Váy tiệc tối giản nhưng sang trọng, hợp với mọi bữa tiệc cuối năm

Khi xu hướng thời trang tối giản lên ngôi cũng là lúc các thiết kế váy tiệc tối giản được quý cô ưu tiên mặc nhiều nhất. Trang phục dự tiệc không cần đến vẻ lấp lánh sáng bóng lộng lẫy mà chỉ cần sự tinh tế ở những đường cắt, chất liệu cao cấp hay chi tiết đắt giá "hút" mắt người nhìn.

Khoe dáng quyến rũ với đầm tiệc màu trắng có phom dáng tinh giản và hiện đại. Họa tiết hoa văn trên chất liệu giúp nàng trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn ẢNH: HOIVU

Váy tiệc tối giản tông màu trắng

Yêu thích vẻ đẹp tinh tế, sang trọng và cổ điển từ những chiếc váy dự tiệc màu trắng, nàng có thể sẽ dịch chuyển sự chú ý từ chất liệu ren lưới, ren hoa dệt họa tiết đến chất vải dệt kim co giãn xốp mềm hay các thiết kế từ lụa và organza. Đầm tiệc màu trắng luôn hiệu quả khi nàng muốn tôn vẻ đẹp trong trẻo, sang trọng và quý phái trong mọi bữa tiệc.

Các chất liệu có độ đàn hồi tốt được ưa thích do có thể tôn đường cong một cách khéo léo và tinh tế. Các thiết kế này thường có chi tiết 3D, drapping để tạo nên nét riêng độc đáo cho từng bộ trang phục ẢNH: SOMEHOW

Mini dress màu xanh đen phối vải trắng xếp ly viền chân váy mang lại hình ảnh vừa lãng mạn, nữ tính vừa kiêu kỳ. Các chi tiết trang trí được lược bỏ hầu hết để tập trung sự chú ý vào chi tiết cài áo mạ kim loại đặt để trên bờ vai ẢNH: SOMEHOW

Biến đổi phong cách cùng đầm dự tiệc

Dành cho những buổi tiệc nhẹ, tiệc trà chiều, các bữa tiệc thân tình là gợi ý diện đầm ngắn mini dress tôn vẻ trẻ trung hiện đại. Trong khi đó các buổi dạ tiệc, gala hay chương trình mang tính chất lễ hội trang trọng, đầm dài dáng maxi sẽ trở thành lựa chọn hợp lý hơn. Với mỗi lựa chọn mặc đẹp dự tiệc cuối năm, nàng đều có thể thêm vào những điểm nhấn thu hút riêng qua việc kết hợp khăn choàng lụa organza, phụ kiện thời trang, trang sức hoặc giày và túi xách.

Các thiết kế hai dây/cúp ngực phối khăn vải sheer tạo nên vẻ quyến rũ kín đáo đầy sức hút. Cách diện váy tiệc này cũng giúp che khuyết điểm tốt và giúp quý cô trở nên tự tin hơn ẢNH: HOIVU

Tất/vớ da hay quần tất, găng tay lụa ren trở thành những món phụ kiện thời trang xa xỉ, đại diện cho sự sang chảnh, thời thượng và quý phái nơi quý cô ẢNH: RANDOMLIST

Những tầng váy áo xếp chồng lên nhau, gam màu vàng bơ dịu dàng hay phần cổ trễ gợi cảm của thiết kế maxi tạo nên vẻ ngoài dự tiệc trẻ trung và quyến rũ ẢNH: RANDOMLIST

Gam màu vàng pastel của vải lụa satin kết hợp túi cầm tay ngọc trai giúp nàng tỏa sáng trong mọi bữa tiệc ẢNH: HOIVU

Hướng đến tinh thần tối giản, hiện đại nhưng vẫn có điểm nhấn riêng là kiểu váy babydoll cổ sơ mi phối voan và họa tiết kết hợp giày bốt cổ cao ấn tượng ẢNH: RANDOMLIST

Những chi tiết trang trí tinh tế chính là điểm nhấn của mỗi chiếc váy tiệc. Mini dress mang sắc hồng điểm họa tiết trái tim 3D hay những khối lụa trắng hình tròn chuyển động mềm mại, nổi bật trên nền đen của mẫu váy suông mang lại cho nàng cảm giác độc đáo và duy nhất

ẢNH: TOCHIE



