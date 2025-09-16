Váy xếp ly, nét thanh lịch luôn dẫn đầu xu hướng thời trang

Váy xếp ly là một trong số những xu hướng thời trang cổ điển được yêu thích bậc nhất và chưa từng bị "hạ nhiệt". Mùa này, quý cô thỏa sức "update" các bản phối hằng ngày bằng những thiết kế như: đầm midi phối chi tiết xếp ly, chân váy xếp ly và áo polo, áo kiểu cách điệu...
Váy xếp ly, lựa chọn thông minh cho phong cách thanh lịch
Nếu vẫn tin rằng thời trang xếp ly chẳng có gì mới mẻ, nàng có thể sẽ cảm thấy bất ngờ vì sự sáng tạo, ứng biến mà các thiết kế dưới đây mang đến. Váy sơ mi dáng chữ A thanh lịch có thêm hiệu ứng xếp nếp bên hông làm tăng hiệu ứng thị giác cho vòng 3 thêm phần quyến rũ, hay cách vận dụng kỹ thuật xếp ly tạo nên độ xòe và sự chuyển động uyển chuyển cho phần tùng váy mỗi khi nàng bước đi.
Tính ứng dụng của váy xếp ly luôn được mở rộng. Ngoài các bản phối mà nhà mốt đưa ra, mỗi tín đồ thời trang lại có thể sáng tạo thêm dựa trên tủ đồ cá nhân, các màu sắc và phong cách mình yêu thích nhất.
Áo sơ mi cổ sen, áo sơ mi ngắn tay phối chân váy xếp ly phù hợp cả khi đi làm và đi chơi, đi học hay xuống phố gặp gỡ bạn bè
ẢNH: TIT ELEGANT, MELYA
Trang phục xếp ly luôn dẫn đầu xu hướng thời trang bởi vẻ ngoài thanh lịch đặc trưng. Vừa dễ vận dụng cho nhiều phong cách mặc đẹp, vừa tạo nên sự thoải mái và tiện dụng khi sử dụng. Nàng có thêm những ý tưởng nào để đưa váy xếp ly vào bản phối hằng ngày?
ẢNH: MELYA, RUE DES CHATS