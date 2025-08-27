  • An Giang
Thời trang 24/7

Váy midi mùa thu, đẹp dịu dàng mà vẫn cá tính

Nguyễn Quang Hải
Nguyễn Quang Hải
nguyenquanghai319@gmail.com
27/08/2025 08:00 GMT+7

Dù trong những ngày nắng nhẹ hay buổi chiều tà, kiểu váy midi luôn biết cách làm vừa lòng phái đẹp. Với độ dài vừa phải chạm đến bắp chân, midi không quá gợi cảm nhưng đủ duyên dáng.

Từ những mẫu váy liền nhẹ nhàng đến chân váy phối áo linh hoạt, váy midi dễ dàng biến hóa theo nhiều phong cách, từ công sở, dạo phố đến dự tiệc đều phù hợp, từ đó tôn lên đường nét cơ thể một cách kín đáo và tinh tế.

Đẹp dịu dàng mà vẫn cá tính, chọn ngay kiểu váy midi cho mùa này - Ảnh 1.

Nịnh mắt ngày hè với sắc xanh bạc hà mát dịu, gam màu pastel trung tính giúp nàng nổi bật một cách tinh tế. Thiết kế đầm dài với phom dáng bất đối xứng tạo nên sự chuyển động nhẹ nhàng, thanh lịch

ẢNH: SIXDO

Đẹp dịu dàng mà vẫn cá tính, chọn ngay kiểu váy midi cho mùa này - Ảnh 2.

Phiên bản đầm chiffon gam tím pastel ngọt ngào sở hữu thiết kế midi với thân trên xếp ly tỉ mỉ, ôm nhẹ lấy bờ vai và vòng eo, kết hợp cùng chi tiết đan lưới tạo hiệu ứng duyên dáng. Lớp váy xòe bay bổng mang đến hình ảnh một nàng thơ hiện đại

ẢNH: SIXDO

Đẹp dịu dàng mà vẫn cá tính, chọn ngay kiểu váy midi cho mùa này - Ảnh 3.

Lạc bước vào khu vườn ngập tràn sắc hương với thiết kế áo blouse phối cùng chân váy xếp ly từ chất liệu tơ organza cao cấp. Họa tiết hoa hồng cam ngọt ngào nổi bật trên nền vải trắng tạo nên tổng thể thanh thoát, nữ tính

ẢNH: SIXDO

Đẹp dịu dàng mà vẫn cá tính, chọn ngay kiểu váy midi cho mùa này - Ảnh 4.

Đưa sắc màu của ánh nắng vào các thiết kế thời thượng mang đến lựa chọn hoàn hảo cho những ai đang tìm kiếm sự thanh lịch. Nhẹ nhàng nhưng không nhạt nhòa, trang nhã mà vẫn đủ cá tính, áo vest peplum và chân váy midi chính là bản phối lý tưởng để làm mới phong cách mùa thu này

ẢNH: IVY MODA

Đẹp dịu dàng mà vẫn cá tính, chọn ngay kiểu váy midi cho mùa này - Ảnh 5.

Ngoài những kiểu midi liền, nàng có thể thả dáng trong những chiếc chân váy midi duyên dáng. Tôn bật nét thanh lịch và sang trọng cùng bộ đôi áo vest và chân váy xếp ly gam trắng nhẹ nhàng, mang tới diện mạo cuốn hút trong mọi khoảnh khắc

ẢNH: SIXDO

Đẹp dịu dàng mà vẫn cá tính, chọn ngay kiểu váy midi cho mùa này - Ảnh 6.

Còn gì tuyệt vời hơn khi diện lên mình thiết kế từ chất liệu tơ sống organza mềm mịn, nhẹ tênh và mát lành. Với gam hồng ngọt ngào đầy điệu đà, bộ trang phục cùng nàng tỏa sáng trong những cuộc hẹn hay dạo phố cuối tuần

ẢNH: SIXDO

Đẹp dịu dàng mà vẫn cá tính, chọn ngay kiểu váy midi cho mùa này - Ảnh 7.

Tựa như một bức họa sống động thêu dệt từ sắc hồng ngọt ngào và những đường nét bay bổng. Phom dáng cổ sơ mi thanh lịch, cùng điểm nhấn hoa 3D nổi bật như đóa hoa mẫu đơn đang thì nở rộ, tôn lên vẻ duyên dáng cho tổng thể

ẢNH: SIXDO

Đẹp dịu dàng mà vẫn cá tính, chọn ngay kiểu váy midi cho mùa này - Ảnh 8.

Thiết kế váy midi với độ dài chạm mắt cá không chỉ tôn dáng mà còn cực kỳ dễ ứng dụng trong nhiều hoàn cảnh. Chất liệu voan mềm mại, bay nhẹ tạo cảm giác thướt tha theo từng bước đi, đồng thời họa tiết in chìm trên nền vàng mang nét nổi bật mà không quá phô trương

ẢNH: IVY MODA

Với váy midi, chỉ cần thay đổi cách phối, từ một đôi sneakers năng động đến giày cao gót mảnh mai, bạn đã có thể biến hóa linh hoạt cho nhiều dịp khác nhau.

váy midi Chân váy mùa thu Dịu dàng Nữ tính

