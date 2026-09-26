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Thời trang 24/7

Túi xách cỡ lớn "'đựng cả thế giới" cho nàng bận rộn

Thảo Trang
Thảo Trang
thaotrang4869@gmail.com
26/09/2026 14:00 GMT+7

Sau thời gian bị thống trị của những chiếc túi mini "bé xíu" chỉ mang tính trang trí, xu hướng túi xách cỡ lớn đã chính thức trở lại mạnh mẽ trên đường đua thời trang.

Tính tiện dụng của túi big size là điều không cần bàn cãi khi chúng có thể chứa đựng "cả thế giới" của một cô gái bận rộn. Tuy nhiên, sự trở lại của trào lưu này không dừng lại ở tính thực tế. Các nhà mốt và tín đồ sành điệu đã biến chiếc túi cỡ lớn thành tâm điểm thị giác đắt giá: từ phom túi vải sọc năng động, túi da bóng mang hơi thở nổi loạn cho đến những thiết kế túi da tối giản chuẩn tinh thần Quiet Luxury.

Nếu phong cách nghỉ dưỡng hướng về sắc màu rực rỡ thì xu hướng thời trang Y2K cá tính lại đưa những mẫu túi big size da mềm có chi tiết hầm hố lên ngôi. Sự bất đối xứng trong việc phối một chiếc áo gợi cảm, nhỏ nhắn với chiếc túi cỡ lớn bụi bặm chính là công thức tạo nên diện mạo cuốn hút.

Túi xách cỡ lớn "'đựng cả thế giới" cho nàng bận rộn - Ảnh 1.

Chiếc túi tote canvas big size kẻ sọc vàng chanh phối trắng với quai đeo đôi thanh mảnh. Phối cùng áo quây chấm bi nâu, quần shorts ngắn, nón cói rộng vành và sandals quai dán năng động

ẢNH: @_YANG.22

Túi xách cỡ lớn "'đựng cả thế giới" cho nàng bận rộn - Ảnh 2.

Túi xách tay cỡ đại bằng chất liệu da mềm màu vàng mù tạt rực rỡ, điểm xuyết móc khóa kim loại và dây xích bạc cá tính. Bản phối ton sur ton cùng áo ống cam san hô, khăn lụa thắt eo và quần jeans túi hộp cạp trễ khắc họa hình ảnh cô nàng IT-girl phóng khoáng

ẢNH: @_PHUONGDOLOVEUU

Không phô trương chi tiết kim loại hay bảng màu bắt mắt, trào lưu quiet luxury đưa túi cỡ lớn trở về với giá trị nguyên bản của phom dáng và chất liệu. Những chiếc túi da trơn mềm mại với đường cắt may tối giản trở thành người bạn đồng hành hoàn hảo cho phong cách thanh lịch hằng ngày. 

Túi xách cỡ lớn "'đựng cả thế giới" cho nàng bận rộn - Ảnh 3.

Bản phối all black cùng túi da đen cỡ đại kết hợp ăn ý cùng áo croptop vạt xéo khoe eo thon và quần cạp trễ để lộ chi tiết dây mảnh. Chiếc túi đen to dễ dàng đựng các vật dụng cá nhân giúp nàng thêm tiện lợi khi đi ra ngoài

ẢNH: @20TRENDIE

Túi xách cỡ lớn "'đựng cả thế giới" cho nàng bận rộn - Ảnh 4.

Khi mang theo một chiếc túi chiếm diện tích thị giác lớn, việc diện áo ôm sát như croptop, áo yếm hoặc áo quây. Khoảng hở này tạo khoảng thở cho thị giác, tránh cảm giác người mặc bị chìm nghỉm trong các lớp vải và phụ kiện

ẢNH: @20TRENDIE

Đối với nàng nhỏ nhắn, hãy ưu tiên các mẫu túi hobo da mềm có độ rủ hoặc túi đeo vai có độ dài dây vừa chạm ngang hông. Tránh các mẫu túi tote hộp chữ nhật quá dài quét ngang đùi vì sẽ khiến chân bị ngắn lại. Khi diện túi to, hãy luôn kết hợp cùng chân váy ngắn trên gối để kéo dài đôi chân. 

Túi xách cỡ lớn "'đựng cả thế giới" cho nàng bận rộn - Ảnh 5.

Túi xách cỡ lớn "'đựng cả thế giới" cho nàng bận rộn - Ảnh 6.

Chiếc túi da mềm dáng hobo cỡ đại màu nâu sữa phối cùng đầm babydoll ngắn tay bồng màu trắng chấm bi nhí mang lại vẻ ngoài trong trẻo cho người diện

ẢNH: SALAVI

Túi xách cỡ lớn "'đựng cả thế giới" cho nàng bận rộn - Ảnh 7.

Túi tote da sần màu be camel phom chữ nhật cứng cáp với đường chỉ may dọc tinh tế. Thiết kế tôn lên vẻ đẹp tri thức khi khoác trên vai một quý cô diện đầm hai dây đen tuyền, phù hợp cho cả môi trường công sở lẫn các buổi gặp gỡ quan trọng

ẢNH: @KAT.VN

Sự linh hoạt trong ứng dụng cùng giá trị thẩm mỹ cao đã giúp những chiếc túi xách cỡ to trở thành món đồ xứng đáng để đầu tư. Việc chọn cho mình một phom túi phù hợp sẽ giúp bạn dễ dàng hoàn thiện trang phục và tự tin thể hiện gu thời trang sắc sảo.

túi xách túi big size túi tote túi da mềm

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