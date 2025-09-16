Váy xếp ly, nét thanh lịch luôn dẫn đầu xu hướng thời trang

Váy xếp ly là một trong số những xu hướng thời trang cổ điển được yêu thích bậc nhất và chưa từng bị "hạ nhiệt". Mùa này, quý cô thỏa sức "update" các bản phối hằng ngày bằng những thiết kế như: đầm midi phối chi tiết xếp ly, chân váy xếp ly và áo polo, áo kiểu cách điệu...

Các nếp gấp xếp ly có thể được phân bổ cho toàn bộ diện tích của thiết kế hoặc chỉ được thêm vào một cách tiết chế theo dụng ý riêng của nhà mốt. Mẫu chân váy xếp ly phối sơ mi ngắn tay sử dụng xếp ly cho hai bên hông, giữ lại chi tiết nẹp dây kéo cho bản phối vẻ ngoài cổ điển đương đại ẢNH: ESTRANOCHIC

Váy xếp ly, lựa chọn thông minh cho phong cách thanh lịch

Nếu vẫn tin rằng thời trang xếp ly chẳng có gì mới mẻ, nàng có thể sẽ cảm thấy bất ngờ vì sự sáng tạo, ứng biến mà các thiết kế dưới đây mang đến. Váy sơ mi dáng chữ A thanh lịch có thêm hiệu ứng xếp nếp bên hông làm tăng hiệu ứng thị giác cho vòng 3 thêm phần quyến rũ, hay cách vận dụng kỹ thuật xếp ly tạo nên độ xòe và sự chuyển động uyển chuyển cho phần tùng váy mỗi khi nàng bước đi.

Tính ứng dụng của váy xếp ly luôn được mở rộng. Ngoài các bản phối mà nhà mốt đưa ra, mỗi tín đồ thời trang lại có thể sáng tạo thêm dựa trên tủ đồ cá nhân, các màu sắc và phong cách mình yêu thích nhất.

Váy liền màu xám với ba nếp gấp ly tạo độ xòe nhẹ cho phần tùng váy dáng chữ A, đồng thời tạo chiều sâu thị giác, là điểm nhấn cho bề mặt vải phẳng và nhẵn mịn ẢNH: MELYA

Các thiết kế sử dụng chi tiết xếp ly bên hông có hiệu quả đáng kể trong việc tăng thêm hiệu ứng thị giác cho vòng 3 hoặc che giấu bớt nhược điểm cho phần hông eo ẢNH: MELYA

Chào mùa thu dịu dàng với ý tưởng đi học, đi làm cùng bản phối kết hợp áo polo dệt kim và chân váy xếp ly dáng dài. Nét lãng mạn cổ điển được gửi gắm qua chi tiết dây lưng và túi xách da ẢNH: TIT ELEGANT

Khoảng nhỏ nằm giữa eo và phần tùng váy xếp ly giúp khắc họa rõ nét vòng eo thon gọn đồng thời vẫn có thể làm nên những chuyển động tự nhiên cho trang phục mỗi khi nàng sải bước ẢNH: MELYA

Áo sơ mi cổ sen, áo sơ mi ngắn tay phối chân váy xếp ly phù hợp cả khi đi làm và đi chơi, đi học hay xuống phố gặp gỡ bạn bè ẢNH: TIT ELEGANT, MELYA