Váy voan, lụa mỏng nhẹ tạo nét bay bổng cho tủ đồ mùa hạ

Khám phá vẻ đẹp đa chiều của các chất vải mỏng, mềm mại và mát mẻ mang đến trải nghiệm thú vị cho nàng yêu thời trang. Váy voan hoa, váy lụa in họa tiết, vải tơ xước, lụa thêu hoa... làm mới tủ đồ mùa hè khi mang đến nét đẹp bay bổng đầy lãng mạn.
Mỗi khi chạm khẽ vào chiếc váy hè bay bổng, nàng như cảm nhận được những cơn gió mát lành đang lướt nhẹ trên tay. Dù bề mặt sáng bóng, mịn mượt hay có độ thô nhám thì mỗi chiếc váy voan, váy tơ lụa đều trở thành những mảnh ghép không thể thiếu cho tủ đồ mùa hạ.
Mùa hạ là mùa của váy voan tơ, đầm lụa nhẹ mềm
Thoáng mát, nhẹ nhàng đậm chất nữ tính chính là những đặc điểm nổi bật từ các thiết kế váy voan tơ, đầm vải lụa in họa tiết mùa hè. Không quá tập trung vào đặc tính tôn đường cong, tủ đồ mùa hạ ưu tiên cảm nhận dịu dàng qua các phom dáng thông thoáng mà trang nhã, điệu đà nhưng không rối mắt.
Tông màu cream, beige, pastel vẫn được ưa chuộng khi những ngày nắng kéo dài. Quý cô có thể chọn váy sơ mi in họa tiết, đầm cổ tròn tay bồng thắt eo bằng dây ngọc trai hay dây vải mềm. Các thiết kế đầm voan, lụa đều khá nổi bật bởi màu sắc và họa tiết, do vậy hãy ưu tiên phối cùng trang sức tối giản, giày và túi đơn sắc để nàng có được các bản phối chỉn chu, chuyên nghiệp để luôn tự tin khi bước vào mọi không gian.
Khi được áp dụng các kỹ thuật drapping để tạo nên các đường nhún rút, các mẫu váy voan hoa mang đến khả năng biến hóa hình ảnh mới lạ và đầy ắp sự thú vị
ẢNH: ELISE
Vải lụa, vải tơ xước, vải voan in họa tiết mở ra khả năng phối đồ vô tận - từ phong cách bánh bèo sang trọng đến hình ảnh chỉn chu, chuyên nghiệp cho phong cách văn phòng