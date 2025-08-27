Váy midi mùa thu, đẹp dịu dàng mà vẫn cá tính

Từ những mẫu váy liền nhẹ nhàng đến chân váy phối áo linh hoạt, váy midi dễ dàng biến hóa theo nhiều phong cách, từ công sở, dạo phố đến dự tiệc đều phù hợp, từ đó tôn lên đường nét cơ thể một cách kín đáo và tinh tế.

Nịnh mắt ngày hè với sắc xanh bạc hà mát dịu, gam màu pastel trung tính giúp nàng nổi bật một cách tinh tế. Thiết kế đầm dài với phom dáng bất đối xứng tạo nên sự chuyển động nhẹ nhàng, thanh lịch ẢNH: SIXDO

Phiên bản đầm chiffon gam tím pastel ngọt ngào sở hữu thiết kế midi với thân trên xếp ly tỉ mỉ, ôm nhẹ lấy bờ vai và vòng eo, kết hợp cùng chi tiết đan lưới tạo hiệu ứng duyên dáng. Lớp váy xòe bay bổng mang đến hình ảnh một nàng thơ hiện đại ẢNH: SIXDO

Lạc bước vào khu vườn ngập tràn sắc hương với thiết kế áo blouse phối cùng chân váy xếp ly từ chất liệu tơ organza cao cấp. Họa tiết hoa hồng cam ngọt ngào nổi bật trên nền vải trắng tạo nên tổng thể thanh thoát, nữ tính ẢNH: SIXDO

Đưa sắc màu của ánh nắng vào các thiết kế thời thượng mang đến lựa chọn hoàn hảo cho những ai đang tìm kiếm sự thanh lịch. Nhẹ nhàng nhưng không nhạt nhòa, trang nhã mà vẫn đủ cá tính, áo vest peplum và chân váy midi chính là bản phối lý tưởng để làm mới phong cách mùa thu này ẢNH: IVY MODA

Ngoài những kiểu midi liền, nàng có thể thả dáng trong những chiếc chân váy midi duyên dáng. Tôn bật nét thanh lịch và sang trọng cùng bộ đôi áo vest và chân váy xếp ly gam trắng nhẹ nhàng, mang tới diện mạo cuốn hút trong mọi khoảnh khắc ẢNH: SIXDO

Còn gì tuyệt vời hơn khi diện lên mình thiết kế từ chất liệu tơ sống organza mềm mịn, nhẹ tênh và mát lành. Với gam hồng ngọt ngào đầy điệu đà, bộ trang phục cùng nàng tỏa sáng trong những cuộc hẹn hay dạo phố cuối tuần ẢNH: SIXDO

Tựa như một bức họa sống động thêu dệt từ sắc hồng ngọt ngào và những đường nét bay bổng. Phom dáng cổ sơ mi thanh lịch, cùng điểm nhấn hoa 3D nổi bật như đóa hoa mẫu đơn đang thì nở rộ, tôn lên vẻ duyên dáng cho tổng thể ẢNH: SIXDO

Thiết kế váy midi với độ dài chạm mắt cá không chỉ tôn dáng mà còn cực kỳ dễ ứng dụng trong nhiều hoàn cảnh. Chất liệu voan mềm mại, bay nhẹ tạo cảm giác thướt tha theo từng bước đi, đồng thời họa tiết in chìm trên nền vàng mang nét nổi bật mà không quá phô trương ẢNH: IVY MODA

Với váy midi, chỉ cần thay đổi cách phối, từ một đôi sneakers năng động đến giày cao gót mảnh mai, bạn đã có thể biến hóa linh hoạt cho nhiều dịp khác nhau.