  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Váy suông, lựa chọn hàng đầu cho ngày nắng nóng

Kim Ngọc
Kim Ngọc
16/08/2025 08:00 GMT+7

Dù chạm ngõ mùa thu nhưng không phải mọi vùng miền đều có thể cảm nhận sự thay đổi rõ rệt của thời tiết. Nếu vẫn phải ra đường mỗi ngày dưới ánh nắng gay gắt cuối mùa, tốt hơn là nàng nên chuẩn bị cho mình những thiết kế váy suông thoáng mát mang vẻ đẹp dịu dàng.

Váy suông từ các chất vải voan tơ, linen hay chất liệu crochet tiếp tục được tín đồ thời trang ưa thích dù mùa hè đã trôi qua. Những thiết kế đầm suông dưới đây hướng đến hình ảnh trẻ trung, hiện đại và đa năng - một thiết kế có thể mặc trong nhiều dịp với mỗi lần mặc là một lần biến đổi về phong cách.

Váy suông là lựa chọn hàng đầu cho những ngày nắng nóng - Ảnh 1.

Thiết kế là minh chứng cho câu nói "đơn giản là đẹp". Sự khéo léo sắp xếp họa tiết sọc dọc và sọc ngang cho phần ngực áo, kết hợp bảng màu hài hòa làm nên sức cuốn hút cho cô nàng diện váy suông

ẢNH: OLV

Mặc đẹp cả bốn mùa cùng váy suông

Khi đã trải nghiệm đủ các phong cách thời trang, quý cô sẽ nhận ra mình không còn dành ưu tiên cho các bộ trang phục đẹp nhưng không thoải mái. Trong những ngày nắng nóng, trang phục suông rộng rãi, thoáng mát không chỉ giúp nàng thư thái dễ chịu mà còn được tỏa sáng nhờ bảng màu dịu mắt, hài hòa.

Váy suông mùa này mang đến nét đẹp trong trẻo, lãng mạn từ những gam màu pastel như hồng, tím, beige, xanh sky blue ...; phom dáng đa dạng phù hợp với sở thích của mọi tín đồ. Các thiết kế váy suông dáng dài hướng đến hình ảnh tối giản thanh lịch trong khi các thiết kế mini dress trẻ trung thu hút bởi chi tiết drapping hay họa tiết tinh xảo.

Váy suông là lựa chọn hàng đầu cho những ngày nắng nóng - Ảnh 2.

Chất liệu vải dệt kim mỏng, crochet... chính là một điểm nhấn thú vị mang nhiều ẩn số cho mùa thu. Thiết kế suông ghi điểm với gam màu beige ấm, chi tiết hoa lá trên nền vải đan móc tinh tế và đặc sắc

ẢNH: OLV

Váy suông là lựa chọn hàng đầu cho những ngày nắng nóng - Ảnh 3.

Chất voan tơ mỏng nhẹ, mềm mại và có độ bay làm nên kiểu váy cổ yếm dáng suông, tùng váy phân tầng nhiều lớp tạo độ bồng bềnh, kiều diễm cho phong cách tiểu thư đài các

ẢNH: OLV

Váy suông là lựa chọn hàng đầu cho những ngày nắng nóng - Ảnh 4.

Váy suông hai dây phối áo suông cổ yếm buộc nơ, vải trơn màu và vải họa tiết được kết hợp khéo léo mang đến hiệu ứng thị giác đẹp mắt và có thể giấu nhiều nhược điểm hình thể cho phái nữ

ẢNH: OLV

Váy suông là lựa chọn hàng đầu cho những ngày nắng nóng - Ảnh 5.

Sức hút của trang phục suông đến từ cái đẹp tổng hòa của phom dáng, chất liệu và màu sắc. Gam màu cam cháy ấm áp và tươi vui hoàn hảo cho những ngày nắng đẹp, khi mưa giông và cả những ngày u ám

ẢNH: COSETTE

Váy suông là lựa chọn hàng đầu cho những ngày nắng nóng - Ảnh 6.

Váy màu cream thanh lịch, nữ tính với những điểm nhấn tinh tế như phần cổ V cổ điển, tay chít loe, tùng váy buông nhẹ dọc theo vóc dáng của nàng

ẢNH: DEMIQ

Váy suông là lựa chọn hàng đầu cho những ngày nắng nóng - Ảnh 7.

Chất liệu vải ren mang đến cho kiểu đầm midi trắng vẻ sang trọng và quyến rũ đặc biệt. Thiết kế mang đến cho người mặc sự thoải mái và dễ chịu nhờ dáng rộng, đồng thời vẫn ghi điểm thẩm mỹ nhờ sự kết hợp hài hòa từ hai lớp vải layer

ẢNH: DEMIQ

Váy suông là lựa chọn hàng đầu cho những ngày nắng nóng - Ảnh 11.
Váy suông là lựa chọn hàng đầu cho những ngày nắng nóng - Ảnh 12.

Gợi ý diện váy suông cho những buổi tiệc ngoài trời vào mùa thu. Thiết kế có phom dáng tối giản, hiện đại nhưng cực kỳ nữ tính nhờ hiệu ứng xếp lớp mềm mại vừa tạo nên sự duyên dáng vừa khéo tôn đường cong hình thể

ẢNH: OLV

Váy suông là lựa chọn hàng đầu cho những ngày nắng nóng - Ảnh 13.
Váy suông là lựa chọn hàng đầu cho những ngày nắng nóng - Ảnh 14.

Mini dress dáng suông tông màu xanh nhạt dịu dàng, nữ tính nhưng vẫn năng động dành cho các quý cô yêu thích vẻ đẹp hiện đại, năng động. Những thiết kế này có thể đồng hành cùng nàng trong nhiều dịp, từ đi học đi làm hằng ngày đến những buổi hẹn hò hay gặp gỡ bạn bè cuối tuần

ẢNH: OLV


váy suông ngày nắng đầm suông màu cam váy suông dáng dài mini dress

Bài viết khác

'Short coat' - lựa chọn thông minh của nàng cho ngày thu mát mẻ

'Short coat' - lựa chọn thông minh của nàng cho ngày thu mát mẻ

5 tông màu ai cũng mặc vào mùa thu

5 tông màu ai cũng mặc vào mùa thu

Sơ mi trắng, điểm nhấn chính của phong cách đường phố mùa thu

Sơ mi trắng, điểm nhấn chính của phong cách đường phố mùa thu

Quần jeans ống loe nên phối với giày nào?

Quần jeans ống loe nên phối với giày nào?

Diện cardigan giúp nàng tạo điểm nhấn tinh tế khi giao mùa

Diện cardigan giúp nàng tạo điểm nhấn tinh tế khi giao mùa

Khoe dáng vẻ thanh xuân với những thiết kế váy hoa lãng mạn

Khoe dáng vẻ thanh xuân với những thiết kế váy hoa lãng mạn

Phong cách thời trang của các 'Em xinh' Gen Z

Phong cách thời trang của các 'Em xinh' Gen Z

Thanh lịch mỗi ngày cùng túi xách màu trung tính

Thanh lịch mỗi ngày cùng túi xách màu trung tính

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top