Váy đính ngọc trai tôn nét đẹp cổ điển đầy sang trọng

Vượt qua giới hạn của những phụ kiện đeo cổ hay hoa tai truyền thống, nghệ thuật đính kết ngọc trai trên nền váy áo như một lời tuyên ngôn kiêu hãnh của phái đẹp. Từ những hạt ngọc trai nhỏ li ti viền cổ áo, hạt ngọc rải đều trên thân váy cho đến những chuỗi ngọc lớn, chi tiết đắt giá này đem lại hiệu ứng bắt sáng, giúp quý cô tỏa sáng rạng ngời.

Không quá phô trương nhưng lại có sức hút bền bỉ, những thiết kế đầm ngắn chữ A hay váy xòe bồng bềnh luôn là lựa chọn hàng đầu của những cô nàng mê phong cách tiểu thư ngọt ngào ẢNH: @_TYANGNE_

Chiếc đầm ngắn tối giản không tay màu trắng ngà tạo điểm nhấn bằng chuỗi ngọc viền quanh cổ tròn và nắp túi hai bên hông. Chỉ cần kết hợp cùng băng đô bọc vải trắng, túi xách mini quai ngọc và giày cao gót mũi nhọn cùng tông là đã có ngay bản phối chuẩn tiểu thư ẢNH: @F.SUNDAY

Đầm xòe ngắn màu trắng kem với đường cắt cúp ngực trái tim viền ngọc trai hạt to sắc nét. Phần chiết eo thon gọn và tùng váy xếp ly phồng nhẹ giúp tôn trọn bờ vai trần mượt mà, càng tăng vẻ thời thượng khi phối cùng băng đô ngọc trai ẢNH: INHERE

Nếu gam màu trắng ngà tượng trưng cho sự thuần khiết thì sắc hồng pastel khi kết hợp cùng vải voan lưới và ngọc trai lại mở ra một thế giới ngọt ngào, tôn vinh nét dịu dàng của phái đẹp.

Váy midi màu hồng phấn dịu dàng với cổ chữ V xếp voan tinh tế. Thân trên bằng vải lụa tơ được đính kết thủ công các cụm ngọc trai nhỏ đối xứng trải dài xuống hông, thêm một chiếc băng đô ngọc trai hoàn thiện diện mạo tiểu thư đài các ẢNH: @CHARMANINE

Bước vào những buổi dạ tiệc xa hoa, trang phục ôm dáng đính ngọc trai dáng dài chính là lựa chọn hoàn hảo cho nàng muốn tăng vẻ thời thượng ẢNH: @CHARMANINE

Đối với những mẫu đầm dạ hội dài ôm sát, một chiếc khăn choàng lông vũ sắc trắng hoặc xám khói buông hờ trên vai là mảnh ghép thượng lưu hoàn hảo, vừa giữ ấm nhẹ vừa tăng thêm vẻ quyền lực, kiêu sa ẢNH: @CHARMANINE

Nàng nên chọn hoa tai ngọc trai tròn hoặc băng đô đính ngọc trai thanh mảnh cài trên tóc. Hạn chế tối đa việc đeo vòng cổ to hay dây chuyền kim loại cầu kỳ tránh sự tương phản với các chi tiết ngọc trai trên trang phục ẢNH: K&K FASHION

Váy đính ngọc trai chính là bảo chứng bất biến cho vẻ đẹp sang trọng và không bao giờ lỗi mốt. Khéo léo chọn phom dáng phù hợp cùng sự đồng điệu trong từng chi tiết phụ kiện, quý cô hoàn toàn có thể tự tin khẳng định khí chất đài các và vẻ quyến rũ của mình.

