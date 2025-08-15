Váy midi tuy đơn giản nhưng lại đẹp xuất sắc, đáng sắm nhất mùa này

Các thiết kế váy midi mùa này mang đến cảm nhận chung về sự sang trọng, trang nhã và tôn dáng "siêu" tốt. Các gam màu trầm đan xen sắc thái nhẹ nhàng, cùng làm nên một tủ đồ hoàn hảo cho cả tuần mặc đẹp của hội sành mặc.

Một thiết kế midi lệch vai kết hợp vừa vặn vẻ trang nhã, quyến rũ nhưng vẫn thanh lịch thời thượng. Ấn tượng nổi bật đến từ bảng màu hội họa trầm ấm, nhã nhặn nhưng vẫn thật tươi mới và rạng rỡ ẢNH: LINH BUI

Váy midi họa tiết hội họa nổi bật, khác biệt

Có bảng màu họa tiết giống hệt những vệt màu loang hòa quyện theo một tiết tấu riêng, các thiết kế váy midi họa tiết mùa thu "cưa đổ" trái tim phái đẹp bởi sự độc đáo riêng biệt. Thiết kế cổ tròn giản dị hay cổ lệch cá tính được tôn dáng nhờ sự nhịp nhàng của màu sắc. Những gam màu hòa hợp, chuyển động từ sáng đến tối - thỏa sức để quý cô chọn lựa theo sở thích cá nhân.

Váy sơ mi, váy dáng chữ A, đầm cổ vuông, đầm freesize, babydoll trên nhiều loại chất liệu cao cấp như voan chiffon, lụa, tơ, ren lưới và organza, mang đến cho quý cô lựa chọn mặc đẹp cả ở nơi công sở, các bữa tiệc hay các sự kiện văn hóa, các lễ hội thời trang...

Sắc nâu trầm đặc trưng của mùa quay trở lại trong một diện mạo mới khi kết hợp cùng những đường kẻ mờ ảo đan xen tinh tế. Những đường rút nhún mềm mại khéo léo tôn nét nữ tính vốn có trong mỗi quý cô ẢNH: LINH BUI

Mùa thu đến cùng những chiếc váy có phần tay dài điệu đà phù hợp với tiết trời đang dần chuyển mát mẻ. Các thiết kế váy midi này góp phần tô điểm cho phong cách của quý cô trở nên đặc sắc và mang nét riêng nhiều hơn ẢNH: LINH BUI

Họa tiết hoa in trên vải lụa sống động và tinh tế, kỹ thuật đồ họa cao đã giúp mỗi màu sắc, mỗi cánh hoa đều trở nên tươi đẹp hơn, qua đó đóng góp vào hiệu ứng thị giác mãn nhãn cho người chưng diện ẢNH: LINH BUI

Làm mới chiếc đầm cổ vuông quen thuộc bằng chi tiết layering độc đáo - kết hợp áo cổ cao bằng ren mỏng màu đen đồng điệu và sang trọng ẢNH: LINH BUI

Gam màu ngà quý phái, tôn da tôn dáng được kết hợp chi tiết viền cape vai, tay ngắn và hàng cúc mạ độc đáo giúp tổng thể chiếc váy sơ mi trở nên thú vị hơn ẢNH: WHITE PLAN

Các thiết kế đầm freesize có thể yêu chiều mọi vóc dáng, mọi kích cỡ cơ thể. Sắc đen tuyền của ren hoa phối cùng chi tiết hoa cài áo màu đỏ càng làm nổi bật thêm hình ảnh của quý cô ẢNH: VALENCIANI

Đầm babydoll tươi trẻ không chỉ nhờ phom dáng mà còn nhờ vào sự sắp xếp tinh tế của màu sắc và những họa tiết đồng tâm ấn tượng ẢNH: VALENCIANI

Mặc đẹp xuất sắc cùng bản phối hai trong một - mini dress ren hoa phối đầm maxi cúp ngực vải organza xuyên thấu. Bổ sung thêm một chiếc áo khoác nhẹ họa tiết tông xanh mát dịu là nàng có ngay bản phối hoàn hảo cho những bữa tiệc mê say trong mùa thu này ẢNH: VALENCIANI



