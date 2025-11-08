Váy tiệc tối giản nhưng sang trọng, hợp với mọi bữa tiệc cuối năm

Khi xu hướng thời trang tối giản lên ngôi cũng là lúc các thiết kế váy tiệc tối giản được quý cô ưu tiên mặc nhiều nhất. Trang phục dự tiệc không cần đến vẻ lấp lánh sáng bóng lộng lẫy mà chỉ cần sự tinh tế ở những đường cắt, chất liệu cao cấp hay chi tiết đắt giá "hút" mắt người nhìn.
Váy tiệc tối giản tông màu trắng
Yêu thích vẻ đẹp tinh tế, sang trọng và cổ điển từ những chiếc váy dự tiệc màu trắng, nàng có thể sẽ dịch chuyển sự chú ý từ chất liệu ren lưới, ren hoa dệt họa tiết đến chất vải dệt kim co giãn xốp mềm hay các thiết kế từ lụa và organza. Đầm tiệc màu trắng luôn hiệu quả khi nàng muốn tôn vẻ đẹp trong trẻo, sang trọng và quý phái trong mọi bữa tiệc.
Biến đổi phong cách cùng đầm dự tiệc
Dành cho những buổi tiệc nhẹ, tiệc trà chiều, các bữa tiệc thân tình là gợi ý diện đầm ngắn mini dress tôn vẻ trẻ trung hiện đại. Trong khi đó các buổi dạ tiệc, gala hay chương trình mang tính chất lễ hội trang trọng, đầm dài dáng maxi sẽ trở thành lựa chọn hợp lý hơn. Với mỗi lựa chọn mặc đẹp dự tiệc cuối năm, nàng đều có thể thêm vào những điểm nhấn thu hút riêng qua việc kết hợp khăn choàng lụa organza, phụ kiện thời trang, trang sức hoặc giày và túi xách.
Những chi tiết trang trí tinh tế chính là điểm nhấn của mỗi chiếc váy tiệc. Mini dress mang sắc hồng điểm họa tiết trái tim 3D hay những khối lụa trắng hình tròn chuyển động mềm mại, nổi bật trên nền đen của mẫu váy suông mang lại cho nàng cảm giác độc đáo và duy nhất
ẢNH: TOCHIE