Váy suông nhẹ mát, thoải mái nhưng vẫn thanh lịch cho mùa thu

Trong những ngày đầu thu, trang phục suông vẫn giữ vững vị thế được yêu thích nhất nhì tủ đồ. Bên cạnh kiểu váy suông vải mỏng nhẹ và mềm mát như voan tơ, chiffon hay ren lưới là các thiết kế có phom dáng cứng cáp hơn như vải tweed, denim, kaki...
Váy suông đa chất liệu vừa dễ mặc vừa dễ đẹp nhất mùa
Không cần phải nói quá nhiều về đặc tính của những chiếc váy suông. Tuy nhiên điểm chung từ các thiết kế suông mùa này nhấn mạnh về phom dáng và chất liệu. Váy tweed suông gây ấn tượng bởi những sợi màu sắc dệt hòa quyện, phom dáng tinh giản tạo nên nét đẹp sang trọng đặc trưng. Các thiết kế này có thể diện đi làm, đi chơi, dự sự kiện hay dự tiệc đều phù hợp.
Các thiết kế midi chất vải voan, chiffon hay lụa có thêm điểm nhấn như phân tầng, diềm bèo hay chi tiết hoa in kỹ thuật số hoặc thêu tay rải rác. Vẫn mát nhẹ và thảnh thơi, chuyển tải trọn vẹn ngôn ngữ cơ thể nữ tính và quyến rũ, những mẫu đầm suông đa năng này đồng hành cùng nàng mỗi ngày.
Váy dài in hoa có điểm nhấn là chi tiết bện vải viền cổ áo duyên dáng hay thiết kế đầm lụa suông thêu một nhành hoa bên hông eo tạo nên hình ảnh vừa lãng mạn, vừa tinh tế thu hút trọn sự chú ý
ẢNH: JELIEL
Quý cô có thể chọn những đường viền bèo nhún xinh xắn hoặc họa tiết hoa thêu trên mẫu đầm baby doll gam màu xanh bơ dịu dàng cho những buổi dạo phố, hẹn hò, đi học hay đi làm
ẢNH: JELIEL
Chất vải cotton, vải tơ ánh thêu họa tiết, vải organza... với độ trong mờ ảo, huyền diệu là "bậc thầy" làm nên những hình ảnh mãn nhãn, gây ấn tượng khó quên
ẢNH: FENG ATELIER, JELIEL