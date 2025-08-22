Váy ngắn và trang phục tweed tiếp tục dẫn đầu xu hướng mùa thu

Các nhà mốt lớn như Chanel, Miu Miu, Dior hay Coperni đều khai thác mạnh mẽ phom dáng váy ngắn với nhiều biến tấu từ dáng chữ A cổ điển đến thiết kế ôm sát gợi cảm. Điểm nhấn của mùa này vẫn nằm ở sự đa dạng trong các trang phục có chất liệu: từ len, dạ mỏng cổ điển, tweed thời thượng cho đến cotton lụa kết hợp layering, tạo nên sự cân bằng giữa tính ứng dụng và dấu ấn thời trang.



Váy ngắn luôn được các nhà thiết kế và stylist đánh giá là phù hợp với không gian công sở khi kết hợp cùng blazer hay áo khoác lửng. Trong khi đó các trang phục vải tweed, dạ mỏng hay cotton lụa... lại trở thành lựa chọn hoàn hảo cho phong cách đường phố khi sử dụng các thiết kế lửng, không tay hoặc túi hộp khỏe khoắn khẳng định tinh thần thời trang cá nhân.

Nữ diễn viên người Pháp Marion Cotillard trong một thiết kế ấn tượng của Chanel, khoe vẻ thanh lịch nữ tính (girly chic) cùng cảm hứng retro - cổ điển duyên dáng ẢNH: CHANEL

Sự trở lại hiện đại của váy ngắn

Sự trở lại hiện đại của váy ngắn và các trang phục vải tweed không còn dừng lại ở tính biểu tượng mà đã tiến gần hơn đến đời sống thường nhật của các tín đồ nam nữ toàn cầu. Các fashionista lựa chọn váy ngắn, áo khoác lửng hoặc nguyên bộ như một cách tuyên ngôn về sự tự do trong phong cách, phá vỡ ranh giới giữa trang phục dạo phố, công sở và tiệc tùng.

Bên cạnh phom mini, xu hướng mùa thu 2025 cũng ghi nhận sự lên ngôi của những chiếc váy có độ dài vừa phải - hay còn gọi là váy midi ngắn (dài hơn mini) nhưng vẫn giữ được nét gọn gàng, năng động. Đây được xem là giải pháp cho những ai muốn dung hòa tính hiện đại với sự tinh tế, thanh lịch.

Nữ diễn viên Tân Chỉ Lôi trong một thiết kế đầy ngẫu hứng và sáng tạo của Chanel là gợi ý thú vị cho các nàng yêu váy ngắn muốn vẻ đẹp vừa cổ điển vừa hiện đại, vừa thanh lịch, vừa quyến rũ ẢNH: CHANEL

Charlotte Casiraghi mang đến vẻ thanh lịch tươi mới với bộ suit màu xanh baby blue. Áo khoác tweed dáng ngắn, viền tết sợi tinh tế, kết hợp cùng chân váy mini, tạo nên sự giao hòa hoàn hảo giữa nét cổ điển sang trọng và tinh thần trẻ trung, hiện đại ẢNH: CHANEL

Các nhà thiết kế và thương hiệu từ quốc tế tới Việt Nam không chỉ chú trọng đường cắt may tôn dáng mà còn khai thác bảng màu đa dạng: từ gam trung tính như be, xám, đen đến sắc pastel nhẹ nhàng và những tông màu nổi bật mang hơi thở pop-art.

Khi kết hợp cùng xăng đan, cao gót hoặc bốt cao cổ, giày Mary Jane, váy ngắn và váy midi ngắn đều đem đến tinh thần trẻ trung mà vẫn giàu cá tính. Chính sự linh hoạt trong phối hợp giúp kiểu váy này tiếp tục giữ vững sức hút, khẳng định vị trí không thể thiếu trong tủ đồ mùa thu năm nay.

Nữ diễn viên Mathilde Olliver duyên dáng trong chiếc váy tweed ngắn màu đen, điểm xuyết đường viền tua rua lấp lánh, tạo nên một vẻ ngoài thanh lịch và đầy đẳng cấp ẢNH: CHANEL

Tweed, len hay dạ mỏng sẽ mang di sản đến ngôn ngữ đương đại?

Song hành cùng váy ngắn, trang phục vải tweed, len, dạ mỏng, cotton thun… tiếp tục là chất liệu chủ đạo trong nhiều bộ sưu tập mùa thu. Vốn được biết đến từ "di sản" của Chanel, tweed ngày nay nhiều thương hiệu đã làm mới và đa dạng hơn - trong những gam màu tươi sáng, phối hợp cùng kỹ thuật dệt đa dạng, tạo nên những bộ trang phục có vẻ đẹp hiện đại và giàu tính ứng dụng.

Cả ngôi sao người Tây Ban Nha - Penélope Cruz và người Trung Quốc - Vương Nhất Bác đều diện những thiết kế từ vải tweed như một sự khẳng định cho phong cách cổ điển, sang trọng nhưng không kém phần trẻ trung

ẢNH: CHANEL

Sự kết hợp giữa tweed và phom dáng mini skirt hoặc những mẫu quần ống suông, loe... đặc biệt gây chú ý, bởi nó dung hòa giữa truyền thống và hiện đại, nữ tính nhưng đầy cá tính. Điều này chứng minh rằng tweed không chỉ còn là biểu tượng kinh điển mà đã trở thành một ngôn ngữ thời trang linh hoạt, đồng hành cùng phong cách sống năng động của thế hệ mới.



Các thương hiệu như Balmain hay Thom Browne ở quốc tế hay Decos, SIXDO… ở Việt Nam giới thiệu tweed trên nhiều dáng váy ngắn, áo khoác lửng hay set đồ matching, mang lại sự thanh lịch nhưng vẫn trẻ trung ẢNH: DECOS