Váy suông, lựa chọn hàng đầu cho ngày nắng nóng

Váy suông từ các chất vải voan tơ, linen hay chất liệu crochet tiếp tục được tín đồ thời trang ưa thích dù mùa hè đã trôi qua. Những thiết kế đầm suông dưới đây hướng đến hình ảnh trẻ trung, hiện đại và đa năng - một thiết kế có thể mặc trong nhiều dịp với mỗi lần mặc là một lần biến đổi về phong cách.

Thiết kế là minh chứng cho câu nói "đơn giản là đẹp". Sự khéo léo sắp xếp họa tiết sọc dọc và sọc ngang cho phần ngực áo, kết hợp bảng màu hài hòa làm nên sức cuốn hút cho cô nàng diện váy suông ẢNH: OLV

Mặc đẹp cả bốn mùa cùng váy suông

Khi đã trải nghiệm đủ các phong cách thời trang, quý cô sẽ nhận ra mình không còn dành ưu tiên cho các bộ trang phục đẹp nhưng không thoải mái. Trong những ngày nắng nóng, trang phục suông rộng rãi, thoáng mát không chỉ giúp nàng thư thái dễ chịu mà còn được tỏa sáng nhờ bảng màu dịu mắt, hài hòa.

Váy suông mùa này mang đến nét đẹp trong trẻo, lãng mạn từ những gam màu pastel như hồng, tím, beige, xanh sky blue ...; phom dáng đa dạng phù hợp với sở thích của mọi tín đồ. Các thiết kế váy suông dáng dài hướng đến hình ảnh tối giản thanh lịch trong khi các thiết kế mini dress trẻ trung thu hút bởi chi tiết drapping hay họa tiết tinh xảo.

Chất liệu vải dệt kim mỏng, crochet... chính là một điểm nhấn thú vị mang nhiều ẩn số cho mùa thu. Thiết kế suông ghi điểm với gam màu beige ấm, chi tiết hoa lá trên nền vải đan móc tinh tế và đặc sắc ẢNH: OLV

Chất voan tơ mỏng nhẹ, mềm mại và có độ bay làm nên kiểu váy cổ yếm dáng suông, tùng váy phân tầng nhiều lớp tạo độ bồng bềnh, kiều diễm cho phong cách tiểu thư đài các ẢNH: OLV

Váy suông hai dây phối áo suông cổ yếm buộc nơ, vải trơn màu và vải họa tiết được kết hợp khéo léo mang đến hiệu ứng thị giác đẹp mắt và có thể giấu nhiều nhược điểm hình thể cho phái nữ ẢNH: OLV

Sức hút của trang phục suông đến từ cái đẹp tổng hòa của phom dáng, chất liệu và màu sắc. Gam màu cam cháy ấm áp và tươi vui hoàn hảo cho những ngày nắng đẹp, khi mưa giông và cả những ngày u ám ẢNH: COSETTE

Váy màu cream thanh lịch, nữ tính với những điểm nhấn tinh tế như phần cổ V cổ điển, tay chít loe, tùng váy buông nhẹ dọc theo vóc dáng của nàng ẢNH: DEMIQ

Chất liệu vải ren mang đến cho kiểu đầm midi trắng vẻ sang trọng và quyến rũ đặc biệt. Thiết kế mang đến cho người mặc sự thoải mái và dễ chịu nhờ dáng rộng, đồng thời vẫn ghi điểm thẩm mỹ nhờ sự kết hợp hài hòa từ hai lớp vải layer ẢNH: DEMIQ

Gợi ý diện váy suông cho những buổi tiệc ngoài trời vào mùa thu. Thiết kế có phom dáng tối giản, hiện đại nhưng cực kỳ nữ tính nhờ hiệu ứng xếp lớp mềm mại vừa tạo nên sự duyên dáng vừa khéo tôn đường cong hình thể ẢNH: OLV

Mini dress dáng suông tông màu xanh nhạt dịu dàng, nữ tính nhưng vẫn năng động dành cho các quý cô yêu thích vẻ đẹp hiện đại, năng động. Những thiết kế này có thể đồng hành cùng nàng trong nhiều dịp, từ đi học đi làm hằng ngày đến những buổi hẹn hò hay gặp gỡ bạn bè cuối tuần ẢNH: OLV



