Váy midi tuy đơn giản nhưng lại đẹp xuất sắc, đáng sắm nhất mùa này

Váy midi chưa khi nào rời khỏi danh sách yêu thích của các tín đồ thời trang. Mùa thu năm nay, các thiết kế midi mang đến vẻ ngoài tinh giản, trang nhã nhưng vô cùng cuốn hút nhờ vào các yếu tố đặc sắc đến từ bảng màu, họa tiết, chi tiết và đường cắt sắc sảo.
Chia sẻ bài viết
Các thiết kế váy midi mùa này mang đến cảm nhận chung về sự sang trọng, trang nhã và tôn dáng "siêu" tốt. Các gam màu trầm đan xen sắc thái nhẹ nhàng, cùng làm nên một tủ đồ hoàn hảo cho cả tuần mặc đẹp của hội sành mặc.
Váy midi họa tiết hội họa nổi bật, khác biệt
Có bảng màu họa tiết giống hệt những vệt màu loang hòa quyện theo một tiết tấu riêng, các thiết kế váy midi họa tiết mùa thu "cưa đổ" trái tim phái đẹp bởi sự độc đáo riêng biệt. Thiết kế cổ tròn giản dị hay cổ lệch cá tính được tôn dáng nhờ sự nhịp nhàng của màu sắc. Những gam màu hòa hợp, chuyển động từ sáng đến tối - thỏa sức để quý cô chọn lựa theo sở thích cá nhân.
Váy sơ mi, váy dáng chữ A, đầm cổ vuông, đầm freesize, babydoll trên nhiều loại chất liệu cao cấp như voan chiffon, lụa, tơ, ren lưới và organza, mang đến cho quý cô lựa chọn mặc đẹp cả ở nơi công sở, các bữa tiệc hay các sự kiện văn hóa, các lễ hội thời trang...
Mặc đẹp xuất sắc cùng bản phối hai trong một - mini dress ren hoa phối đầm maxi cúp ngực vải organza xuyên thấu. Bổ sung thêm một chiếc áo khoác nhẹ họa tiết tông xanh mát dịu là nàng có ngay bản phối hoàn hảo cho những bữa tiệc mê say trong mùa thu này