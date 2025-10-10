Váy suông, món đồ tối giản hoàn hảo cho mọi dịp

Bất cứ lúc nào nàng cũng có thể thả dáng nhẹ nhàng đầy nữ tính cùng váy suông. Các thiết kế maxi xếp ly tông màu đỏ rực rỡ và tươi tắn có thể diện cho những sự kiện thảm đỏ, lễ hội và các bữa tiệc; váy sơ mi dáng rộng diện đi học, đi làm hằng ngày. Để xuống phố dạo chơi cuối tuần, hẹn hò cà phê cùng bạn bè thì váy suông linen chính là lựa chọn hoàn hảo.

Sắc đỏ kiêu sa bước vào mùa thu mang đến nguồn năng lượng ấm áp và nồng nhiệt. Một chiếc váy maxi dáng suông rộng, phối vai cùng chi tiết xếp ly tạo hình cổ chữ V tựa như hình ảnh búp sen gây ấn tượng thị giác mạnh mẽ ẢNH: FENG ATELIER

Thanh lịch và tiện dụng với các thiết kế váy suông

Mùa lễ hội cuối năm 2025 bắt đầu được khởi động qua việc các nhà mốt mang gam màu đỏ rực rỡ vào trong các bộ sưu tập mới. Sắc đỏ nồng nàn, ấm áp mang đến dự cảm tươi sáng khi các dự định và kế hoạch sắp "về đích", cũng như nàng đã sẵn sàng cùng váy áo - mặc đẹp để gặt hái những thành công.

Trang phục váy suông ngày càng trở nên tinh tế, thanh lịch và tôn dáng tốt hơn nhờ vào sự ưu ái của các nhà thiết kế. Quý cô luôn có thể diện các thiết kế rộng rãi thướt tha này hằng ngày, cho cả những sự kiện và không gian trang trọng hay nghiêm túc. Hãy thử nghiệm với nhiều chất liệu - từ vải linen tự nhiên đến tơ đũi mềm nhẹ bay, từ cotton và kate thoáng mát đến voan tơ mỏng manh... để tìm ra những thiết kế váy suông phù hợp nhất.

Thiết kế làm từ chất liệu vải tơ đũi phối vải gấm Jacquard, phom dáng chữ A xòe rộng với điểm nhấn là chi tiết hở lưng sau thu hút trọn ánh nhìn ẢNH: FENG ATELIER

Thiết kế dáng suông mang tinh thần thủ công với chi tiết can ô ghép vải, kết hợp dáng rộng thoải mái trên chất liệu linen tự nhiên càng mặc càng mềm rủ. Đây chính là gợi ý để nàng diện trong những ngày thu muốn thong dong dạo phố, vừa thoải mái vừa đầy tự tin diện trang phục giản đơn nhưng vẫn có điểm nhấn riêng ẢNH: MONO

Họa tiết hoa lá thêu rải rác trên trang phục mang lại hiệu ứng vui nhộn và thú vị, đánh tan sự nhàm chán cho trang phục suông tối giản ẢNH: AMOZY

Váy sơ mi dáng rộng có tùng váy xếp ly, sử dụng các sọc màu làm điểm nhấn cho diện mạo vừa trẻ trung vừa tươi tắn ẢNH: AMOZY

Đầm ngắn màu xanh cùng nàng dạo phố, hẹn hò hay lang thang khắp chốn thị thành. Trang phục linen là "chân ái" suốt cả bốn mùa, khi có thể mang lại sự mát mẻ thoáng khí trong tiết trời nóng bức và sự dịu dàng dễ chịu trong tiết trời se lạnh đầu thu ẢNH: ONME

Tối giản hay bánh bèo, điệu đàng hay sự tinh gọn phóng khoáng? Hai thiết kế linen dáng rộng cho nàng hai lựa chọn về phong cách và gợi ý bản phối ẢNH: ONME