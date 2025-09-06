Váy dáng dài đa nhiệm, hợp cả đi làm công sở lẫn dự tiệc

Váy dáng dài đa nhiệm chính là những món đồ thời trang hữu dụng nhất tủ đồ. Với cùng một bộ trang phục, người mặc có thể ứng dụng vào nhiều hoàn cảnh và không gian khác nhau. Mùa này các thiết kế váy midi mang gam màu trung tính, váy dài đơn sắc vẫn giữ vị trí chủ đạo trên bản đồ xu hướng.

Gam màu cam đất làm bừng sáng mọi không gian nàng bước vào. Thiết kế dáng dài tinh tế điểm họa tiết nhành hoa thêu chỉ trắng trên thân trước, cổ trụ xẻ chữ V cùng đường nhún nhẹ trên tay, vai ẢNH: LAMIANN

Váy dáng dài tối giản, đa năng hơn bạn nghĩ

Một trong số những điều làm nên vẻ ngoài lôi cuốn, thu hút của trang phục chính là cảm giác thanh lịch, cổ điển nhưng vẫn hiện đại, phù hợp với không gian và nhịp sống đô thị hối hả. Các thiết kế tối giản dáng midi mang đến tinh thần này theo cách riêng - vừa nhẹ nhàng vừa đầy sức cuốn hút.

Các thiết kế được xây dựng trên phom dáng cổ điển của váy chữ A, váy bút chì hay thiết kế dáng suông thoải mái. Mỗi nhà mốt dành sự chăm chút để tạo nên khác biệt - từ gam màu bắt mắt như cam đất, tím nhạt hay màu đỏ mận nồng ấm..., từ những sọc kẻ cổ điển đến họa tiết kẻ ô vuông. Bên cạnh đó, đừng quên mang vào mỗi bản phối chút cá tính riêng của nàng, thể hiện qua đôi bông tai, chiếc trâm cài áo, mũ hay một chiếc khăn thắt nơ.

Đầm liền thân tối giản là lựa chọn mặc đẹp đơn giản nhưng sang xịn và không bao giờ lỗi mốt. Bảng màu trung tính như xám, kem, beige, nâu camel... có thể diện hằng ngày và diện trong mọi dịp ẢNH: LEIKA

Chi tiết vạt xéo của phần cổ lật tạo nên hiệu ứng thị giác, thu hút sự chú ý vào phần gương mặt và thần thái của người mặc. Quý cô yêu thích phong cách cổ điển không thể không cảm thấy rung động trước họa tiết sọc dọc đặc trưng, nổi bật trên nền xám ẢNH: LEIKA

Một chi tiết sáng tạo tinh tế được đặt để nơi ve cổ áo. Phom dáng chữ A không chỉ giúp quý cô có dáng người tròn trịa "giấu dáng" mà còn có thể giúp quý cô mảnh mai trông đầy đặn và có sức sống hơn ẢNH: LEIKA

Đi làm, đi học hay đi chơi đều phù hợp và ngập tràn hứng khởi với đầm vải thô màu tím lãng mạn và tươi sáng ẢNH: LAMIANN

Váy dáng dài cổ điển được thổi làn gió mới qua họa tiết, gam màu hay chi tiết phối đồ. Các thiết kế tông màu tối sử dụng hàng cúc màu vàng nổi bật, phối cùng túi sáng màu, phụ kiện mũ và kính tạo nét cá tính riêng ẢNH: TIT ELEGANT

Luôn có thể làm mới kiểu váy sơ mi quen thuộc bằng bảng màu đặc trưng của mùa đi cùng các chi tiết sáng tạo. Ở thiết kế này, nhà mốt sử dụng thiết kế cổ nhọn, đổi hàng cúc nhựa quen thuộc bằng cúc mạ kim loại màu vàng gold ẢNH: LEIKA

Thiết kế có sự đổi mới ấn tượng khi phối vải ren vào chất liệu vải cotton sọc kẻ màu xanh. Nàng thật dịu dàng, quyến rũ nhưng vẫn gọn gàng, thoải mái và xinh đẹp trong những bản phối váy dài đa nhiệm dành cho mùa thu ẢNH: LAMIANN



