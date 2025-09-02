Vẻ đẹp quyến rũ từ những thiết kế hở vai

Một chiếc váy hở vai có thể là lựa chọn hoàn hảo cho những buổi tiệc tối sang trọng, trong khi áo trễ vai lại mang đến sự trẻ trung, thoải mái cho những ngày dạo phố. Chính sự linh hoạt này giúp thời trang hở vai luôn giữ được sức hút.

Váy quây dáng ngắn kết hợp tầng voan xếp bồng tạo hiệu ứng mềm mại, lãng mạn. Gam màu nude nhẹ nhàng tôn lên vẻ thanh thoát, đồng thời mang đến sự tinh tế và sang trọng, giúp tôn dáng một cách khéo léo ẢNH: RUBIES RUBIES

Áo trễ vai kẻ sọc tinh tế kết hợp tay phồng tạo hiệu ứng thời thượng, vừa gợi cảm vừa giữ được nét kín đáo. Quần shorts đen tối giản giúp cân bằng tổng thể, tạo sự trẻ trung và dễ dàng hoạt động trong thời tiết ngày hè ẢNH: RUBIES RUBIES

Mang phong cách tối giản hiện đại nhưng vẫn giữ được sự quyến rũ tinh tế. Chiếc áo quây cổ yếm màu rượu vang ôm dáng tôn lên bờ vai và đường nét thanh thoát, kết hợp cùng quần shorts đen cạp cao gọn gàng, mang lại vẻ trẻ trung và năng động ẢNH: RUBIES RUBIES

Chất liệu vải mỏng nhẹ, phom dáng buông rủ tự nhiên mang lại vẻ xinh yêu, tinh nghịch. Gam màu tươi sáng giúp người mặc toát lên nét rạng rỡ, trong trẻo, đồng thời dễ kết hợp cùng phụ kiện để biến hóa linh hoạt trong nhiều hoàn cảnh ẢNH: GERME STORE

Chiếc váy maxi hai dây mang đến vẻ đẹp trong trẻo và nhẹ nhàng. Thiết kế thân váy trên với chi tiết ren thêu nổi tinh tế tạo điểm nhấn, kết hợp phần chân váy xòe buông tự nhiên giúp dáng vẻ thêm phần thanh thoát ẢNH: RUBIES RUBIES

Thiết kế trơn không họa tiết nhưng lại nổi bật nhờ phom dáng cúp ngực hở vai, vừa gợi cảm vừa thanh lịch. Kết hợp cùng phụ kiện túi xách da đen chần bông và giày cao gót mũi nhọn, tổng thể trở nên hoàn hảo cho những bữa tiệc tối, sự kiện hay các buổi gặp gỡ quan trọng ẢNH: RUBIES RUBIES

Áo sát nách dáng vest ôm gọn, hàng cúc phủ cùng đường cắt xẻ tinh tế giúp tôn dáng và tạo sự thanh lịch hiện đại. Kết hợp cùng chân váy xếp ly đồng bộ, tổng thể trở nên gợi cảm, quyến rũ nhưng vẫn giữ nét sang trọng ẢNH: RUBIES RUBIES

Trẻ trung với tông trắng, thêm chút sang chảnh với phần trễ vai khéo léo, chi tiết nơ nhỏ ở vai làm điểm nhấn, tất cả mang đến cho người mặc sự duyên dáng mà vẫn giữ nét tinh khôi ẢNH: BYNOIR STUDIO

Từ những buổi dạo phố năng động, hẹn hò lãng mạn cho đến các sự kiện sang trọng, trang phục hở vai đều dễ dàng thích ứng, vừa trẻ trung vừa hiện đại.