Váy suông, lựa chọn hàng đầu cho ngày nắng nóng

Váy suông từ các chất vải voan tơ, linen hay chất liệu crochet tiếp tục được tín đồ thời trang ưa thích dù mùa hè đã trôi qua. Những thiết kế đầm suông dưới đây hướng đến hình ảnh trẻ trung, hiện đại và đa năng - một thiết kế có thể mặc trong nhiều dịp với mỗi lần mặc là một lần biến đổi về phong cách.
Mặc đẹp cả bốn mùa cùng váy suông
Khi đã trải nghiệm đủ các phong cách thời trang, quý cô sẽ nhận ra mình không còn dành ưu tiên cho các bộ trang phục đẹp nhưng không thoải mái. Trong những ngày nắng nóng, trang phục suông rộng rãi, thoáng mát không chỉ giúp nàng thư thái dễ chịu mà còn được tỏa sáng nhờ bảng màu dịu mắt, hài hòa.
Váy suông mùa này mang đến nét đẹp trong trẻo, lãng mạn từ những gam màu pastel như hồng, tím, beige, xanh sky blue ...; phom dáng đa dạng phù hợp với sở thích của mọi tín đồ. Các thiết kế váy suông dáng dài hướng đến hình ảnh tối giản thanh lịch trong khi các thiết kế mini dress trẻ trung thu hút bởi chi tiết drapping hay họa tiết tinh xảo.
Gợi ý diện váy suông cho những buổi tiệc ngoài trời vào mùa thu. Thiết kế có phom dáng tối giản, hiện đại nhưng cực kỳ nữ tính nhờ hiệu ứng xếp lớp mềm mại vừa tạo nên sự duyên dáng vừa khéo tôn đường cong hình thể
ẢNH: OLV
Mini dress dáng suông tông màu xanh nhạt dịu dàng, nữ tính nhưng vẫn năng động dành cho các quý cô yêu thích vẻ đẹp hiện đại, năng động. Những thiết kế này có thể đồng hành cùng nàng trong nhiều dịp, từ đi học đi làm hằng ngày đến những buổi hẹn hò hay gặp gỡ bạn bè cuối tuần
ẢNH: OLV