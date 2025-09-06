Váy dáng dài đa nhiệm, hợp cả đi làm công sở lẫn dự tiệc

Luôn có sức hấp dẫn riêng từ những thiết kế váy dáng dài đa nhiệm. Đúng như tên gọi, các thiết kế này cho bạn sự chủ động, linh hoạt khi muốn thay đổi phong cách. Mỗi kiểu dáng, màu sắc đều đạt được nhiều tiêu chí cùng lúc, do vậy hợp mặc đi làm văn phong lẫn dự sự kiện, dự tiệc...
Váy dáng dài đa nhiệm chính là những món đồ thời trang hữu dụng nhất tủ đồ. Với cùng một bộ trang phục, người mặc có thể ứng dụng vào nhiều hoàn cảnh và không gian khác nhau. Mùa này các thiết kế váy midi mang gam màu trung tính, váy dài đơn sắc vẫn giữ vị trí chủ đạo trên bản đồ xu hướng.
Váy dáng dài tối giản, đa năng hơn bạn nghĩ
Một trong số những điều làm nên vẻ ngoài lôi cuốn, thu hút của trang phục chính là cảm giác thanh lịch, cổ điển nhưng vẫn hiện đại, phù hợp với không gian và nhịp sống đô thị hối hả. Các thiết kế tối giản dáng midi mang đến tinh thần này theo cách riêng - vừa nhẹ nhàng vừa đầy sức cuốn hút.
Các thiết kế được xây dựng trên phom dáng cổ điển của váy chữ A, váy bút chì hay thiết kế dáng suông thoải mái. Mỗi nhà mốt dành sự chăm chút để tạo nên khác biệt - từ gam màu bắt mắt như cam đất, tím nhạt hay màu đỏ mận nồng ấm..., từ những sọc kẻ cổ điển đến họa tiết kẻ ô vuông. Bên cạnh đó, đừng quên mang vào mỗi bản phối chút cá tính riêng của nàng, thể hiện qua đôi bông tai, chiếc trâm cài áo, mũ hay một chiếc khăn thắt nơ.
Váy dáng dài cổ điển được thổi làn gió mới qua họa tiết, gam màu hay chi tiết phối đồ. Các thiết kế tông màu tối sử dụng hàng cúc màu vàng nổi bật, phối cùng túi sáng màu, phụ kiện mũ và kính tạo nét cá tính riêng