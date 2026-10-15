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Tưởng cũ mà mới, diện lên là sang với họa tiết cổ điển

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
15/10/2026 10:00 GMT+7

Tạm gác lại những thiết kế trơn màu tối giản, các kiểu họa tiết cổ điển như kẻ ca rô, chấm bi, hoa cỏ hay kẻ sọc thủy thủ đang có màn trở lại đầy ngoạn mục.

Dù mang đường nét hình học sắc sảo hay những nét chấm bi quen thuộc, mỗi mẫu họa tiết cổ điển đều sở hữu một ngôn ngữ phong cách riêng biệt. Khi được kết hợp khéo léo cùng các trang phục đơn sắc, phụ kiện tối giản và kỹ thuật layering hiện đại, họa tiết xưa cũ lập tức được thổi bừng sức sống mới.

Kẻ ca rô và sọc ngang luôn là họa tiết cổ điển 'vượt thời gian' 

Điểm thú vị của kiểu họa tiết này nằm ở cấu trúc hình học rõ ràng, giúp tạo hiệu ứng thị giác phân tầng và làm mới vóc dáng người mặc qua những chiếc váy dáng dài.

Tưởng cũ mà mới, diện lên là sang với họa tiết cổ điển - Ảnh 1.

Tùy thuộc vào kích thước đường kẻ và bảng màu chủ đạo, họa tiết kẻ ca rô có thể biến chuyển từ nét dịu dàng của một cô nàng Paris hoa lệ đến vẻ cá tính, năng động của phong cách dạo phố thường nhật

ẢNH: @ORCHIC.STUDIO

Tưởng cũ mà mới, diện lên là sang với họa tiết cổ điển - Ảnh 3.

Thay vì diện cả cây đồ kẻ, bạn có thể biến chiếc áo dệt kim kẻ sọc ngang thành phụ kiện khoác hờ hững trên vai, tạo sự thanh lịch cho set đồ đơn sắc như gile vest phối quần shorts

ẢNH: @CELES_FOR_WOMEN

Từng gắn liền với phong cách hoài cổ của những thập niên trước, họa tiết chấm bi ngày nay đã có màn "trẻ hóa" ngoạn mục. Tùy thuộc vào kích thước chấm tròn và phom dáng trang phục đi kèm, kiểu họa tiết này có thể biến chuyển linh hoạt từ nét quyến rũ phá cách đến vẻ sang trọng.

Tưởng cũ mà mới, diện lên là sang với họa tiết cổ điển - Ảnh 4.

Một buổi dạo phố cuối tuần sẽ thêm phần lãng mạn khi bạn diện chiếc đầm dài trắng tinh khôi điểm xuyết họa tiết thêu ren cổ điển, phối cùng chiếc khăn lụa chấm bi đen nhỏ thắt hờ quanh cổ tôn nét cổ điển

ẢNH: @ORCHIC.STUDIO

Tưởng cũ mà mới, diện lên là sang với họa tiết cổ điển - Ảnh 5.

Nâng tầm set đồ xuống phố cá tính khi phối áo quây chấm bi đen trên nền trắng cùng quần jeans ống thụng cạp trễ. Khăn turban trùm đầu đồng điệu mang đến diện mạo chuẩn phong cách Y2K tinh nghịch

ẢNH: @ORCHIC.STUDIO

Để làm mới thời trang văn phòng, hãy chọn chiếc áo sơ mi lụa đen chấm bi trắng với chi tiết nơ cổ độc đáo phối cùng quần âu trắng ống suông cạp cao. 

Tưởng cũ mà mới, diện lên là sang với họa tiết cổ điển - Ảnh 6.

Sự tương phản kinh điển giữa hai gam màu đen - trắng giúp tôn lên nét đài các, thời thượng cho những buổi gặp gỡ quan trọng

ẢNH: @CELES_FOR_WOMEN

Lấy cảm hứng từ những bức tranh khắc họa thiên nhiên kinh điển của châu Âu, họa tiết hoa lá đơn sắc luôn mang đến cảm giác quý tộc và đài các. Đây là kiểu họa tiết hoàn hảo để tôn vinh sự mặn mà và thanh nhã của phái đẹp trong những dịp trang trọng.

Tưởng cũ mà mới, diện lên là sang với họa tiết cổ điển - Ảnh 7.

Chân váy chữ A midi in họa tiết hoa lá đen trắng khi bắt cặp cùng áo len dệt kim cổ sơ mi vừa đủ chỉn chu cho những ngày họp mặt mùa thu

ẢNH: IVY MODA

Tưởng cũ mà mới, diện lên là sang với họa tiết cổ điển - Ảnh 8.

Khi diện trang phục họa tiết, phụ kiện đi kèm nên giữ ở mức tối giản về màu sắc. Một chiếc túi xách da dáng hộp màu đen hoặc giày bốt cùng tông váy dễ dàng tạo được sự hài hòa

ẢNH: IVY MODA

 

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