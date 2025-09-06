  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Váy dáng dài đa nhiệm, hợp cả đi làm công sở lẫn dự tiệc

Kim Ngọc
Kim Ngọc
06/09/2025 08:00 GMT+7

Luôn có sức hấp dẫn riêng từ những thiết kế váy dáng dài đa nhiệm. Đúng như tên gọi, các thiết kế này cho bạn sự chủ động, linh hoạt khi muốn thay đổi phong cách. Mỗi kiểu dáng, màu sắc đều đạt được nhiều tiêu chí cùng lúc, do vậy hợp mặc đi làm văn phong lẫn dự sự kiện, dự tiệc...

Váy dáng dài đa nhiệm chính là những món đồ thời trang hữu dụng nhất tủ đồ. Với cùng một bộ trang phục, người mặc có thể ứng dụng vào nhiều hoàn cảnh và không gian khác nhau. Mùa này các thiết kế váy midi mang gam màu trung tính, váy dài đơn sắc vẫn giữ vị trí chủ đạo trên bản đồ xu hướng.

Váy dáng dài đa nhiệm - Ảnh 1.

Gam màu cam đất làm bừng sáng mọi không gian nàng bước vào. Thiết kế dáng dài tinh tế điểm họa tiết nhành hoa thêu chỉ trắng trên thân trước, cổ trụ xẻ chữ V cùng đường nhún nhẹ trên tay, vai

ẢNH: LAMIANN

Váy dáng dài tối giản, đa năng hơn bạn nghĩ

Một trong số những điều làm nên vẻ ngoài lôi cuốn, thu hút của trang phục chính là cảm giác thanh lịch, cổ điển nhưng vẫn hiện đại, phù hợp với không gian và nhịp sống đô thị hối hả. Các thiết kế tối giản dáng midi mang đến tinh thần này theo cách riêng - vừa nhẹ nhàng vừa đầy sức cuốn hút.

Các thiết kế được xây dựng trên phom dáng cổ điển của váy chữ A, váy bút chì hay thiết kế dáng suông thoải mái. Mỗi nhà mốt dành sự chăm chút để tạo nên khác biệt - từ gam màu bắt mắt như cam đất, tím nhạt hay màu đỏ mận nồng ấm..., từ những sọc kẻ cổ điển đến họa tiết kẻ ô vuông. Bên cạnh đó, đừng quên mang vào mỗi bản phối chút cá tính riêng của nàng, thể hiện qua đôi bông tai, chiếc trâm cài áo, mũ hay một chiếc khăn thắt nơ.

Váy dáng dài đa nhiệm - Ảnh 2.

Đầm liền thân tối giản là lựa chọn mặc đẹp đơn giản nhưng sang xịn và không bao giờ lỗi mốt. Bảng màu trung tính như xám, kem, beige, nâu camel... có thể diện hằng ngày và diện trong mọi dịp

ẢNH: LEIKA

Váy dáng dài đa nhiệm - Ảnh 3.

Chi tiết vạt xéo của phần cổ lật tạo nên hiệu ứng thị giác, thu hút sự chú ý vào phần gương mặt và thần thái của người mặc. Quý cô yêu thích phong cách cổ điển không thể không cảm thấy rung động trước họa tiết sọc dọc đặc trưng, nổi bật trên nền xám

ẢNH: LEIKA

Váy dáng dài đa nhiệm - Ảnh 5.

Một chi tiết sáng tạo tinh tế được đặt để nơi ve cổ áo. Phom dáng chữ A không chỉ giúp quý cô có dáng người tròn trịa "giấu dáng" mà còn có thể giúp quý cô mảnh mai trông đầy đặn và có sức sống hơn

ẢNH: LEIKA

Váy dáng dài đa nhiệm - Ảnh 6.

Đi làm, đi học hay đi chơi đều phù hợp và ngập tràn hứng khởi với đầm vải thô màu tím lãng mạn và tươi sáng

ẢNH: LAMIANN

Váy dáng dài đa nhiệm - Ảnh 7.
Váy dáng dài đa nhiệm - Ảnh 8.

Váy dáng dài cổ điển được thổi làn gió mới qua họa tiết, gam màu hay chi tiết phối đồ. Các thiết kế tông màu tối sử dụng hàng cúc màu vàng nổi bật, phối cùng túi sáng màu, phụ kiện mũ và kính tạo nét cá tính riêng

ẢNH: TIT ELEGANT

Váy dáng dài đa nhiệm - Ảnh 9.

Luôn có thể làm mới kiểu váy sơ mi quen thuộc bằng bảng màu đặc trưng của mùa đi cùng các chi tiết sáng tạo. Ở thiết kế này, nhà mốt sử dụng thiết kế cổ nhọn, đổi hàng cúc nhựa quen thuộc bằng cúc mạ kim loại màu vàng gold

ẢNH: LEIKA

Váy dáng dài đa nhiệm - Ảnh 10.

Thiết kế có sự đổi mới ấn tượng khi phối vải ren vào chất liệu vải cotton sọc kẻ màu xanh. Nàng thật dịu dàng, quyến rũ nhưng vẫn gọn gàng, thoải mái và xinh đẹp trong những bản phối váy dài đa nhiệm dành cho mùa thu

ẢNH: LAMIANN


váy dáng dài Đa nhiệm cổ điển Váy dài Tối giản

Bài viết khác

Tạo cá tính riêng cho trang phục của bạn với họa tiết rằn ri

Tạo cá tính riêng cho trang phục của bạn với họa tiết rằn ri

Diện áo gile, 'đánh bật' phong cách thời trang đơn điệu

Diện áo gile, 'đánh bật' phong cách thời trang đơn điệu

Xu hướng áo polo dệt kim khuấy đảo phong cách đường phố mùa này

Xu hướng áo polo dệt kim khuấy đảo phong cách đường phố mùa này

Quần jeans cạp thấp, ống loe, đính đá, đơn sắc... đang được yêu thích nhất

Quần jeans cạp thấp, ống loe, đính đá, đơn sắc... đang được yêu thích nhất

Đẹp dịu dàng, nền nã khi diện váy hoa, váy họa tiết đi làm, đi học

Đẹp dịu dàng, nền nã khi diện váy hoa, váy họa tiết đi làm, đi học

Chân váy dáng dài giúp nàng linh hoạt trong mọi bản phối

Chân váy dáng dài giúp nàng linh hoạt trong mọi bản phối

Chào thu với trang phục gam màu trung tính

Chào thu với trang phục gam màu trung tính

Nhà thiết kế Nguyễn Thơ Thơ tiết lộ chiếc áo dài đặc biệt của BTV Minh Trang

Nhà thiết kế Nguyễn Thơ Thơ tiết lộ chiếc áo dài đặc biệt của BTV Minh Trang

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top