Thời trang 24/7

Váy, áo họa tiết ca rô giúp nàng chinh phục mọi phong cách

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
13/10/2025 14:00 GMT+7

Trong thế giới thời trang không ngừng xoay chuyển, có những họa tiết vượt thời gian vẫn giữ được sức hút riêng, và họa tiết ca rô chính là một trong số đó.

Nhờ sự đa dạng và khả năng thích ứng linh hoạt đã khiến họa tiết ca rô trở thành "ngôn ngữ" không thể thiếu của thời trang.

Chân váy xếp ly họa tiết ca rô

Váy, áo họa tiết ca rô giúp nàng chinh phục mọi phong cách- Ảnh 1.

Chân váy xếp ly họa tiết ca rô là biểu tượng của phong cách Y2K, mang đến sự phá cách và độc đáo, giúp người mặc trở nên năng động và cá tính

ẢNH: @KJMBAE

Phối cùng áo phông trắng đơn giản chính là “bạn đồng hành” hoàn hảo, vừa cân bằng độ xòe của váy. Phom áo ôm vừa vặn tôn lên đường nét cơ thể, khiến nàng tự tin khoe trọn vẻ trẻ trung mà vẫn tinh tế.

Váy, áo họa tiết ca rô giúp nàng chinh phục mọi phong cách- Ảnh 2.

Một phiên bản khác của chiếc váy xếp ly ca rô lại mang sắc thái ngọt ngào hơn

ẢNH: @KOOKYHOUSE

Phom váy ngắn, xếp ly nhẹ nhàng tạo độ bay bổng, kết hợp cùng áo cổ vuông tay phồng màu trắng càng làm nổi bật nét duyên dáng. Phom áo ôm sát khéo léo tôn dáng, đây là lựa chọn hoàn hảo cho những ngày nàng muốn thêm chút phá cách nhưng vẫn giữ được nét đáng yêu vốn có.

Chân váy dáng dài họa tiết ca rô thanh lịch

Váy, áo họa tiết ca rô giúp nàng chinh phục mọi phong cách- Ảnh 3.

Nếu chân váy ngắn ca rô gợi lên sự tươi trẻ, thì chân váy dài họa tiết ca rô lại mang đến nét cổ điển khó cưỡng

ẢNH: @_NLNAN_

Phom váy rộng và chất liệu rủ mang lại sự thoải mái tối đa, họa tiết ca rô trầm tối giúp chiếc váy trở nên bí ẩn hơn. Ngược lại chiếc áo phông đỏ mang lại sự tương phản, sự kết hợp giữa hai gam màu đối nghịch tạo nên tổng thể vừa nổi bật, vừa cân bằng.

Váy, áo họa tiết ca rô giúp nàng chinh phục mọi phong cách- Ảnh 4.

Một phiên bản khác của váy dài ca rô lại mang hơi hướng đồng quê lãng mạn

ẢNH: SWAG

Với họa tiết ca rô đỏ trắng, dáng váy nhiều tầng bồng bềnh, khi kết hợp cùng áo phông tay ngắn họa tiết màu trắng như tái hiện lại vẻ đẹp của những mùa hè châu Âu thơ mộng.

Quần họa tiết ca rô tạo sự khác biệt

Váy, áo họa tiết ca rô giúp nàng chinh phục mọi phong cách- Ảnh 5.

Chiếc quần ống rộng họa tiết ca rô với phom dáng phóng khoáng mang đến cảm giác tự do

ẢNH: @BLACKVELVET.TR

Khi kết hợp cùng áo trễ vai crop top tay phồng màu trắng, nét quyến rũ xen lẫn cá tính chính là điểm khiến bản phối này trở nên ấn tượng hơn.

Váy, áo họa tiết ca rô giúp nàng chinh phục mọi phong cách- Ảnh 6.

Một lựa chọn khác dành cho nàng yêu thích sự tinh tế là chiếc quần ca rô trầm tối phối cùng áo body trắng, sự đối lập giữa kín đáo và gợi cảm được thể hiện khéo léo

ẢNH: @D2T.OFFICIAL

Bộ đôi này mang đến phong cách modern chic đầy sức hút, phù hợp cho cả những buổi dạo phố lẫn những ngày cần ghi điểm với vẻ ngoài chỉn chu mà không gò bó.

Áo sơ mi dáng ngắn họa tiết ca rô cá tính

Váy, áo họa tiết ca rô giúp nàng chinh phục mọi phong cách- Ảnh 7.

Một trong những món đồ “dễ thương mà vẫn chất” nhất của họa tiết ca rô chính là áo sơ mi dáng ngắn

ẢNH: WEAR

Áo sơ mi ca rô xanh - trắng, phom dáng ngắn cùng tay phồng nhẹ khiến tổng thể trở nên sinh động. Khi kết hợp với quần ống lửng màu tối, bản phối trở nên cân bằng, vừa thoải mái vừa giữ được nét hiện đại cá tính.

Váy, áo họa tiết ca rô giúp nàng chinh phục mọi phong cách- Ảnh 8.

Một lựa chọn khác là áo ca rô đen trắng, gam màu kinh điển mang lại cảm giác vintage dịu dàng

ẢNH: @NHIEN.OFFICIAL

Họa tiết nhỏ kết hợp thắt lưng ở thân áo khiến tổng thể trở nên mềm mại. Khi phối cùng chân váy ngắn trắng, nàng sẽ có một bộ cánh thể hiện rõ tinh thần “tự do và ngọt ngào” của mùa thời trang năm nay.

 

