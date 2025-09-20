Váy chữ A tôn eo nhỏ, 'chân ái' của cô nàng nhỏ nhắn

Váy chữ A có thể thay thế mọi kiểu dáng váy liền cần có trong tủ đồ của quý cô. Với đặc điểm thân trên ôm nhẹ, thắt eo vừa vặn đi cùng độ xòe vừa phải ở phần tùng váy (tựa như chân của chữ A viết hoa), các thiết kế dáng chữ A vừa giúp che nhược điểm cơ thể, vừa khéo léo tôn vòng eo "con kiến".

Váy chữ A dáng midi gam màu cream hoàn hảo cho nhiều không gian, từ nơi văn phòng làm việc, giảng đường, các buổi hội họp đến các sự kiện hay tiệc nhẹ. Thiết kế thắt eo điểm chi tiết nơ nhỏ, kết hợp thêm cúc bọc vải và cổ lá sen nhỏ xinh, duyên dáng ẢNH: BYNOIR STUDIO

Không bao giờ lỗi mốt khi diện váy chữ A

Váy liền dáng chữ A, chân váy chữ A là một trong những phom dáng trang phục cổ điển bậc nhất, được biết đến với tên gọi "A-line". Thiết kế này trở nên nổi tiếng nhờ vào tính ứng dụng, sự linh hoạt trong biến đổi phong cách và đặc biệt là khả năng "hack" dáng, tôn eo nên chính là món đồ "must have" của mọi cô nàng nhỏ nhắn.

Váy chữ A mùa thu này chào đón quý cô với bảng màu trung tính mát lạnh và dịu dàng. Trắng, kem, beige, xanh đen hay xanh baby blue, nâu đất... là những gam màu đơn sắc dễ mặc, dễ đẹp và phù hợp với tiết trời đặc trưng của mùa. Ngoài dáng cổ tròn quen thuộc, mùa này còn có những mẫu váy chữ A kết hợp thêm phần cổ sen, phối cổ màu trắng hay cổ thủy thủ viền... mang lại nét tươi mới ấn tượng cho nàng.

Phong cách tối giản đặc trưng với sự sắc nét của các đường cắt, chi tiết nẹp vải, cách phối màu và phân vai rõ rệt cho từng vị trí giúp thiết kế váy liền thân trở nên sắc sảo và ưa nhìn hơn ẢNH: BYNOIR STUDIO

Vừa ứng dụng kiểu cổ áo hải quân đặc trưng, nhà mốt vừa sử dụng kỹ thuật corset để tạo nên điểm nhấn cho vòng 2, qua đó làm mới hiệu quả cho dáng váy quen thuộc ẢNH: BYNOIR STUDIO

Váy chữ A vừa có thể diện đi học, đi làm, đi chơi, dạo phố... Luôn nhớ thêm dây vải hoặc dây lưng bản nhỏ để tạo điểm nhấn thị giác cho bản phối ẢNH: RUZA

Bên cạnh phom dáng timeless, cách phối màu và cài cắm chi tiết cách tân cũng là một đặc điểm riêng đáng chú ý từ các thiết kế A-line. Bảng màu thời trang trung tính với trắng và đen, xanh đen, cream, beige, nâu nhạt... hòa cùng dòng chảy xu hướng ẢNH: BYNOIR STUDIO

Sắc đỏ tía mang đến không gian quanh nàng nguồn nhiệt năng ấm áp, tỏa rạng từ sự nhiệt thành và lạc quan khi nàng nhìn ngắm thế giới xung quanh. Gam màu tươi tắn này được gợi ý phối cùng nâu camel, đen và trắng ẢNH: IVORYA

Vóc dáng nhỏ nhắn trở thành lợi thế khi quý cô khéo chọn những bộ trang phục vừa vặn và được thiết kế như để dành riêng cho bản thân mình. Váy liền dáng chữ A chính là một đại diện tiêu biểu mà nàng không thể bỏ lỡ ẢNH: IVORYA

Dù là kiểu váy midi hay maxi thì tinh thần thanh lịch, cổ điển và tối giản vẫn luôn hiện hữu trên các thiết kế A-line dành cho mùa thu 2025 ẢNH: IVORYA



