Thời trang 24/7

Túi tote là minh chứng cho xu hướng thời trang bền vững

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
06/10/2025 20:00 GMT+7

Từng là chiếc túi đựng hàng hóa đơn giản và khiêm tốn, túi tote đã có một cuộc lột xác ngoạn mục để trở thành biểu tượng của thời trang bền vững thời hiện đại.

Túi tote trơn tối giản nhưng không nhàm chán

Túi tote là minh chứng cho xu hướng thời trang bền vững- Ảnh 1.

Không cần cầu kỳ trong họa tiết hay phom dáng, những chiếc tote trơn với sắc màu cơ bản lại chính là “vũ khí” nâng tầm thẩm mỹ

ẢNH: @PH_MAH37

Ngọt ngào với áo hai dây trắng, quần shorts kẻ ca rô cùng tất cao cổ. Điểm nhấn là chiếc túi tote màu xanh navy với phom mềm mại mang lại cảm giác tiện dụng, đậm chất đường phố.

Túi tote là minh chứng cho xu hướng thời trang bền vững- Ảnh 2.

Thể hiện sự hiện đại với một chiếc áo sát nách màu đen, ôm vừa vặn cơ thể kết hợp cùng với quần jeans ống rộng màu xanh nhạt

ẢNH: @WUYNNOCC

Sự kết hợp này tạo ra một tỷ lệ cơ thể cân đối, chiếc túi tote màu kem làm nổi bật chiếc áo đen và tạo điểm nhấn rạng rỡ cho phần thân trên khiến tổng thể trở nên thanh thoát hơn.

Túi tote canvas họa tiết mang lại sức sống rực rỡ

 Nếu bạn là tín đồ yêu thích sự phóng khoáng, năng động thì tote canvas họa tiết chính là “mảnh ghép” không thể thiếu. 

Túi tote là minh chứng cho xu hướng thời trang bền vững- Ảnh 3.

Lương Thùy Linh kết hợp táo bạo giữa nét nữ tính và phong cách đường phố với một chiếc áo hai dây màu hồng với chi tiết bèo nhún xếp tầng ở ngực

ẢNH: @_LUONGTHUYLINH_

Chiếc túi tote nền trắng vải canvas đơn giản, giúp cân bằng lại toàn bộ trang phục. Điểm nhấn của chiếc túi là họa tiết lớn, đường nét rõ ràng mang lại năng lượng đường phố.

Túi tote là minh chứng cho xu hướng thời trang bền vững- Ảnh 4.

Chiếc áo sơ mi phom rộng màu xám nhạt kết hợp cùng quần shorts màu trắng tạo cảm giác năng động

ẢNH: @17CLUB

Túi tote canvas trắng là một điểm nhấn hoàn hảo với họa tiết uốn lượn và hình trái tim giúp bộ đồ trở nên mềm mại hơn.

Túi tote vải ren nữ tính

Không chỉ gắn liền với sự tiện lợi, túi tote khi được làm từ vải ren trở thành tuyên ngôn phong cách của những cô nàng yêu thích sự lãng mạn.

Túi tote là minh chứng cho xu hướng thời trang bền vững- Ảnh 5.

Áo dệt kim màu xám nhạt kết hợp cùng chân váy họa tiết hoa nhí màu hồng đất, chiếc túi tote là một điểm nhấn độc đáo. Túi tote ren trắng với họa tiết in nổi tạo ra sự đối lập tinh tế với chất liệu vải thô của trang phục

ẢNH: @TUITOTE.IG

Sang trọng với túi tote chần bông

Nếu túi canvas là lựa chọn bền bỉ, ren gợi cảm giác lãng mạn thì túi tote chần bông lại mang đến một diện mạo mềm mại.

Túi tote là minh chứng cho xu hướng thời trang bền vững- Ảnh 6.

Với tông xanh nhạt làm chủ đạo, chiếc túi tote chần bông ngay lập tức làm bừng sáng bộ váy trắng tinh khôi, tạo ra một điểm nhấn màu sắc tươi mát

ẢNH: @AHHTHYY

Túi tote là minh chứng cho xu hướng thời trang bền vững- Ảnh 7.

Áo tay phồng màu trắng nhẹ nhàng cùng với chân váy xếp ly ngắn tạo nên bộ trang phục thanh lịch. Chiếc túi tote chần bông với họa tiết hoa nhí trên nền trắng đồng điệu hoàn hảo với chiếc áo tay phồng, đây chính là điểm nhấn làm nên sự lãng mạn của cả set đồ

ẢNH: @AHHTHYY

Bay bổng với túi tote họa tiết hoa

Không có gì gợi nhớ đến sự nữ tính và lãng mạn nhiều hơn những họa tiết hoa.

Túi tote là minh chứng cho xu hướng thời trang bền vững- Ảnh 8.

Túi tote họa tiết hoa với các tông màu pastel trên nền trắng giúp cân bằng sự nữ tính cho bộ đôi áo crop top trắng và chân váy mini cạp trễ vốn mang sẵn sự táo bạo trong phong cách

ẢNH: @TUITOTE.IG

Dù bạn yêu thích phong cách nào, túi tote đều mang một nét cuốn hút riêng. Hãy chọn cho mình một chiếc túi tote không chỉ hợp xu hướng mà còn thể hiện đúng cá tính của bạn!

