Váy voan, lụa mỏng nhẹ tạo nét bay bổng cho tủ đồ mùa hạ

Kim Ngọc
14/04/2026 08:00 GMT+7

Khám phá vẻ đẹp đa chiều của các chất vải mỏng, mềm mại và mát mẻ mang đến trải nghiệm thú vị cho nàng yêu thời trang. Váy voan hoa, váy lụa in họa tiết, vải tơ xước, lụa thêu hoa... làm mới tủ đồ mùa hè khi mang đến nét đẹp bay bổng đầy lãng mạn.

Mỗi khi chạm khẽ vào chiếc váy hè bay bổng, nàng như cảm nhận được những cơn gió mát lành đang lướt nhẹ trên tay. Dù bề mặt sáng bóng, mịn mượt hay có độ thô nhám thì mỗi chiếc váy voan, váy tơ lụa đều trở thành những mảnh ghép không thể thiếu cho tủ đồ mùa hạ.

Váy voan, lụa mỏng nhẹ tạo nét bay bổng cho tủ đồ mùa hạ- Ảnh 1.

Vải lụa mềm mượn, mịn mát chạm khẽ trên làn da cho nàng tận hưởng niềm vui mặc đẹp ngày nắng. Chất liệu vải, phom dáng cổ điển kết hợp bảng màu họa tiết bay bổng càng làm tăng thêm vẻ ngoài kiều diễm cho quý cô mùa hạ

ẢNH: ANN DAN

Mùa hạ là mùa của váy voan tơ, đầm lụa nhẹ mềm 

Thoáng mát, nhẹ nhàng đậm chất nữ tính chính là những đặc điểm nổi bật từ các thiết kế váy voan tơ, đầm vải lụa in họa tiết mùa hè. Không quá tập trung vào đặc tính tôn đường cong, tủ đồ mùa hạ ưu tiên cảm nhận dịu dàng qua các phom dáng thông thoáng mà trang nhã, điệu đà nhưng không rối mắt. 

Tông màu cream, beige, pastel vẫn được ưa chuộng khi những ngày nắng kéo dài. Quý cô có thể chọn váy sơ mi in họa tiết, đầm cổ tròn tay bồng thắt eo bằng dây ngọc trai hay dây vải mềm. Các thiết kế đầm voan, lụa đều khá nổi bật bởi màu sắc và họa tiết, do vậy hãy ưu tiên phối cùng trang sức tối giản, giày và túi đơn sắc để nàng có được các bản phối chỉn chu, chuyên nghiệp để luôn tự tin khi bước vào mọi không gian.

Váy voan, lụa mỏng nhẹ tạo nét bay bổng cho tủ đồ mùa hạ- Ảnh 2.

Kỹ thuật cao cấp, tinh tế góp phần không nhỏ trong việc mang đến các thiết kế nhẹ nhàng, thoạt nhìn đơn giản nhưng lại có khả năng tôn dáng một cách tài tình. Đầm liền màu đỏ rượu gây ấn tượng qua phom dáng suông nhẹ nhưng vẫn có điểm nhấn từ các đường nhún nơi eo

ẢNH: KENOSHO

Váy voan, lụa mỏng nhẹ tạo nét bay bổng cho tủ đồ mùa hạ- Ảnh 3.

Làm mới chiếc váy sơ mi quen thuộc qua bảng màu chấm bi hồng tươi sáng giàu chất lãng mạn. Thiết kế hai lớp đảm bảo cho người mặc luôn cảm thấy dễ chịu, mát mẻ đồng thời cảm nhận được độ bay của trang phục, dáng đi uyển chuyển và nhịp nhàng

ẢNH: KENOSHO

Váy voan, lụa mỏng nhẹ tạo nét bay bổng cho tủ đồ mùa hạ- Ảnh 4.

Chất liệu vải tơ, voan, chiffon có vô số các biến thể khác nhau qua những cách thêm, bớt các loại sợi kết hợp. Tuy nhiên điểm chung từ các thiết kế này là cảm giác mềm nhẹ, độ bay và độ óng ả sang trọng

ẢNH: KENOSHO

Váy voan, lụa mỏng nhẹ tạo nét bay bổng cho tủ đồ mùa hạ- Ảnh 5.

Họa tiết hoa lá là một trong số những nét đặc sắc riêng từ tủ đồ mùa xuân hè. Quý cô có thể ứng dụng mẫu váy voan hoa thắt nơ cổ cho phong cách văn phòng hoặc lên đồ dự tiệc nhẹ, tiệc trà chiều qua bản phối với túi thời trang tông màu đỏ nổi bật

ẢNH: ELISE

Váy voan, lụa mỏng nhẹ tạo nét bay bổng cho tủ đồ mùa hạ- Ảnh 6.

Vải lụa, tơ thêu hoa nhỏ rải rác tô đậm vẻ đẹp tiểu thư kiêu kỳ cho nàng. Sắc hồng cam tôn da kết hợp các đường viền đăng ten duyên dáng đi cùng dây vải tôn eo nhẹ nhàng, tinh tế

ẢNH: ANN DAN

Váy voan, lụa mỏng nhẹ tạo nét bay bổng cho tủ đồ mùa hạ- Ảnh 7.

Đầm hai dây dáng maxi phối hai gam màu cùng nàng đón đầu xu hướng khoe nội y. Thiết kế để mở khả năng kết hợp qua việc ứng dụng cấu trúc corset siết eo thon, tùng váy xòe xếp nếp thướt tha và sự hòa quyện của họa tiết nét mảnh trên nền vải trắng

ẢNH: DETHEIA

Váy voan, lụa mỏng nhẹ tạo nét bay bổng cho tủ đồ mùa hạ- Ảnh 8.
Váy voan, lụa mỏng nhẹ tạo nét bay bổng cho tủ đồ mùa hạ- Ảnh 9.

Khi được áp dụng các kỹ thuật drapping để tạo nên các đường nhún rút, các mẫu váy voan hoa mang đến khả năng biến hóa hình ảnh mới lạ và đầy ắp sự thú vị

ẢNH: ELISE

Váy voan, lụa mỏng nhẹ tạo nét bay bổng cho tủ đồ mùa hạ- Ảnh 10.
Váy voan, lụa mỏng nhẹ tạo nét bay bổng cho tủ đồ mùa hạ- Ảnh 11.

Vải lụa, vải tơ xước, vải voan in họa tiết mở ra khả năng phối đồ vô tận - từ phong cách bánh bèo sang trọng đến hình ảnh chỉn chu, chuyên nghiệp cho phong cách văn phòng

ẢNH: ANN DAN


Từ công sở đến dạo phố, chân váy chữ A 'cân' mọi phong cách

