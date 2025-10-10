Váy suông, món đồ tối giản hoàn hảo cho mọi dịp

Bất cứ lúc nào nàng cũng có thể thả dáng nhẹ nhàng đầy nữ tính cùng váy suông. Các thiết kế maxi xếp ly tông màu đỏ rực rỡ và tươi tắn có thể diện cho những sự kiện thảm đỏ, lễ hội và các bữa tiệc; váy sơ mi dáng rộng diện đi học, đi làm hằng ngày. Để xuống phố dạo chơi cuối tuần, hẹn hò cà phê cùng bạn bè thì váy suông linen chính là lựa chọn hoàn hảo.
Thanh lịch và tiện dụng với các thiết kế váy suông
Mùa lễ hội cuối năm 2025 bắt đầu được khởi động qua việc các nhà mốt mang gam màu đỏ rực rỡ vào trong các bộ sưu tập mới. Sắc đỏ nồng nàn, ấm áp mang đến dự cảm tươi sáng khi các dự định và kế hoạch sắp "về đích", cũng như nàng đã sẵn sàng cùng váy áo - mặc đẹp để gặt hái những thành công.
Trang phục váy suông ngày càng trở nên tinh tế, thanh lịch và tôn dáng tốt hơn nhờ vào sự ưu ái của các nhà thiết kế. Quý cô luôn có thể diện các thiết kế rộng rãi thướt tha này hằng ngày, cho cả những sự kiện và không gian trang trọng hay nghiêm túc. Hãy thử nghiệm với nhiều chất liệu - từ vải linen tự nhiên đến tơ đũi mềm nhẹ bay, từ cotton và kate thoáng mát đến voan tơ mỏng manh... để tìm ra những thiết kế váy suông phù hợp nhất.
Thiết kế làm từ chất liệu vải tơ đũi phối vải gấm Jacquard, phom dáng chữ A xòe rộng với điểm nhấn là chi tiết hở lưng sau thu hút trọn ánh nhìn
ẢNH: FENG ATELIER
Tối giản hay bánh bèo, điệu đàng hay sự tinh gọn phóng khoáng? Hai thiết kế linen dáng rộng cho nàng hai lựa chọn về phong cách và gợi ý bản phối
ẢNH: ONME
Đầm sơ mi dáng suông tối giản từ chất vải kate, cotton thoáng mát, phom chữ A tạo nên các bản phối casual vừa đủ sự chỉn chu, lịch sự và trang nhã để đi học, đi làm
ẢNH: CHICKA