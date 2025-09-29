Váy suông thanh lịch và tôn dáng thướt tha, nhìn thấy là yêu

Váy suông mùa thu ưu ái các gam màu nhẹ nhàng, dịu dàng như xanh da trời, vàng pastel, vàng mustard, hồng và xám trắng. Các thiết kế xếp tầng bồng bềnh giúp nàng "ăn gian" chiều cao và vóc dáng, trong khi những họa tiết hoa thêu đính, họa tiết hoa in góp phần không nhỏ vào việc tạo ra điểm nhấn thu hút ánh nhìn.

Váy polo dáng suông màu vàng pastel kết hợp sneakers là lựa chọn cho dân văn phòng công sở yêu thích phong cách năng động. Dáng vẻ thoáng mát nhẹ nhàng, nữ tính nhưng vẫn trang nhã thanh lịch của thiết kế được tạo nên từ dáng cổ áo kín đáo và độ dài hoàn hảo của thiết kế ẢNH: FREELANCER

Khoe dáng thướt tha, giấu nhược điểm nhờ váy suông

Khác với những thiết kế suông dáng maxi trong mùa xuân hè, váy suông mùa thu mang đến làn gió mới cho tủ đồ phái nữ. Các thiết kế trung thành với phom rộng thoải mái, vừa che nhược điểm tốt vừa tạo nên sự uyển chuyển trong từng bước chuyển động. Váy polo suông gây ấn tượng với phong cách sporty năng động, các thiết kế từ voan chiffon, lụa in họa tiết, tơ dệt họa tiết... mang nét đặc trưng nữ tính, dịu dàng "nịnh mắt" tối đa.

Để bổ sung cho hình ảnh cô nàng tiểu thư, nàng đừng quên styling cho các bản phối với váy suông. Phụ kiện cài tóc, giày sneakers, tất ren cổ cao phối giày cao gót... góp thêm cho bản phối những điểm cộng quý giá.

Váy suông ngắn có thể mặc cùng quần shorts hoặc quần bảo hộ và thậm chí là quần denim như các cô nàng xứ kim chi. Tuy nhiên, nàng cũng có thể chọn bản phối váy xòe và giày bốt cổ cao/tất dài phối giày cao gót ẢNH: OLV BOUTIQUE

Gam màu vàng mù tạt trên thiết kế cổ yếm dáng suông có điểm nhấn là các tầng váy bồng bềnh tôn trọn nét yêu kiều, mảnh mai và quyến rũ. Trang phục suông có thiết kế cầu kỳ, sang trọng không chỉ là lựa chọn tối ưu cho các buổi dạo phố, hẹn hò mà còn có thể mặc dự tiệc, dự sự kiện ẢNH: OLV BOUTIQUE

Họa tiết chấm bi trên nền màu cream gợi nhắc phong cách tối giản thịnh hành. Với thiết kế đầm cổ tròn, nàng dễ dàng phối thêm áo khoác, khăn choàng hoặc dùng khăn lụa để tạo điểm nhấn cho phần vai, cổ ẢNH: OLV BOUTIQUE

Thu hút trọn sự chú ý qua gam màu hồng nịnh da tôn dáng. Điểm nhấn tinh tế nằm ở các chi tiết hoa thêu đính nổi bật vừa tạo nên cảm giác cân đối vừa có tác dụng đánh lừa thị giác ẢNH: VIVIKA

Hãy "bỏ túi" mẹo diện váy suông cùng giày búp bê và loafer "chất lừ" này và áp dụng ngay dịp cuối tuần. Tất ren trắng hay tất đen mỏng cổ cao có tác dụng giúp đôi chân trông thon dài và bản phối có cá tính hơn ẢNH: OLV BOUTIQUE

Vừa nữ tính vừa hiện đại khi nàng diện đầm maxi dáng suông nhẹ. Họa tiết chấm bi hay họa tiết hoa trên nền vải voan dập nổi đều mang đến cảm giác bay bổng và thanh lịch. Thiết kế không tay giúp tôn lên sự thoải mái, thoáng mát, rất phù hợp cho những ngày dạo phố hay những buổi tiệc ngoài trời ẢNH: OLV BOUTIQUE



