Váy chữ A tôn eo nhỏ, 'chân ái' của cô nàng nhỏ nhắn

Váy chữ A có thể thay thế mọi kiểu dáng váy liền cần có trong tủ đồ của quý cô. Với đặc điểm thân trên ôm nhẹ, thắt eo vừa vặn đi cùng độ xòe vừa phải ở phần tùng váy (tựa như chân của chữ A viết hoa), các thiết kế dáng chữ A vừa giúp che nhược điểm cơ thể, vừa khéo léo tôn vòng eo "con kiến".
Không bao giờ lỗi mốt khi diện váy chữ A
Váy liền dáng chữ A, chân váy chữ A là một trong những phom dáng trang phục cổ điển bậc nhất, được biết đến với tên gọi "A-line". Thiết kế này trở nên nổi tiếng nhờ vào tính ứng dụng, sự linh hoạt trong biến đổi phong cách và đặc biệt là khả năng "hack" dáng, tôn eo nên chính là món đồ "must have" của mọi cô nàng nhỏ nhắn.
Váy chữ A mùa thu này chào đón quý cô với bảng màu trung tính mát lạnh và dịu dàng. Trắng, kem, beige, xanh đen hay xanh baby blue, nâu đất... là những gam màu đơn sắc dễ mặc, dễ đẹp và phù hợp với tiết trời đặc trưng của mùa. Ngoài dáng cổ tròn quen thuộc, mùa này còn có những mẫu váy chữ A kết hợp thêm phần cổ sen, phối cổ màu trắng hay cổ thủy thủ viền... mang lại nét tươi mới ấn tượng cho nàng.
Bên cạnh phom dáng timeless, cách phối màu và cài cắm chi tiết cách tân cũng là một đặc điểm riêng đáng chú ý từ các thiết kế A-line. Bảng màu thời trang trung tính với trắng và đen, xanh đen, cream, beige, nâu nhạt... hòa cùng dòng chảy xu hướng
ẢNH: BYNOIR STUDIO
Dù là kiểu váy midi hay maxi thì tinh thần thanh lịch, cổ điển và tối giản vẫn luôn hiện hữu trên các thiết kế A-line dành cho mùa thu 2025
ẢNH: IVORYA