Vàng bơ, nâu trầm... những gam màu xu hướng ai cũng mặc vào mùa thu

Màu sắc có ảnh hưởng đáng kể đến tâm trạng. Trang phục mang gam màu phù hợp sẽ giúp tôn da tôn dáng tốt hơn trong điều kiện thời tiết đặc trưng theo mùa. Đây chính là những lý do để nàng thêm vào tủ đồ những gam màu ấn tượng như màu vàng bơ, sắc nâu trầm, xanh ô liu... khi bước vào mùa thu đông.

Màu vàng nhạt như màu của những miếng bơ (butter) vẫn đang "làm mưa làm gió" khắp các bản phối công sở, đường phố và mọi sàn diễn. Gam màu này thể hiện sắc thái tươi vui, nồng nhiệt và lạc quan nên đặc biệt phù hợp với tiết trời thu ít nắng ẢNH: @ELENALENAKKK

Những gam màu ai cũng mặc vào mùa thu 2025

Có nhiều gam màu được đặc biệt yêu thích hơn trong mùa thu. Theo trang tổng hợp dữ liệu Tagwalk, các màu sắc có sự tăng trưởng nổi bật bao gồm màu đỏ, xanh ô liu, xanh bơ (chartreuse) và màu nâu. Tuy vậy đừng bỏ qua gam màu vàng ấn tượng, tươi tắn, rực rỡ với nhiều sắc thái - màu vàng bơ, màu vàng của những trái chanh hay sắc vàng nhạt của nắng thu dịu dàng và thư thái.

Một trong số những điều thú vị khác nữa là nhiều màu sắc nằm trong số gam màu xu hướng có thể kết hợp cùng nhau. Màu xanh lục và xanh bơ, màu nâu và màu vàng, màu nâu camel và nâu cam nồng ấm... làm nên các bản phối thời thượng đẹp hút mắt.

Vàng đậm và vàng nhạt kết hợp hài hòa và càng đẹp hơn khi nàng tạo dáng dưới ánh nắng vàng nhẹ của mùa thu. Bản phối càng trở nên hoàn hảo, dịu mát với những bông hoa cẩm chướng vàng, túi đen than chì, sự đồng điệu từ giày đến khăn buộc tóc ẢNH: @ELENALENAKKK

Bản phối đẹp mắt cho quý cô ưa thích vẻ đẹp thanh lịch cổ điển, kết hợp sắc vàng bơ, beige, đen và điểm nhấn họa tiết mang nhiều màu sắc ẢNH: ALEXANDRA LAPP

Hãy mang đến cho các bản phối mùa thu sắc đỏ nồng nàn, tươi tắn và tràn đầy năng lượng. Áo len đỏ, khăn lụa họa tiết sọc đỏ thật rực rỡ khi phối cùng sắc xanh denim và điểm nhấn là đôi bốt cổ thấp màu nâu cam có chi tiết trang trí màu vàng gold ẢNH: OLGA

Màu đỏ

Gam màu mang đặc trưng của mùa lễ hội cuối năm, sự ấm áp và nồng nhiệt đã quay trở lại mạnh mẽ. Tagwalk cho biết màu đỏ hiện diện trong các bộ sưu tập trình diễn tại các tuần lễ thời trang thế giới đã gia tăng 11%. Màu đỏ cũng xuất hiện trên trang phục của các nghệ sĩ trình diễn, chụp ảnh thời trang và tại các sự kiện thảm đỏ mùa này.

Kết hợp đỏ tươi và hồng nhạt cùng sắc xám xanh để có diện mạo sành điệu, ấn tượng như cô nàng Park Gyu Young trong loạt ảnh thời trang trên tạp chí ẢNH: COSMOPOLITAN

Dễ dàng mang sắc đỏ vào các bản phối cuối hè đầu thu từ gợi ý của các tín đồ thời trang thế giới. Một đôi Mary Janes màu đỏ cherry nổi bật tạo điểm nhấn cho bản phối trắng đen chấm bi hoặc giày cao gót mũi nhọn kèm legging đỏ rực chính là phông nền hoàn hảo cho trang phục lông và ánh kim ẢNH: VICTOIRE GODART, @FRAGILEJIM

Màu nâu trở thành điểm nhấn nổi bật nhất trong bản phối của đen, xanh ô liu và sắc xanh mint tươi sáng, ấm áp ẢNH: COSMOPOLITAN

Màu nâu trầm

Gam màu nâu sang trọng, ấm áp này trở lại cùng những gợi ý mặc đẹp hoàn hảo với tông màu xanh ô liu, xanh mint, đen, xanh denim... Nhu cầu và sự yêu thích trang phục màu nâu đã tăng trưởng ấn tượng với con số 81% so với mùa trước, theo Tagwalk.

Màu nâu hoàn hảo khi diện cùng màu xanh denim, hài hòa khi kết hợp trong bản phối cùng đỏ đun, màu vàng và áo họa tiết kẻ sọc cổ điển ẢNH: MISHOW, @ELENALENAKKK

Sắc xanh lục, xanh ô liu kết hợp hài hòa cùng màu nâu nhạt và đen qua bản phối mini dress và túi oversized, khăn lụa và giày cao gót da bóng

ẢNH: COSMOPOLITAN