Tưởng cũ mà mới, diện lên là sang với họa tiết cổ điển

Dù mang đường nét hình học sắc sảo hay những nét chấm bi quen thuộc, mỗi mẫu họa tiết cổ điển đều sở hữu một ngôn ngữ phong cách riêng biệt. Khi được kết hợp khéo léo cùng các trang phục đơn sắc, phụ kiện tối giản và kỹ thuật layering hiện đại, họa tiết xưa cũ lập tức được thổi bừng sức sống mới.

Kẻ ca rô và sọc ngang luôn là họa tiết cổ điển 'vượt thời gian'

Điểm thú vị của kiểu họa tiết này nằm ở cấu trúc hình học rõ ràng, giúp tạo hiệu ứng thị giác phân tầng và làm mới vóc dáng người mặc qua những chiếc váy dáng dài.

Tùy thuộc vào kích thước đường kẻ và bảng màu chủ đạo, họa tiết kẻ ca rô có thể biến chuyển từ nét dịu dàng của một cô nàng Paris hoa lệ đến vẻ cá tính, năng động của phong cách dạo phố thường nhật ẢNH: @ORCHIC.STUDIO

Thay vì diện cả cây đồ kẻ, bạn có thể biến chiếc áo dệt kim kẻ sọc ngang thành phụ kiện khoác hờ hững trên vai, tạo sự thanh lịch cho set đồ đơn sắc như gile vest phối quần shorts ẢNH: @CELES_FOR_WOMEN

Từng gắn liền với phong cách hoài cổ của những thập niên trước, họa tiết chấm bi ngày nay đã có màn "trẻ hóa" ngoạn mục. Tùy thuộc vào kích thước chấm tròn và phom dáng trang phục đi kèm, kiểu họa tiết này có thể biến chuyển linh hoạt từ nét quyến rũ phá cách đến vẻ sang trọng.

Một buổi dạo phố cuối tuần sẽ thêm phần lãng mạn khi bạn diện chiếc đầm dài trắng tinh khôi điểm xuyết họa tiết thêu ren cổ điển, phối cùng chiếc khăn lụa chấm bi đen nhỏ thắt hờ quanh cổ tôn nét cổ điển ẢNH: @ORCHIC.STUDIO

Nâng tầm set đồ xuống phố cá tính khi phối áo quây chấm bi đen trên nền trắng cùng quần jeans ống thụng cạp trễ. Khăn turban trùm đầu đồng điệu mang đến diện mạo chuẩn phong cách Y2K tinh nghịch ẢNH: @ORCHIC.STUDIO

Để làm mới thời trang văn phòng, hãy chọn chiếc áo sơ mi lụa đen chấm bi trắng với chi tiết nơ cổ độc đáo phối cùng quần âu trắng ống suông cạp cao.

Sự tương phản kinh điển giữa hai gam màu đen - trắng giúp tôn lên nét đài các, thời thượng cho những buổi gặp gỡ quan trọng ẢNH: @CELES_FOR_WOMEN

Lấy cảm hứng từ những bức tranh khắc họa thiên nhiên kinh điển của châu Âu, họa tiết hoa lá đơn sắc luôn mang đến cảm giác quý tộc và đài các. Đây là kiểu họa tiết hoàn hảo để tôn vinh sự mặn mà và thanh nhã của phái đẹp trong những dịp trang trọng.

Chân váy chữ A midi in họa tiết hoa lá đen trắng khi bắt cặp cùng áo len dệt kim cổ sơ mi vừa đủ chỉn chu cho những ngày họp mặt mùa thu ẢNH: IVY MODA