Váy hoa, váy in họa tiết tươi trẻ khoe nét duyên dáng tự nhiên

Giữa một "thế giới váy áo" bị áp đảo bởi những chất vải dày dặn và đứng dáng mang đặc trưng mùa lạnh thì các thiết kế tươi trẻ, phóng khoáng như váy hoa, váy in họa tiết trở thành điểm nhấn thú vị, độc đáo cho cả mùa.

Thiết kế váy hoa không tay đơn giản nhưng thanh lịch, kết hợp phom dáng suông mang đến nét đẹp dịu dàng và mát lành ẢNH: IVY MODA

Khoe nét duyên dáng tự nhiên cùng váy hoa, váy in họa tiết

Tiết trời mát lạnh mùa này không thể ngăn cản nàng mặc đẹp và điệu đà cùng những chiếc váy hoa. Không quá khó để hình dung cảnh nàng diện váy voan tơ in hoa màu vàng nắng, khoác nhẹ trên vai cardigan mỏng mềm và sải bước trên phố dạo chơi.

Sức hút từ trang phục họa tiết luôn được bổ sung bằng những bản vẽ và màu sắc mới. Váy sơ mi in hoa, váy dáng dài họa tiết dành cho môi trường công sở, váy lệch vai, đầm cổ thuyền họa tiết hoa lá để nàng diện cho các buổi hẹn cuối tuần...

Hãy ưu tiên các thiết kế đầm hoa xếp tầng bồng bềnh khi nàng muốn "hack dáng" và che khuyết điểm. Màu sắc của bản in họa tiết cũng có tác dụng lớn trong việc định hình cảm nhận trẻ trung hay sự trưởng thành chững chạc, nét rạng rỡ tươi vui hay vẻ cuốn hút, thu hút mọi ánh nhìn.

Đẹp như một bản tình ca lãng mạn, váy lụa in họa tiết hoa ly vàng vẽ nên hình ảnh người phụ nữ hiện đại giàu năng lượng và sự quyến rũ. Thiết kế lệch vai duyên dáng cùng đường cắt ôm nhẹ phần eo tạo hiệu ứng tôn dáng thanh thoát, uyển chuyển là lựa chọn để nàng diện trong các buổi tiệc nhẹ, kỳ nghỉ hay những khoảnh khắc tỏa sáng ẢNH: IVY MODA

Dù là thiết kế theo set áo và chân váy hay thiết kế váy liền thân thì trang phục họa tiết cũng mang đến khả năng ứng dụng linh hoạt. Váy liền phối áo khoác tông trung tính ấm áp hoặc diện áo phông, áo dệt kim cùng chân váy hoa đều có thể tạo nên nét riêng ẢNH: IVY MODA

Bảng màu họa tiết đan xen giữa xanh lam và vàng gợi nhắc tinh thần của thời trang cổ điển. Thiết kế cổ tròn điểm xuyết chi tiết bèo nhún tinh tế, dáng váy xòe thướt tha và tạo nên sự chuyển động nhịp nhàng theo từng bước chân di chuyển của nàng ẢNH: NEM FASHION

Chọn đầm gấm hoa để tỏa rạng nét sang trọng, tinh tế trong những dịp quan trọng. Thiết kế sử dụng phom suông giúp che khuyết điểm cơ thể, tạo cảm giác thoải mái và thanh thoát. Điểm nhấn của trang phục nằm ở họa tiết hoa ánh vàng nổi bật trên nền xanh ẢNH: NEM FASHION

Nét mềm mại, nữ tính ẩn trong phom dáng chỉn chu của trang phục vải gấm dệt họa tiết. Phần áo vest cách điệu kết hợp chân váy chữ A vừa khéo tôn đường cong, vừa khéo thể hiện hình ảnh chuyên nghiệp cao cấp của nàng ẢNH: NEM FASHION

Nhiều sắc màu cùng hòa quyện trên chất vải voan tơ mềm mại, nhẹ mát. Thiết kế giàu nữ tính này có điểm nhấn là phần cổ thắt nơ và chi tiết tay bồng duyên dáng ẢNH: NEM FASHION