Váy hoa nhí vào mùa được ưu tiên

Váy hoa nhí dành cho mọi quý cô, bất kể độ tuổi, vóc dáng và đặc trưng tính cách. Các thiết kế tông trầm vương nét ưu tư, sự quý phái và nét duyên dáng mềm mại đặc trưng; trong khi đó những bảng màu tươi sáng từ họa tiết hoa lá nhỏ nhắn có thể làm nổi bật sự tươi mới và rạng rỡ.
Váy hoa nhí là tuyên ngôn thời trang mùa thu
Các mẫu váy hoa trong bộ sưu tập City Glow lấy cảm hứng từ nhịp sống sôi động của thị thành, thể hiện qua những chất liệu nhẹ nhàng, thân thiện cùng họa tiết hoa văn dịu mắt. Các thiết kế không cầu kỳ trong kết cấu nhưng chú trọng vào các đường cắt may tinh gọn và khéo léo tôn dáng người mặc để quý cô thỏa sức diện đi làm, dạo phố, hẹn hò cà phê...
Trong khi đó, các thiết kế họa tiết từ bộ sưu tập The Unsposen Poem đẹp tựa như một áng thơ dịu dàng nhưng tràn đầy nội lực. Gam màu trung tính và pastel được chọn làm màu sắc chủ đạo trên các chất vải lụa, chiffon, organza và ren mềm - vừa gợi cảm giác thơ mộng, vừa giữ được sự chỉn chu, thanh lịch trong những phom dáng kinh điển.
Cảm giác cân bằng và tự do trong từng nếp vải, nàng cảm nhận được sự thơ mộng, duyên dáng cuốn hút khi diện lên mình những bản in họa tiết hoa lá giàu chất lãng mạn
ẢNH: DREAMERS
Váy hoa hay các bản in dệt họa tiết tựa như những vần thơ thì thầm trên từng nếp vải. Đây chính là kiểu trang phục mùa thu đề cao sự tinh tế, giản lược nhưng giàu cảm xúc dành cho cô nàng hiện đại, mang vẻ đẹp tĩnh tại
ẢNH: ELISE