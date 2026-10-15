Tưởng cũ mà mới, diện lên là sang với họa tiết cổ điển

Tạm gác lại những thiết kế trơn màu tối giản, các kiểu họa tiết cổ điển như kẻ ca rô, chấm bi, hoa cỏ hay kẻ sọc thủy thủ đang có màn trở lại đầy ngoạn mục.
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Dù mang đường nét hình học sắc sảo hay những nét chấm bi quen thuộc, mỗi mẫu họa tiết cổ điển đều sở hữu một ngôn ngữ phong cách riêng biệt. Khi được kết hợp khéo léo cùng các trang phục đơn sắc, phụ kiện tối giản và kỹ thuật layering hiện đại, họa tiết xưa cũ lập tức được thổi bừng sức sống mới.
Kẻ ca rô và sọc ngang luôn là họa tiết cổ điển 'vượt thời gian'
Điểm thú vị của kiểu họa tiết này nằm ở cấu trúc hình học rõ ràng, giúp tạo hiệu ứng thị giác phân tầng và làm mới vóc dáng người mặc qua những chiếc váy dáng dài.
Từng gắn liền với phong cách hoài cổ của những thập niên trước, họa tiết chấm bi ngày nay đã có màn "trẻ hóa" ngoạn mục. Tùy thuộc vào kích thước chấm tròn và phom dáng trang phục đi kèm, kiểu họa tiết này có thể biến chuyển linh hoạt từ nét quyến rũ phá cách đến vẻ sang trọng.
Để làm mới thời trang văn phòng, hãy chọn chiếc áo sơ mi lụa đen chấm bi trắng với chi tiết nơ cổ độc đáo phối cùng quần âu trắng ống suông cạp cao.
Lấy cảm hứng từ những bức tranh khắc họa thiên nhiên kinh điển của châu Âu, họa tiết hoa lá đơn sắc luôn mang đến cảm giác quý tộc và đài các. Đây là kiểu họa tiết hoàn hảo để tôn vinh sự mặn mà và thanh nhã của phái đẹp trong những dịp trang trọng.