Thời trang 24/7

Túi xách sắc bạc, điểm nhấn kiêu kỳ cho quý cô sành điệu

Thảo Trang
Thảo Trang
thaotrang4869@gmail.com
28/03/2026 20:00 GMT+7

Túi sắc bạc đang trở thành điểm nhấn không thể thiếu để nâng tầm sự sang trọng cho mọi bản phối.

Những chiếc túi ánh bạc đã quay trở lại và mạnh mẽ hơn bao giờ hết, biến những chiếc túi xách trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn. Không còn bó hẹp trong những bữa tiệc tối, túi sắc bạc ngày nay được ứng dụng linh hoạt trong nhiều hoàn cảnh, từ dạo phố đến công sở, mang lại vẻ ngoài hiện đại và đầy kiêu hãnh.

Túi xách sắc bạc, điểm nhấn kiêu kỳ cho quý cô sành điệu - Ảnh 1.

Chiếc túi xách đeo vai với kích thước nhỏ gọn kết hợp cùng dây đeo có độ dài vừa đủ. Chất liệu da cao cấp được phủ lớp ánh bạc bền màu, phối cùng set đồ đen tối giản giúp tạo nên sự tương phản đầy ấn tượng

ẢNH: @_HEHEHE0

Kiểu dáng to với những đường cong mềm mại khi kết hợp cùng sắc bạc ánh kim tạo nên sự giao thoa thú vị giữa nét nữ tính và cá tính.

Túi xách sắc bạc, điểm nhấn kiêu kỳ cho quý cô sành điệu - Ảnh 2.

Chiếc túi đeo vai với bề mặt ánh bạc độ bắt sáng cao, tạo hiệu ứng mờ ảo. Quai xích chắc chắn giúp nàng thoải mái mang theo cả ngày dài mà vẫn cảm thấy nhẹ nhàng. Kết hợp túi cùng quần jeans và áo phông trắng đơn giản mang lại phong cách streetwear năng động

ẢNH: @_IAMMINGKI

Túi xách sắc bạc, điểm nhấn kiêu kỳ cho quý cô sành điệu - Ảnh 3.

Phần quai xích kim loại sáng bóng phối cùng thân túi ánh bạc khiến món phụ kiện này bắt mắt hơn. Kỹ thuật dập vân nổi trên bề mặt túi giúp tăng thêm sự cao cấp. Phối cùng đầm đen họa tiết chấm bi cổ điển giúp bạn sở hữu vẻ ngoài thời thượng

ẢNH: @_MOLLY_CHIANG

Dù có kích thước nhỏ gọn nhưng mẫu túi ánh kim mini vẫn đủ sức làm bừng sáng cả bộ trang phục nhờ độ bắt sáng ấn tượng.

Túi xách sắc bạc, điểm nhấn kiêu kỳ cho quý cô sành điệu - Ảnh 4.

Chiếc túi nhỏ sắc bạc nổi bật trên nền trang phục trắng đơn giản, giúp trang phục tránh sự đơn điệu

ẢNH: @_CH_AMII

Túi xách sắc bạc, điểm nhấn kiêu kỳ cho quý cô sành điệu - Ảnh 5.

Chiếc túi cầm tay chất liệu da ánh bạc có độ bóng mờ nhẹ tạo cảm giác sang trọng. Đường nét thiết kế mềm mại giúp chiếc túi dễ dàng kết hợp với nhiều loại trang phục từ cổ điển đến hiện đại. Họa tiết đan xếp lớp tăng sự độc đáo cho món phụ kiện này

ẢNH: GODISE CLOSET

Sự kết hợp giữa phom dáng kẹp nách thời thượng và họa tiết ở mặt trước tạo nên một vẻ đẹp vừa cá tính vừa điệu đà.

Túi xách sắc bạc, điểm nhấn kiêu kỳ cho quý cô sành điệu - Ảnh 6.

Túi xách bạc với chất liệu da cao cấp có độ bắt sáng tuyệt vời, đường nét bo tròn mềm mại của túi không chỉ mang lại sự trẻ trung mà còn toát lên gu thẩm mỹ hiện đại của các cô nàng sành điệu. Chỉ cần đi cùng áo quây và quần jeans đơn giản là có thể tự tin xuống phố

ẢNH: @_NOODLE.ZIP

Túi xách sắc bạc, điểm nhấn kiêu kỳ cho quý cô sành điệu - Ảnh 7.
Túi xách sắc bạc, điểm nhấn kiêu kỳ cho quý cô sành điệu - Ảnh 8.

Chiếc túi bạc với thiết kế hình thang cứng cáp với các đường cắt gọn gàng mang lại vẻ ngoài thanh lịch. Bề mặt ánh kim bạc mịn màng tạo hiệu ứng phản chiếu tinh tế. Kích thước túi vừa vặn, đáp ứng nhu cầu đựng đồ cá nhân thiết yếu một cách ngăn nắp và vô cùng tiện lợi

ẢNH: VASCARA

Túi xách sắc bạc chính là khoản đầu tư xứng tầm cho những ai yêu thích vẻ đẹp nổi bật và phong cách thời trang đương đại. Sự đa dạng về kiểu dáng giúp món phụ kiện này trở thành người bạn đồng hành lý tưởng.

Túi túi xách túi sắc bạc Ánh kim Phụ kiện

Mặc áo hai dây lụa xuống phố điệu đà, quyến rũ theo cách riêng

Phong cách mùa hè tươi tắn hơn với những món đồ màu hồng

Chất liệu denim, kaki là cặp bài trùng 'bất bại' của thời trang đường phố

Nâng tầm khí chất từ vẻ đẹp bền vững của trang phục màu be

Khoe dáng đầy tinh tế với áo vải sheer

Phối đồ mùa hè thật năng động cùng áo sơ mi denim

Đón nắng cùng sắc vàng với những kiểu áo cách điệu nữ tính

Túi cói giúp mang cả mùa hè rực rỡ vào trang phục

