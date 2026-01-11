Váy dáng dài từ lụa, nhung the, organza đặc sắc, hoàn hảo cho mùa lạnh

Tủ đồ mùa lạnh không thể thiếu những thiết kế váy dáng dài đa chất liệu. Nếu vải nhung, vải denim, vải dệt kim và dạ mang đến cảm giác dày ấm và đứng phom thì các chất liệu mềm nhẹ và có độ bay như organza, lụa, voan tơ gợi lên cảm nhận về sự lãng mạn và bay bổng.

Đầm chữ A vải organza tơ phối bốt cao cổ mang đến hình ảnh phóng khoáng và nữ tính. Thiết kế thể hiện vẻ đẹp tinh tế qua các chi tiết xếp tầng, xếp ly vừa vặn trên phom dáng tinh giản khắc họa rõ nét cá tính người mặc ẢNH: RANDOMLIST

Vừa đẹp vừa ấm khi diện váy nhung sang trọng

Vải nhung nói chung và vải nhung the là một trong những loại chất liệu sang trọng mang đặc trưng của mùa lạnh. Các mẫu váy nhung dáng midi hầu hết có phom dáng tinh giản - dáng suông nhẹ, dáng A hay dáng ống ôm body nhưng không quá chật chội mà ưu tiên sự vừa vặn. Các thiết kế sử dụng chi tiết đính kết có chiến lược, các đường vặn xoắn mềm để tạo điểm nhấn tôn eo và tôn những đường cong.

Đầm nhung dáng dài làm toát lên tinh thần thời thượng, sự sang trọng và quý phái từ chất vải đến chi tiết viền cổ đặc sắc ẢNH: NEM FASHION

Sắc đỏ nổi bật, lộng lẫy mà vẫn đầy sự hứng khởi và nhiệt huyết. Thiết kế váy liền thân có điểm nhấn thắt eo duyên dáng được gợi ý phối cùng guốc cao gót và túi xách da ẢNH: ENTROPY BOUTIQUE

Mềm mượt, bóng bẩy và óng ả là cảm nhận từ chất vải lụa satin. Bản phối tông xanh được khéo léo phối cùng áo khoác dáng ngắn từ vải da lộn và giày bốt da đế xuồng tạo nên tổng thể vừa thanh lịch vừa trendy ẢNH: DEMIQ

Váy dáng dài từ lụa mềm, organza phối giày bốt cá tính

Nếu ưa thích diện các mẫu váy dài từ vải lụa mềm, voan tơ hay organza, nàng nên ưu tiên phối cùng giày bốt da cổ cao để giúp bản phối trở nên thời thượng và cá tính. Sự tương phản về kết cấu chất liệu giúp khắc họa rõ nét cá tính thời trang của người mặc, đồng thời tạo nên điểm kết nối khi nàng muốn phối thêm áo khoác măng tô, áo khoác kaki dáng dài, blazer công sở...

Nâng tầm thiết kế slipdress lên tầm cao mới cùng bản phối kết hợp lụa và ren, hai gam màu đen và cream, đơn sắc và họa tiết phối hợp nhịp nhàng, hài hòa đẹp mắt ẢNH: DEMIQ

Đầm nhung tông nâu đất phối thắt lưng cá tính hay đầm đen dáng bodycon phối áo khoác dáng dài sẽ là lựa chọn mặc đẹp của nàng hôm nay? ẢNH: ENTROPY BOUTIQUE

Những gam màu vượt thời gian như màu đen, beige, cream, nâu đất, đỏ... luôn nằm trong số những lựa chọn hoàn hảo về màu sắc cho bản phối mùa lạnh ẢNH: ENTROPY BOUTIQUE