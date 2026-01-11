Váy dáng dài từ lụa, nhung the, organza đặc sắc, hoàn hảo cho mùa lạnh

Tủ đồ mùa lạnh không thể thiếu những thiết kế váy dáng dài đa chất liệu. Nếu vải nhung, vải denim, vải dệt kim và dạ mang đến cảm giác dày ấm và đứng phom thì các chất liệu mềm nhẹ và có độ bay như organza, lụa, voan tơ gợi lên cảm nhận về sự lãng mạn và bay bổng.
Vừa đẹp vừa ấm khi diện váy nhung sang trọng
Vải nhung nói chung và vải nhung the là một trong những loại chất liệu sang trọng mang đặc trưng của mùa lạnh. Các mẫu váy nhung dáng midi hầu hết có phom dáng tinh giản - dáng suông nhẹ, dáng A hay dáng ống ôm body nhưng không quá chật chội mà ưu tiên sự vừa vặn. Các thiết kế sử dụng chi tiết đính kết có chiến lược, các đường vặn xoắn mềm để tạo điểm nhấn tôn eo và tôn những đường cong.
Váy dáng dài từ lụa mềm, organza phối giày bốt cá tính
Nếu ưa thích diện các mẫu váy dài từ vải lụa mềm, voan tơ hay organza, nàng nên ưu tiên phối cùng giày bốt da cổ cao để giúp bản phối trở nên thời thượng và cá tính. Sự tương phản về kết cấu chất liệu giúp khắc họa rõ nét cá tính thời trang của người mặc, đồng thời tạo nên điểm kết nối khi nàng muốn phối thêm áo khoác măng tô, áo khoác kaki dáng dài, blazer công sở...
Đầm nhung tông nâu đất phối thắt lưng cá tính hay đầm đen dáng bodycon phối áo khoác dáng dài sẽ là lựa chọn mặc đẹp của nàng hôm nay?
ẢNH: ENTROPY BOUTIQUE
Những gam màu vượt thời gian như màu đen, beige, cream, nâu đất, đỏ... luôn nằm trong số những lựa chọn hoàn hảo về màu sắc cho bản phối mùa lạnh
ẢNH: ENTROPY BOUTIQUE