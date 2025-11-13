Váy midi đa năng, cứ diện lên là đẹp mọi lúc

Mỗi quý cô nên có ít nhất một chiếc váy midi đa năng để có thể chọn mặc ngay mọi lúc mà không cần suy nghĩ. Với một thiết kế thông minh, nàng vừa có thể diện đi học, đi làm, diện đi chơi cuối tuần, dạo phố hay cả trong những chuyến đi nghỉ dưỡng, tham gia các lễ hội...
Váy midi dáng xòe, ôm nhẹ thân trên tôn phong cách trẻ trung
Phom dáng váy liền ôm nhẹ phần thân trên, tùng xòe rộng xếp nếp hoặc xòe nhẹ như dáng chữ A là ý tưởng mặc đẹp phù hợp với mọi vóc dáng. Mùa lạnh, hãy ưu ái các thiết kế có sự đàn hồi tốt như chất liệu vải dệt kim, vải thun co giãn 4 chiều vì chúng vừa tôn dáng tốt lại mang đến cảm giác thoáng nhẹ, độ rũ mềm hoàn hảo cho vẻ ngoài nữ tính và quyến rũ.
Váy midi họa tiết - điểm sáng cho phong cách
Trang phục họa tiết là một "khu vườn" đầy hương sắc quyến rũ với các tín đồ thời trang. Váy sơ mi in hoa phối cổ ren, váy dài họa tiết kẻ ô gợi nhắc tinh thần retro cổ điển... giúp làm mới cho loạt bản phối mà nàng mặc suốt cả tuần.
Váy suông giúp giải phóng quý cô khỏi áp lực luôn phải mặc đẹp mỗi ngày
ẢNH: DMC BY DOMANHCUONG
Đầm dài dáng suông trẻ trung và năng động
Đầm suông dáng dài không chỉ giấu dáng tốt mà còn là "vũ khí" cho nàng trong những ngày lười. Các thiết kế suông thường "đánh lạc hướng" chú ý vào những chi tiết điểm nhấn - chiếc nơ lớn trên cổ, họa tiết trừu tượng, tông màu lạ mắt hay những đường xếp nếp, nhún eo khác biệt.
Váy midi dáng ôm body màu xanh đen dành cho những ngày đầu tuần, các buổi họp quan trọng còn váy suông màu nâu be nàng có thể mặc cho những ngày làm việc thong thả, diện khi dạo phố hay dự các buổi tiệc nhẹ dịp cuối tuần
ẢNH: DMC BY DOMANHCUONG