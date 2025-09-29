Váy suông thanh lịch và tôn dáng thướt tha, nhìn thấy là yêu

Váy suông mùa thu ưu ái các gam màu nhẹ nhàng, dịu dàng như xanh da trời, vàng pastel, vàng mustard, hồng và xám trắng. Các thiết kế xếp tầng bồng bềnh giúp nàng "ăn gian" chiều cao và vóc dáng, trong khi những họa tiết hoa thêu đính, họa tiết hoa in góp phần không nhỏ vào việc tạo ra điểm nhấn thu hút ánh nhìn.
Khoe dáng thướt tha, giấu nhược điểm nhờ váy suông
Khác với những thiết kế suông dáng maxi trong mùa xuân hè, váy suông mùa thu mang đến làn gió mới cho tủ đồ phái nữ. Các thiết kế trung thành với phom rộng thoải mái, vừa che nhược điểm tốt vừa tạo nên sự uyển chuyển trong từng bước chuyển động. Váy polo suông gây ấn tượng với phong cách sporty năng động, các thiết kế từ voan chiffon, lụa in họa tiết, tơ dệt họa tiết... mang nét đặc trưng nữ tính, dịu dàng "nịnh mắt" tối đa.
Để bổ sung cho hình ảnh cô nàng tiểu thư, nàng đừng quên styling cho các bản phối với váy suông. Phụ kiện cài tóc, giày sneakers, tất ren cổ cao phối giày cao gót... góp thêm cho bản phối những điểm cộng quý giá.
Hãy "bỏ túi" mẹo diện váy suông cùng giày búp bê và loafer "chất lừ" này và áp dụng ngay dịp cuối tuần. Tất ren trắng hay tất đen mỏng cổ cao có tác dụng giúp đôi chân trông thon dài và bản phối có cá tính hơn
ẢNH: OLV BOUTIQUE
Vừa nữ tính vừa hiện đại khi nàng diện đầm maxi dáng suông nhẹ. Họa tiết chấm bi hay họa tiết hoa trên nền vải voan dập nổi đều mang đến cảm giác bay bổng và thanh lịch. Thiết kế không tay giúp tôn lên sự thoải mái, thoáng mát, rất phù hợp cho những ngày dạo phố hay những buổi tiệc ngoài trời
ẢNH: OLV BOUTIQUE