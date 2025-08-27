Váy midi mùa thu, đẹp dịu dàng mà vẫn cá tính

Dù trong những ngày nắng nhẹ hay buổi chiều tà, kiểu váy midi luôn biết cách làm vừa lòng phái đẹp. Với độ dài vừa phải chạm đến bắp chân, midi không quá gợi cảm nhưng đủ duyên dáng.
Từ những mẫu váy liền nhẹ nhàng đến chân váy phối áo linh hoạt, váy midi dễ dàng biến hóa theo nhiều phong cách, từ công sở, dạo phố đến dự tiệc đều phù hợp, từ đó tôn lên đường nét cơ thể một cách kín đáo và tinh tế.
Với váy midi, chỉ cần thay đổi cách phối, từ một đôi sneakers năng động đến giày cao gót mảnh mai, bạn đã có thể biến hóa linh hoạt cho nhiều dịp khác nhau.