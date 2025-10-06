Túi tote là minh chứng cho xu hướng thời trang bền vững

Túi tote trơn tối giản nhưng không nhàm chán
Ngọt ngào với áo hai dây trắng, quần shorts kẻ ca rô cùng tất cao cổ. Điểm nhấn là chiếc túi tote màu xanh navy với phom mềm mại mang lại cảm giác tiện dụng, đậm chất đường phố.
Sự kết hợp này tạo ra một tỷ lệ cơ thể cân đối, chiếc túi tote màu kem làm nổi bật chiếc áo đen và tạo điểm nhấn rạng rỡ cho phần thân trên khiến tổng thể trở nên thanh thoát hơn.
Túi tote canvas họa tiết mang lại sức sống rực rỡ
Nếu bạn là tín đồ yêu thích sự phóng khoáng, năng động thì tote canvas họa tiết chính là “mảnh ghép” không thể thiếu.
Chiếc túi tote nền trắng vải canvas đơn giản, giúp cân bằng lại toàn bộ trang phục. Điểm nhấn của chiếc túi là họa tiết lớn, đường nét rõ ràng mang lại năng lượng đường phố.
Túi tote canvas trắng là một điểm nhấn hoàn hảo với họa tiết uốn lượn và hình trái tim giúp bộ đồ trở nên mềm mại hơn.
Túi tote vải ren nữ tính
Không chỉ gắn liền với sự tiện lợi, túi tote khi được làm từ vải ren trở thành tuyên ngôn phong cách của những cô nàng yêu thích sự lãng mạn.
Sang trọng với túi tote chần bông
Nếu túi canvas là lựa chọn bền bỉ, ren gợi cảm giác lãng mạn thì túi tote chần bông lại mang đến một diện mạo mềm mại.
Bay bổng với túi tote họa tiết hoa
Không có gì gợi nhớ đến sự nữ tính và lãng mạn nhiều hơn những họa tiết hoa.
Dù bạn yêu thích phong cách nào, túi tote đều mang một nét cuốn hút riêng. Hãy chọn cho mình một chiếc túi tote không chỉ hợp xu hướng mà còn thể hiện đúng cá tính của bạn!