Váy midi đa năng, cứ diện lên là đẹp mọi lúc









Mỗi quý cô nên có ít nhất một chiếc váy midi đa năng để có thể chọn mặc ngay mọi lúc mà không cần suy nghĩ. Với một thiết kế thông minh, nàng vừa có thể diện đi học, đi làm, diện đi chơi cuối tuần, dạo phố hay cả trong những chuyến đi nghỉ dưỡng, tham gia các lễ hội...

Thiết kế váy midi màu cream dáng xòe điểm họa tiết graphic mang lại hình ảnh vừa nữ tính, năng động lại vừa trẻ trung ẢNH: DMC BY DOMANHCUONG

Váy midi dáng xòe, ôm nhẹ thân trên tôn phong cách trẻ trung

Phom dáng váy liền ôm nhẹ phần thân trên, tùng xòe rộng xếp nếp hoặc xòe nhẹ như dáng chữ A là ý tưởng mặc đẹp phù hợp với mọi vóc dáng. Mùa lạnh, hãy ưu ái các thiết kế có sự đàn hồi tốt như chất liệu vải dệt kim, vải thun co giãn 4 chiều vì chúng vừa tôn dáng tốt lại mang đến cảm giác thoáng nhẹ, độ rũ mềm hoàn hảo cho vẻ ngoài nữ tính và quyến rũ.

Tiết trời lạnh hoàn hảo để diện các mẫu váy không tay cổ cao vì chúng dễ dàng được phối cùng các kiểu áo khoác khác nhau: blazer, jacket tweed, áo khoác thể thao, áo khoác da... tạo vẻ ngoài ấm áp và thời thượng ẢNH: REFORMATION

Gam màu đỏ đô cuốn hút, quyến rũ được biến hóa thông qua nhiều chất liệu và họa tiết dành riêng cho mùa lễ hội cuối năm nhiều sự kiện quan trọng. Vải kẻ sọc nền đỏ đô mang đến cho mẫu đầm midi có chi tiết drapping ấn tượng bên hông vẻ đẹp sang chảnh, quý phái và độc đáo ẢNH: GRAPHECLOTHING

Từ street wear đến các bữa tiệc, thiết kế màu đen cổ tim này đều có thể trở thành lựa chọn đáng để cân nhắc. Trang phục kết hợp nhiều loại chất liệu giúp tăng khả năng linh hoạt và tính ứng dụng, qua đó nàng có thể dễ dàng biến hóa phong cách với chỉ một chiếc váy midi ẢNH: HIMLAM

Họa tiết hoa tiệp màu với phần cổ phối vải trắng, phom dáng váy sơ mi dáng A tiện dụng, thanh lịch mọi lúc mọi nơi ẢNH: OYSTER

Váy midi họa tiết - điểm sáng cho phong cách

Trang phục họa tiết là một "khu vườn" đầy hương sắc quyến rũ với các tín đồ thời trang. Váy sơ mi in hoa phối cổ ren, váy dài họa tiết kẻ ô gợi nhắc tinh thần retro cổ điển... giúp làm mới cho loạt bản phối mà nàng mặc suốt cả tuần.

Sức hút từ các thiết kế họa tiết nằm ở vẻ đẹp gợi nhắc những hoài niệm. Chất liệu và phom dáng trang phục hiện đại kết hợp bảng màu họa tiết cổ điển mang đến sự cân bằng thú vị cho mỗi thiết kế ẢNH: OYSTER

Váy suông giúp giải phóng quý cô khỏi áp lực luôn phải mặc đẹp mỗi ngày ẢNH: DMC BY DOMANHCUONG

Đầm dài dáng suông trẻ trung và năng động

Đầm suông dáng dài không chỉ giấu dáng tốt mà còn là "vũ khí" cho nàng trong những ngày lười. Các thiết kế suông thường "đánh lạc hướng" chú ý vào những chi tiết điểm nhấn - chiếc nơ lớn trên cổ, họa tiết trừu tượng, tông màu lạ mắt hay những đường xếp nếp, nhún eo khác biệt.

Váy midi dáng ôm body màu xanh đen dành cho những ngày đầu tuần, các buổi họp quan trọng còn váy suông màu nâu be nàng có thể mặc cho những ngày làm việc thong thả, diện khi dạo phố hay dự các buổi tiệc nhẹ dịp cuối tuần ẢNH: DMC BY DOMANHCUONG



