  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Váy dáng dài từ lụa, nhung the, organza đặc sắc, hoàn hảo cho mùa lạnh

Kim Ngọc
Kim Ngọc
11/01/2026 08:00 GMT+7

Mùa lạnh chính là mùa để diện váy dáng dài. Tùy theo nhiệt độ ngoài trời hôm nay để nàng chọn cho mình thiết kế váy lụa, voan tơ hay vải nhung the mềm mại, dày dặn nhưng sang trọng và ấm áp.

Tủ đồ mùa lạnh không thể thiếu những thiết kế váy dáng dài đa chất liệu. Nếu vải nhung, vải denim, vải dệt kim và dạ mang đến cảm giác dày ấm và đứng phom thì các chất liệu mềm nhẹ và có độ bay như organza, lụa, voan tơ gợi lên cảm nhận về sự lãng mạn và bay bổng.

Váy dáng dài từ lụa, nhung the, organza đặc sắc, hoàn hảo cho mùa lạnh- Ảnh 1.

Đầm chữ A vải organza tơ phối bốt cao cổ mang đến hình ảnh phóng khoáng và nữ tính. Thiết kế thể hiện vẻ đẹp tinh tế qua các chi tiết xếp tầng, xếp ly vừa vặn trên phom dáng tinh giản khắc họa rõ nét cá tính người mặc

ẢNH: RANDOMLIST

Vừa đẹp vừa ấm khi diện váy nhung sang trọng

Vải nhung nói chung và vải nhung the là một trong những loại chất liệu sang trọng mang đặc trưng của mùa lạnh. Các mẫu váy nhung dáng midi hầu hết có phom dáng tinh giản - dáng suông nhẹ, dáng A hay dáng ống ôm body nhưng không quá chật chội mà ưu tiên sự vừa vặn. Các thiết kế sử dụng chi tiết đính kết có chiến lược, các đường vặn xoắn mềm để tạo điểm nhấn tôn eo và tôn những đường cong.

Váy dáng dài từ lụa, nhung the, organza đặc sắc, hoàn hảo cho mùa lạnh- Ảnh 2.

Đầm nhung dáng dài làm toát lên tinh thần thời thượng, sự sang trọng và quý phái từ chất vải đến chi tiết viền cổ đặc sắc

ẢNH: NEM FASHION

Váy dáng dài từ lụa, nhung the, organza đặc sắc, hoàn hảo cho mùa lạnh- Ảnh 3.

Sắc đỏ nổi bật, lộng lẫy mà vẫn đầy sự hứng khởi và nhiệt huyết. Thiết kế váy liền thân có điểm nhấn thắt eo duyên dáng được gợi ý phối cùng guốc cao gót và túi xách da

ẢNH: ENTROPY BOUTIQUE

Váy dáng dài từ lụa, nhung the, organza đặc sắc, hoàn hảo cho mùa lạnh- Ảnh 4.

Mềm mượt, bóng bẩy và óng ả là cảm nhận từ chất vải lụa satin. Bản phối tông xanh được khéo léo phối cùng áo khoác dáng ngắn từ vải da lộn và giày bốt da đế xuồng tạo nên tổng thể vừa thanh lịch vừa trendy

ẢNH: DEMIQ

Váy dáng dài từ lụa mềm, organza phối giày bốt cá tính

Nếu ưa thích diện các mẫu váy dài từ vải lụa mềm, voan tơ hay organza, nàng nên ưu tiên phối cùng giày bốt da cổ cao để giúp bản phối trở nên thời thượng và cá tính. Sự tương phản về kết cấu chất liệu giúp khắc họa rõ nét cá tính thời trang của người mặc, đồng thời tạo nên điểm kết nối khi nàng muốn phối thêm áo khoác măng tô, áo khoác kaki dáng dài, blazer công sở...

Váy dáng dài từ lụa, nhung the, organza đặc sắc, hoàn hảo cho mùa lạnh- Ảnh 5.

Nâng tầm thiết kế slipdress lên tầm cao mới cùng bản phối kết hợp lụa và ren, hai gam màu đen và cream, đơn sắc và họa tiết phối hợp nhịp nhàng, hài hòa đẹp mắt

ẢNH: DEMIQ

Váy dáng dài từ lụa, nhung the, organza đặc sắc, hoàn hảo cho mùa lạnh- Ảnh 6.
Váy dáng dài từ lụa, nhung the, organza đặc sắc, hoàn hảo cho mùa lạnh- Ảnh 7.

Đầm nhung tông nâu đất phối thắt lưng cá tính hay đầm đen dáng bodycon phối áo khoác dáng dài sẽ là lựa chọn mặc đẹp của nàng hôm nay?

ẢNH: ENTROPY BOUTIQUE

Váy dáng dài từ lụa, nhung the, organza đặc sắc, hoàn hảo cho mùa lạnh- Ảnh 8.
Váy dáng dài từ lụa, nhung the, organza đặc sắc, hoàn hảo cho mùa lạnh- Ảnh 9.

Những gam màu vượt thời gian như màu đen, beige, cream, nâu đất, đỏ... luôn nằm trong số những lựa chọn hoàn hảo về màu sắc cho bản phối mùa lạnh

ẢNH: ENTROPY BOUTIQUE

Váy dáng dài từ lụa, nhung the, organza đặc sắc, hoàn hảo cho mùa lạnh- Ảnh 10.

Đầm dài vải crepe, vải gấm hay nhiều chất liệu đứng phom khác có lợi thế về khả năng giữ nhiệt, cản gió nên được yêu thích diện nhiều vào mùa đông. Thiết kế tông hồng với phần vai cape chính là ý tưởng cho quý cô có phần vai gầy mảnh mai - tạo cảm giác đầy đặn và giàu sức sống hơn nhờ trang phục

ẢNH: CCHIC

váy dáng dài đầm liền Váy dài váy nhung Đầm nhung

Bài viết khác

Đồng hồ mặt tròn, món phụ kiện 'nhỏ nhưng có võ'

Đồng hồ mặt tròn, món phụ kiện 'nhỏ nhưng có võ'

Đầm đen, lựa chọn an toàn nhưng nổi bật cho mọi bữa tiệc

Đầm đen, lựa chọn an toàn nhưng nổi bật cho mọi bữa tiệc

Phong cách tối giản thanh lịch được lòng quý cô hiện đại

Phong cách tối giản thanh lịch được lòng quý cô hiện đại

Muôn kiểu váy che khuyết điểm hiệu quả, để nàng tự tin xinh đẹp mỗi ngày

Muôn kiểu váy che khuyết điểm hiệu quả, để nàng tự tin xinh đẹp mỗi ngày

Phong cách lãng mạn 'gây thương nhớ' giữa phố thị

Phong cách lãng mạn 'gây thương nhớ' giữa phố thị

Quần jeans cạp trễ, xu hướng gợi cảm trở lại với diện mạo mới

Quần jeans cạp trễ, xu hướng gợi cảm trở lại với diện mạo mới

Giữ ấm mà vẫn thời thượng với bộ đôi áo phao và mũ len

Giữ ấm mà vẫn thời thượng với bộ đôi áo phao và mũ len

Quần ống loe, chân váy bút chì... tôn chân dài và còn dễ phối đồ

Quần ống loe, chân váy bút chì... tôn chân dài và còn dễ phối đồ

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top