Tuyệt chiêu phối đồ công sở mùa hè: Vừa mát lịm vừa thanh lịch chuẩn mực

Thời trang công sở mùa hè - ưu tiên cho cảm nhận mát nhẹ và vẻ ngoài trang nhã

Váy sơ mi dáng chữ A mềm mại, nổi bật với gam xanh pastel dịu mắt, họa tiết kẻ thanh mảnh mang đến cảm giác tinh tế và nhã nhặn cho phong cách công sở hè. Chất vải đũi kẻ mềm nhẹ, thoáng mát phù hợp với tiết trời nóng bức, vừa có thể mặc đi làm vừa tiện mặc đi chơi ẢNH: GERME STORE

Đầm sơ mi dáng chữ A

Chọn các thiết kế đầm sơ mi dáng dài phom chữ A chính là giải pháp hàng đầu để nàng phối đồ công sở hè vừa mát nhẹ vừa thanh lịch. Phom dáng chữ A che mọi khuyết điểm, các kết cấu suông thẳng giúp giải phóng vòng 2 và mang lại sự thoải mái tuyệt đối khi làm việc trong phòng máy lạnh.

Đầm dài màu hồng phấn dáng chữ A trên chất vải tơ thêu hoa nổi tinh xảo mang lại vẻ đẹp ngọt ngào và dịu dàng. Cấu trúc phân mảnh thành nhiều tầng tạo độ phồng xòe tự nhiên và uyển chuyển theo từng bước chân. Thiết kế sát nách thoáng mát, nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ chỉn chu để mặc đi làm, đi học ẢNH: NEM FASHION

Ưu tiên chất vải mềm mát, thoáng khí tự nhiên

Vải cotton thô, vải lụa và voan in họa tiết nhã nhặn, lịch thiệp, vải tơ thêu hoa nổi cùng lớp lót cotton mềm nhẹ chính là những chất liệu xứng đáng có mặt trong tủ đồ công sở hè. Hãy ưu ái các thiết kế dáng dài để vừa che nắng vừa tạo sự linh hoạt trong cách mặc và chuyển đổi phong cách.

Vải lụa in họa tiết mang đến cho tủ đồ hè của nàng hình ảnh mới. Chất vải mỏng nhẹ tạo độ rủ mềm mại giúp giải phóng cơ thể khỏi sự bức bối của thời tiết. Họa tiết in không chỉ mang đến diện mạo trẻ trung, bay bổng mà còn là bí quyết để che khéo những nếp gấp, nếp nhăn nhỏ phát sinh khi ngồi làm việc suốt 8 tiếng ẢNH: NEM FASHION

Áo sơ mi tay lỡ phom suông rộng vải thô thoáng mát với phần tay bồng nhẹ mang đến tinh thần thanh lịch và năng động. Tông màu xanh pastel dịu mát của áo được phối cùng tông đen tạo nên hình ảnh chuyên nghiệp, tôn da, tôn dáng tốt ẢNH: NEM FASHION

Áo sơ mi phom rộng

Áo dáng rộng - oversized blouse - mang đến vẻ ngoài phóng khoáng nhưng chỉn chu. Phom áo rộng rãi giúp không khí lưu thông, giảm đổ mồ hôi vùng dưới cánh tay nên đem lại cảm giác thông thoáng và dễ chịu cả ngày. Áo sơ mi oversized nữ công sở có thể sơ vin nửa vạt hoặc toàn bộ khi diện cùng chân váy chữ A, chân váy giả quần shorts, quần ống rộng công sở...

Đầm xòe gam màu trắng kem cùng họa tiết nhành lá mảnh mai dệt nên hiệu ứng thị giác dịu mát. Thiết kế thắt eo nhẹ tôn dáng kết hợp cùng chi tiết drapping khéo léo, tạo nên điểm nhấn bay bổng giúp nàng luôn giữ được phong thái ngọt ngào, mát mẻ trong những ngày hè oi bức ẢNH: IVY MODA

Thiết kế peplum giúp tôn lên vòng eo một cách khéo léo, chân váy dáng chữ A dài mang đến sự thướt tha, duyên dáng trong từng bước di chuyển ẢNH: GERME STORE

Quần ống rộng

Quần ống rộng cạp cao vừa tôn dáng vừa lộng gió mát rượi suốt ngày. Hãy ưu tiên cho bản phối quần dài ống suông cạp cao, phom quần culottes tôn dáng thay thế cho kiểu quần bó skinny. Dáng quần có phom suông rộng từ hông xuống mắt cá chân sẽ tạo khoảng trống cho da "thở" và có thể "hút" gió khi nàng di chuyển.

Phối quần ống rộng cạp cao với giày cao gót và một mẫu áo blouse công sở in họa tiết hoa lá là nàng đã có diện mạo hài hòa, xinh đẹp và trẻ trung ẢNH: IVY MODA

Xu hướng layering thông minh với phom dáng lửng

Áo blazer cộc tay chính là chiếc áo khoác "quốc dân" mùa nắng nóng. Nàng luôn có thể tự tin tỏa sáng với bản phối áo blazer ngắn tay mỏng nhẹ phối áo hai dây lụa và quần ống rộng hoặc chân váy dài. Thiết kế giữ phom vai đứng thanh lịch của áo vest truyền thống nhưng cắt bỏ phần tay dài bí bách mang lại diện mạo thoáng mát, nhẹ nhàng nhưng vẫn chuyên nghiệp cho các buổi họp hành...

Xu hướng layering công sở mùa hè tinh tế được thể hiện qua bản phối màu trắng đồng điệu. Phom áo blazer cộc tay mỏng khoác ngoài áo hai dây lụa, quần tây ống suông và giày cao gót đen hở mũi mang đến bản phối vừa mát lịm, phóng khoáng vừa thanh lịch chuẩn mực ẢNH: ELISE

Như vậy, tuyệt chiêu phối đồ công sở hè chỉ gói gọn trong vài gạch đầu dòng, giúp nàng làm chủ tư duy chọn phom dáng và chất liệu thông minh. Chỉ cần ưu tiên những chất vải tự nhiên thoáng khí, linh hoạt ứng dụng xu hướng layering với blazer cộc tay, hay luân phiên thay đổi giữa quần ống rộng thời thượng và váy sơ mi phóng khoáng, bạn đã hoàn toàn có thể tự tin bước qua mùa nắng hè 2026.