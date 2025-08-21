  • An Giang
Thời trang 24/7

Váy suông nhẹ mát, thoải mái nhưng vẫn thanh lịch cho mùa thu

Kim Ngọc
Kim Ngọc
21/08/2025 09:00 GMT+7

Váy suông mùa thu mang đến cho quý cô cuộc phiêu lưu thú vị khi khám phá các chất liệu - từ vải tweed mỏng dành cho tiết trời mát mẻ, denim mềm mại đến lụa, tơ, voan chiffon bay bổng... Vẻ đẹp đến từ sự thoải mái nhưng vẫn thanh lịch của váy suông giúp nàng đẹp mọi lúc, mọi nơi.

Trong những ngày đầu thu, trang phục suông vẫn giữ vững vị thế được yêu thích nhất nhì tủ đồ. Bên cạnh kiểu váy suông vải mỏng nhẹ và mềm mát như voan tơ, chiffon hay ren lưới là các thiết kế có phom dáng cứng cáp hơn như vải tweed, denim, kaki...

Váy suông - cuộc dạo chơi đa chất liệu đầu thu - Ảnh 2.

Váy suông dáng chữ A cổ điển tôn nét thanh lịch, trẻ trung của nàng bằng gam màu xanh chàm tươi mới, chi tiết xếp ly và đai eo khéo léo tạo điểm nhấn thị giác. Chất liệu denim mang đến cho trang phục suông phom dáng đẹp, tối giản và trang nhã

ẢNH: RẬP

Váy suông đa chất liệu vừa dễ mặc vừa dễ đẹp nhất mùa

Không cần phải nói quá nhiều về đặc tính của những chiếc váy suông. Tuy nhiên điểm chung từ các thiết kế suông mùa này nhấn mạnh về phom dáng và chất liệu. Váy tweed suông gây ấn tượng bởi những sợi màu sắc dệt hòa quyện, phom dáng tinh giản tạo nên nét đẹp sang trọng đặc trưng. Các thiết kế này có thể diện đi làm, đi chơi, dự sự kiện hay dự tiệc đều phù hợp.

Các thiết kế midi chất vải voan, chiffon hay lụa có thêm điểm nhấn như phân tầng, diềm bèo hay chi tiết hoa in kỹ thuật số hoặc thêu tay rải rác. Vẫn mát nhẹ và thảnh thơi, chuyển tải trọn vẹn ngôn ngữ cơ thể nữ tính và quyến rũ, những mẫu đầm suông đa năng này đồng hành cùng nàng mỗi ngày.

Váy suông - cuộc dạo chơi đa chất liệu đầu thu - Ảnh 1.

Nhẹ bước đầu thu cùng những chiếc váy suông vải tweed mang sắc màu tươi sáng và trong trẻo tựa như tiết trời mùa đẹp nhất năm. Kỹ thuật đan dệt hiện đại làm nên bề mặt vải thú vị với sự giao hòa của các sợi màu sắc, chi tiết đường viền và hoa cài áo giúp nâng tầm diện mạo quý cô

ẢNH: RẬP

Váy suông - cuộc dạo chơi đa chất liệu đầu thu - Ảnh 3.

Thiết kế có tay con giúp che nhược điểm vai và bắp tay tốt hơn các mẫu váy không tay hoặc váy hai dây, đồng thời có thêm điểm nhấn là chi tiết nơ trang trí

ẢNH: RẬP

Váy suông - cuộc dạo chơi đa chất liệu đầu thu - Ảnh 4.

Đơn giản nhưng không nhàm chán khi mặc vào thiết kế mini dress làm từ vải lụa satin màu xanh ngọc lam điểm họa tiết thêu đính tinh tế

ẢNH: LINH BUI

Váy suông - cuộc dạo chơi đa chất liệu đầu thu - Ảnh 5.

Các chất vải mềm mại và mỏng nhẹ như voan chiffon, voan tơ, organza... tiếp tục được thổi làn gió mới qua cấu trúc sáng tạo kết hợp các họa tiết in ấn, họa tiết hoa thêu trên vải. Dáng vẻ thướt tha dịu dàng đặc trưng của kiểu trang phục này không bao giờ làm nàng buồn chán

ẢNH: REINA

Váy suông - cuộc dạo chơi đa chất liệu đầu thu - Ảnh 6.
Váy suông - cuộc dạo chơi đa chất liệu đầu thu - Ảnh 7.

Váy dài in hoa có điểm nhấn là chi tiết bện vải viền cổ áo duyên dáng hay thiết kế đầm lụa suông thêu một nhành hoa bên hông eo tạo nên hình ảnh vừa lãng mạn, vừa tinh tế thu hút trọn sự chú ý

ẢNH: JELIEL

Váy suông - cuộc dạo chơi đa chất liệu đầu thu - Ảnh 8.
Váy suông - cuộc dạo chơi đa chất liệu đầu thu - Ảnh 9.

Quý cô có thể chọn những đường viền bèo nhún xinh xắn hoặc họa tiết hoa thêu trên mẫu đầm baby doll gam màu xanh bơ dịu dàng cho những buổi dạo phố, hẹn hò, đi học hay đi làm

ẢNH: JELIEL

Váy suông - cuộc dạo chơi đa chất liệu đầu thu - Ảnh 10.
Váy suông - cuộc dạo chơi đa chất liệu đầu thu - Ảnh 11.

Chất vải cotton, vải tơ ánh thêu họa tiết, vải organza... với độ trong mờ ảo, huyền diệu là "bậc thầy" làm nên những hình ảnh mãn nhãn, gây ấn tượng khó quên

ẢNH: FENG ATELIER, JELIEL


