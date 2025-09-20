  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Váy chữ A tôn eo nhỏ, 'chân ái' của cô nàng nhỏ nhắn

Kim Ngọc
Kim Ngọc
20/09/2025 14:00 GMT+7

Diện váy chữ A không chỉ giúp tôn vòng eo nhỏ mà còn làm nổi bật nét trẻ trung và hiện đại của quý cô. Kiểu trang phục cổ điển này vốn được các cô nàng nhỏ nhắn yêu thích nay càng được mặc nhiều hơn nhờ vào khả năng tôn dáng và thu hút ánh nhìn.

Váy chữ A có thể thay thế mọi kiểu dáng váy liền cần có trong tủ đồ của quý cô. Với đặc điểm thân trên ôm nhẹ, thắt eo vừa vặn đi cùng độ xòe vừa phải ở phần tùng váy (tựa như chân của chữ A viết hoa), các thiết kế dáng chữ A vừa giúp che nhược điểm cơ thể, vừa khéo léo tôn vòng eo "con kiến".

Váy chữ A tôn eo nhỏ, 'chân ái' của cô nàng nhỏ nhắn- Ảnh 1.

Váy chữ A dáng midi gam màu cream hoàn hảo cho nhiều không gian, từ nơi văn phòng làm việc, giảng đường, các buổi hội họp đến các sự kiện hay tiệc nhẹ. Thiết kế thắt eo điểm chi tiết nơ nhỏ, kết hợp thêm cúc bọc vải và cổ lá sen nhỏ xinh, duyên dáng

ẢNH: BYNOIR STUDIO

Không bao giờ lỗi mốt khi diện váy chữ A

Váy liền dáng chữ A, chân váy chữ A là một trong những phom dáng trang phục cổ điển bậc nhất, được biết đến với tên gọi "A-line". Thiết kế này trở nên nổi tiếng nhờ vào tính ứng dụng, sự linh hoạt trong biến đổi phong cách và đặc biệt là khả năng "hack" dáng, tôn eo nên chính là món đồ "must have" của mọi cô nàng nhỏ nhắn.

Váy chữ A mùa thu này chào đón quý cô với bảng màu trung tính mát lạnh và dịu dàng. Trắng, kem, beige, xanh đen hay xanh baby blue, nâu đất... là những gam màu đơn sắc dễ mặc, dễ đẹp và phù hợp với tiết trời đặc trưng của mùa. Ngoài dáng cổ tròn quen thuộc, mùa này còn có những mẫu váy chữ A kết hợp thêm phần cổ sen, phối cổ màu trắng hay cổ thủy thủ viền... mang lại nét tươi mới ấn tượng cho nàng.

Váy chữ A tôn eo nhỏ, 'chân ái' của cô nàng nhỏ nhắn- Ảnh 2.

Phong cách tối giản đặc trưng với sự sắc nét của các đường cắt, chi tiết nẹp vải, cách phối màu và phân vai rõ rệt cho từng vị trí giúp thiết kế váy liền thân trở nên sắc sảo và ưa nhìn hơn

ẢNH: BYNOIR STUDIO

Váy chữ A tôn eo nhỏ, 'chân ái' của cô nàng nhỏ nhắn- Ảnh 3.

Vừa ứng dụng kiểu cổ áo hải quân đặc trưng, nhà mốt vừa sử dụng kỹ thuật corset để tạo nên điểm nhấn cho vòng 2, qua đó làm mới hiệu quả cho dáng váy quen thuộc

ẢNH: BYNOIR STUDIO

Váy chữ A tôn eo nhỏ, 'chân ái' của cô nàng nhỏ nhắn- Ảnh 4.

Váy chữ A vừa có thể diện đi học, đi làm, đi chơi, dạo phố... Luôn nhớ thêm dây vải hoặc dây lưng bản nhỏ để tạo điểm nhấn thị giác cho bản phối

ẢNH: RUZA

Váy chữ A tôn eo nhỏ, 'chân ái' của cô nàng nhỏ nhắn- Ảnh 5.
Váy chữ A tôn eo nhỏ, 'chân ái' của cô nàng nhỏ nhắn- Ảnh 6.

Bên cạnh phom dáng timeless, cách phối màu và cài cắm chi tiết cách tân cũng là một đặc điểm riêng đáng chú ý từ các thiết kế A-line. Bảng màu thời trang trung tính với trắng và đen, xanh đen, cream, beige, nâu nhạt... hòa cùng dòng chảy xu hướng

ẢNH: BYNOIR STUDIO

Váy chữ A tôn eo nhỏ, 'chân ái' của cô nàng nhỏ nhắn- Ảnh 7.

Sắc đỏ tía mang đến không gian quanh nàng nguồn nhiệt năng ấm áp, tỏa rạng từ sự nhiệt thành và lạc quan khi nàng nhìn ngắm thế giới xung quanh. Gam màu tươi tắn này được gợi ý phối cùng nâu camel, đen và trắng

ẢNH: IVORYA

Váy chữ A tôn eo nhỏ, 'chân ái' của cô nàng nhỏ nhắn- Ảnh 8.

Vóc dáng nhỏ nhắn trở thành lợi thế khi quý cô khéo chọn những bộ trang phục vừa vặn và được thiết kế như để dành riêng cho bản thân mình. Váy liền dáng chữ A chính là một đại diện tiêu biểu mà nàng không thể bỏ lỡ

ẢNH: IVORYA

Váy chữ A tôn eo nhỏ, 'chân ái' của cô nàng nhỏ nhắn- Ảnh 9.
Váy chữ A tôn eo nhỏ, 'chân ái' của cô nàng nhỏ nhắn- Ảnh 10.

Dù là kiểu váy midi hay maxi thì tinh thần thanh lịch, cổ điển và tối giản vẫn luôn hiện hữu trên các thiết kế A-line dành cho mùa thu 2025

ẢNH: IVORYA


Váy chữ A váy dáng A váy liền Nhỏ nhắn vòng eo nhỏ

Bài viết khác

Thoải mái lên đồ, sành điệu trong phong cách với giày lười

Thoải mái lên đồ, sành điệu trong phong cách với giày lười

Denim, tweed và những chất liệu hàng đầu cho mùa thu đông 2025

Denim, tweed và những chất liệu hàng đầu cho mùa thu đông 2025

Quần jeans bóng bay, một sự bổ sung mới hiện đại cho mùa thu

Quần jeans bóng bay, một sự bổ sung mới hiện đại cho mùa thu

Cardigan, áo len thành xu hướng mới cho mùa thu 2025

Cardigan, áo len thành xu hướng mới cho mùa thu 2025

'Nổi loạn' và phá cách cùng quần ống lửng

'Nổi loạn' và phá cách cùng quần ống lửng

Đầm dự tiệc sang trọng, tôn vẻ trẻ trung, quý phái cho nàng dịp cuối năm

Đầm dự tiệc sang trọng, tôn vẻ trẻ trung, quý phái cho nàng dịp cuối năm

Bật mí chiếc túi hiệu trên phim giờ vàng của Phương Oanh

Bật mí chiếc túi hiệu trên phim giờ vàng của Phương Oanh

Phong cách đa năng không thể chối từ với giày Mary Jane

Phong cách đa năng không thể chối từ với giày Mary Jane

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top