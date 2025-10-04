Váy hoa nhí vào mùa được ưu tiên

Váy hoa nhí dành cho mọi quý cô, bất kể độ tuổi, vóc dáng và đặc trưng tính cách. Các thiết kế tông trầm vương nét ưu tư, sự quý phái và nét duyên dáng mềm mại đặc trưng; trong khi đó những bảng màu tươi sáng từ họa tiết hoa lá nhỏ nhắn có thể làm nổi bật sự tươi mới và rạng rỡ.

Gam màu tím và trắng hòa quyện trong bản in họa tiết trên chất vải voan chiffon mỏng nhẹ, mềm mại nâng đỡ làn da. Viber đậm chất thơ từ các thiết kế váy hoa chính là điều mà cô gái nào cũng yêu thích ẢNH: DREAMERS

Váy hoa nhí là tuyên ngôn thời trang mùa thu

Các mẫu váy hoa trong bộ sưu tập City Glow lấy cảm hứng từ nhịp sống sôi động của thị thành, thể hiện qua những chất liệu nhẹ nhàng, thân thiện cùng họa tiết hoa văn dịu mắt. Các thiết kế không cầu kỳ trong kết cấu nhưng chú trọng vào các đường cắt may tinh gọn và khéo léo tôn dáng người mặc để quý cô thỏa sức diện đi làm, dạo phố, hẹn hò cà phê...

Trong khi đó, các thiết kế họa tiết từ bộ sưu tập The Unsposen Poem đẹp tựa như một áng thơ dịu dàng nhưng tràn đầy nội lực. Gam màu trung tính và pastel được chọn làm màu sắc chủ đạo trên các chất vải lụa, chiffon, organza và ren mềm - vừa gợi cảm giác thơ mộng, vừa giữ được sự chỉn chu, thanh lịch trong những phom dáng kinh điển.

Sức hút đến từ sự tinh tế trong việc sắp đặt màu sắc, đặt để những nụ hoa bé xíu xen kẽ giữa thảm màu kiêu kỳ của xanh lục, tím hoa cà, hồng dâu hay sắc xanh ô liu đầy lôi cuốn ẢNH: DREAMERS

Đỏ và đen kết hợp để tạo nên dáng vẻ kiêu kỳ, quyến rũ kiêu sa cho cô nàng dạo phố. Các bản phối váy hoa nhí nở rộ muôn màu muôn vẻ cho thấy sự thú vị của kiểu trang phục mang đặc trưng của mùa thu ẢNH: DREAMERS

Khi nàng diện váy hoa mùa thu, hãy ưu tiên cho các phụ kiện như mũ bê rê/mũ có vành nhỏ, thắt lưng, túi xách, giày bốt da lộn... Sự kết hợp này gợi nhắc tinh thần vintage cổ điển và khiến bản phối của nàng trở nên đặc biệt hơn ẢNH: DREAMERS

Cảm giác cân bằng và tự do trong từng nếp vải, nàng cảm nhận được sự thơ mộng, duyên dáng cuốn hút khi diện lên mình những bản in họa tiết hoa lá giàu chất lãng mạn ẢNH: DREAMERS

Các thiết kế áo kiểu in hoa cũng là một lựa chọn đáng tham khảo mùa này. Hầu hết các bản phối đều hướng đến tinh thần thanh lịch và trang nhã - áo kiểu và quần shorts cho buổi dạo phố; quần âu cạp cao và áo hoa nhí cho phong cách casual thường ngày ẢNH: ELISE

Ngoài họa tiết in sắc nét sống động, trang phục họa tiết còn gây thương nhớ qua các chi tiết xếp nếp, nhún bèo, thắt nơ... vừa điệu đà vừa duyên dáng ẢNH: ELISE

Váy hoa hay các bản in dệt họa tiết tựa như những vần thơ thì thầm trên từng nếp vải. Đây chính là kiểu trang phục mùa thu đề cao sự tinh tế, giản lược nhưng giàu cảm xúc dành cho cô nàng hiện đại, mang vẻ đẹp tĩnh tại ẢNH: ELISE



