xưởng thủ công nhỏ đang tạo ra những sản phẩm mang giá trị cá nhân hóa cao. Thị trường thời trang tái chế ngày càng phát triển, thu hút được sự quan tâm từ giới trẻ cho đến dân công sở, đặc biệt là những tín đồ yêu thích sản phẩm thủ công. Lưới đánh cá không chỉ là một vật dụng mà còn là nguồn cảm hứng cho các thiết kế độc đáo và ứng dụng trong cuộc sống thường ngày.

Tái chế từ lưới đánh cá cũ, chiếc túi "xanh" đơn giản, mộc mạc, bền, đa năng, dễ gấp gọn và dễ vệ sinh đến từ làng chài Phú Yên rất được khách du lịch trong và ngoài nước yêu thích ẢNH: TÚI LƯỚI LÀNG CHÀI PHÚ YÊN

Với giá chỉ từ vài chục tới hơn một trăm ngàn, những món đồ thủ công tái sinh khiến ai cũng có thể mua và dùng. Điều đó khiến thói quen tiêu dùng thời trang bền vững được lan tỏa hiệu quả, mạnh mẽ ẢNH: TÚI LƯỚI LÀNG CHÀI PHÚ YÊN

Túi tote lưới biển - nhẹ, chống thấm và bền chắc, mang lại vẻ hiện đại cho phong cách thường nhật, kết hợp công năng và tính thẩm mỹ, linh hoạt từ dạo phố, công sở đến du lịch ẢNH: TÚI LƯỚI LÀNG CHÀI PHÚ YÊN

Lưới đánh cá và thời trang phụ kiện đến từ các làng chài

Được dệt từ sợi nylon (polyamide) có độ bền, khả năng chịu mài mòn và chống thấm, lưới đánh cá có thể tồn tại ngoài khơi hàng thập kỷ. Khi bị bỏ đi, chúng trở thành ghost nets (những tấm lưới ma) trôi dạt dưới đại dương suốt hàng thế kỷ và gây hại cho hệ sinh thái biển.

Nhận thấy cả tiềm năng lẫn nguy cơ này, nhiều nhà thiết kế, thợ thủ công và các nhà sáng tạo trẻ tại làng chài đã khai thác lưới biển như một chất liệu mới cho thời trang tái chế. Sau khi làm sạch và tái cấu trúc, nylon giữ nguyên đặc tính bền chắc, nhẹ, khó bám bẩn, dễ vệ sinh, cho phép sáng tạo nên các sản phẩm phong phú: túi xách, ba lô, tote, ví, túi đựng bình nước hay thậm chí vải dệt ứng dụng trong phụ kiện và trang phục.

In tranh trên da bò tái chế kết hợp với lưới đánh cá - những chiếc túi chạm tới đỉnh cao thẩm mỹ và sáng tạo, được xem là "ngôn ngữ xanh của thời trang" bởi giới mộ điệu và du khách ẢNH: MY CORNER

Điểm khác biệt của lưới tái chế nằm ở tính công năng song hành thẩm mỹ. Nhờ đặc tính linh hoạt, chúng đáp ứng nhu cầu đa dạng từ đi chợ, tập gym, đi học đến du lịch và công sở. Được giới thiệu, bán tại điểm du lịch địa phương và các nền tảng mạng xã hội những món phụ kiện từ lưới đánh cá đã thu hút nhiều nhóm khách hàng: du khách quốc tế, giới trẻ thích độc đáo, hay những người quan tâm, trân trọng sản phẩm thủ công bền vững.

Chất liệu lai ghép độc đáo: 50% lưới biển cũ được tái chế kết hợp cùng kỹ thuật may thủ công, biến vật liệu thô mộc thành phụ kiện giàu thẩm mỹ và công năng, thể hiện giá trị độc bản và tính sưu tầm trong dòng chảy thời trang bền vững ẢNH: MY CORNER

Một số thương hiệu, như My Corner (My Corner Art Studio), Túi lưới làng chài Phú Yên... còn đưa thiết kế vượt khỏi tính tiện dụng, biến túi thành "canvas di động" của nghệ thuật. Thậm chí các nhà sáng tạo, nhà thiết kế còn độc đáo hóa chúng tạo nên những phiên bản giới hạn kết hợp in tranh nghệ sĩ trên da bò tái chế cùng lưới nylon, mang yếu tố "haute craft" (sản phẩm thủ công cao cấp, có sự kết hợp giữa kỹ thuật thủ công truyền thống và nghệ thuật đương đại) tinh xảo, độc bản, tạo nên những triển lãm túi lưới tái chế thu hút sự quan tâm của cộng đồng và giới mộ điệu.

Những chiếc túi mộc mạc, giản dị nhưng đa năng đặc biệt mang thông điệp bảo vệ đại dương, thể hiện tinh thần sống xanh rất được lòng người tiêu dùng trong và ngoài nước ẢNH: MY CORNER ART STUDIO

Khi túi xách kể câu chuyện về đại dương và làng chài Việt

Ấn tượng, khác biệt, đầy hơi thở thực tế, mang ý nghĩa tuần hoàn xanh - mỗi chiếc túi lưới tái chế không chỉ đơn thuần là phụ kiện, mà còn là một mảnh chuyện kể. Hành trình ấy bắt đầu từ những tấm lưới bỏ đi dưới đáy biển, được làm sạch và xử lý qua đôi bàn tay cần mẫn của những người dân chài lớn tuổi, để rồi "hồi sinh" thành sản phẩm mới giàu tính ứng dụng.

Những du khách người Úc thích thú với mẫu túi lưới "xanh bền vững" của các nhà sáng tạo trẻ làng chài Phú Yên ẢNH: TÚI LƯỚI LÀNG CHÀI PHÚ YÊN



