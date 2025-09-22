  • An Giang
Thời trang 24/7

Váy suông tối giản là bạn đồng hành hoàn hảo vào mùa thu

Kim Ngọc
Kim Ngọc
22/09/2025 10:00 GMT+7

Váy suông là ngôn ngữ của tự do, của vẻ đẹp điềm tĩnh, phóng khoáng và tối giản. Mùa này, nàng có thể diện váy suông tối giản cho ngày đi làm bình thường, cho buổi dạo phố hóng mát hoặc chọn các thiết kế dáng suông đặc sắc cho buổi tiệc tối, diện đầm suông cổ sơ mi cho thảm đỏ sự kiện cuối tuần...

Váy suông dáng dài vẫn thanh lịch hoàn hảo cho mọi sự kiện trang trọng. Mùa thu mát dịu nên các chất vải mỏng như voan tơ, vải lụa hoặc linen được chọn cho các bản phối hằng ngày. Các thiết kế đề cao vẻ sang trọng và quý phái nên được ưu tiên làm từ các chất liệu organza, taffta, vải gấm dệt họa tiết...

Váy suông tối giản là bạn đồng hành hoàn hảo vào mùa thu- Ảnh 1.

Đầm suông phối hai lớp chính là cách tôn dáng hiệu quả nhất mà nàng không nên bỏ lỡ. Lớp vải lót mềm mại thấm hút mồ hôi, thông thoáng và tạo cảm giác dễ chịu, lớp vải voan tơ bên ngoài được tạo hình giàu tính thẩm mỹ với chi tiết cổ gấp nếp, đính hoa 3D...

ẢNH: SIXDO

Tỏa sáng mọi khoảnh khắc cùng váy suông

Mùa thu dịu dàng, lãng mạn nên những gam màu trong trẻo cũng được dịp "lên ngôi". Màu vàng bơ hay xanh cốm non, màu beige nữ tính, sắc trắng đen cổ điển, nâu trầm ấm áp nồng nàn là những gợi ý để nàng làm mới cho tủ đồ mùa thu.

Váy suông tối giản ưu tiên cảm nhận của người mặc. Chất vải mỏng nhẹ được lót lụa hay cotton mềm mại, chất vải Jersey xếp lớp và nhún xếp, vải gấm và taffta gây ấn tượng bằng đường cắt gãy gọn, sắc sảo. Mỗi ý tưởng trang phục dáng suông đều đáng để cân nhắc vì chúng giúp nàng tỏa sáng trong những khoảnh khắc quan trọng và đáng giá nhất.

Váy suông tối giản là bạn đồng hành hoàn hảo vào mùa thu- Ảnh 2.

Màu vàng bơ, xanh cốm, beige... của váy suông có thể kết hợp với hầu hết các món đồ phụ kiện giày và túi mang gam màu trung tính đặc trưng của mùa thu đông

ẢNH: IVORYA

Váy suông tối giản là bạn đồng hành hoàn hảo vào mùa thu- Ảnh 3.

Dáng vẻ an nhiên, nhàn nhã mà thanh lịch rạng ngời của nàng khi diện váy suông khiến bao người ngưỡng mộ. Thiết kế tối giản mang đến bài toán mặc đẹp một cách dễ dàng và giản đơn

ẢNH: IVORYA

Váy suông tối giản là bạn đồng hành hoàn hảo vào mùa thu- Ảnh 4.

Từ chất liệu mềm mịn, nhẹ mát và có độ đàn hồi như Jersey, nhà mốt đã thổi hồn sáng tạo để thiết kế dáng rộng vẫn trở nên ấn tượng, khắc họa rõ nét đường cong nữ tính

ẢNH: PHAM STUDIO

Váy suông tối giản là bạn đồng hành hoàn hảo vào mùa thu- Ảnh 5.

Váy sơ mi tùng xếp ly, váy suông rộng tông trắng phối giày bốt cổ cao có thể trở thành trang phục dự tiệc, dự sự kiện sang trọng, quý phái và đặc sắc

ẢNH: IVORYA

Váy suông tối giản là bạn đồng hành hoàn hảo vào mùa thu- Ảnh 6.

Đường cắt sáng tạo, tinh giản nhưng xuất sắc trong mọi ánh nhìn. Váy suông dáng ngắn chính là một nét mới đáng chú ý, một mảnh đất màu mỡ để quý cô tha hồ phối đồ

ẢNH: IVORYA

Váy suông tối giản là bạn đồng hành hoàn hảo vào mùa thu- Ảnh 7.

Các chi tiết thêu đính rải rác tạo họa tiết và mang đến hiệu ứng thị giác độc đáo cho các thiết kế váy suông dự tiệc

ẢNH: CHANCOS

Váy suông tối giản là bạn đồng hành hoàn hảo vào mùa thu- Ảnh 8.
Váy suông tối giản là bạn đồng hành hoàn hảo vào mùa thu- Ảnh 9.

Mỗi bản phối là một cuộc dạo chơi khám phá về phong cách thời trang của nàng. Váy trễ vai tông nâu trầm tôn vai cổ và phong cách cá tính quyến rũ; thiết kế layer khéo léo khơi gợi trí tưởng tượng qua lớp vải xuyên thấu mang sắc đen bí ẩn, kiêu sa

ẢNH: ICONIC STUDIOS

Váy suông tối giản là bạn đồng hành hoàn hảo vào mùa thu- Ảnh 10.

Nhẹ nhàng, nữ tính khi dạo phố cùng váy suông dáng ngắn màu trắng. Các chi tiết viền ren và đăng ten làm nên dáng vẻ tiểu thư sang chảnh, giúp nàng thu hút mọi ánh mắt ngắm nhìn

ẢNH: LAMIANN

