  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang nghề & nghiệp

Vợ chồng Hồ Ngọc Hà - Kim Lý diện nữ trang gần 30 tỉ đồng

Minh Hy
Minh Hy
22/08/2025 11:00 GMT+7

Cặp đôi quyền lực của làng giải trí Hồ Ngọc Hà và Kim Lý thu hút mọi sự chú ý khi xuất hiện tại một sự kiện thời trang với tổng giá trị trang sức ước tính gần 30 tỉ đồng.

Vợ chồng Hồ Ngọc Hà và Kim Lý một lần nữa khẳng định danh hiệu cặp đôi quyền lực của showbiz khi cùng nhau xuất hiện tại một sự kiện giải trí. Cả hai thu hút mọi ánh nhìn với phong cách thời trang đồng điệu, sang trọng.

Hồ Ngọc Hà diện một thiết kế váy lụa tông nâu đất, với phom dáng ôm sát tinh tế, tôn lên vóc dáng thon gọn và khí chất của "nữ hoàng giải trí". Trong khi đó, Kim Lý lịch lãm trong chiếc áo sơ mi lụa phá cách và quần tây ống rộng cùng tông màu, tạo nên một tổng thể hài hòa và vô cùng cuốn hút.

Vợ chồng Hồ Ngọc Hà - Kim Lý diện nữ trang gần 30 tỉ đồng- Ảnh 1.

Hồ Ngọc Hà thu hút mọi ánh nhìn khi khoác lên mình set vòng cổ và bông tai Serpenti High Jewellery với những viên đá rubies như những chuỗi hạt cườm rũ dài uyển chuyển, cùng sự kết hợp tinh tế với chiếc nhẫn Gioielleria Serpenti, tạo nên một tổng thể đầy quyền lực và vô cùng quyến rũ. Được biết giá trị của bộ nữ trang kim cương và đá quý lên đến 20,5 tỉ đồng

ẢNH: NVCC

Vợ chồng Hồ Ngọc Hà - Kim Lý diện nữ trang gần 30 tỉ đồng- Ảnh 2.

Hồ Ngọc Hà nổi tiếng là một người có niềm đam mê đặc biệt với trang sức. Niềm yêu thích này không chỉ thể hiện qua những lần cô xuất hiện lộng lẫy tại các sự kiện, mà còn được khẳng định qua vai trò "bạn thân thương hiệu" của các nhà kim hoàn danh tiếng. Với Hồ Ngọc Hà, trang sức không chỉ là phụ kiện làm đẹp mà còn là cách để cô thể hiện phong cách và cá tính

ẢNH: NVCC

Vợ chồng Hồ Ngọc Hà - Kim Lý diện nữ trang gần 30 tỉ đồng- Ảnh 3.

Kim Lý đầy lịch lãm với chiếc vòng cổ Serpenti Viper High Jewellery. Tác phẩm nghệ thuật trị giá 7,9 tỉ đồng được chế tác từ vàng hồng, khảm xà cừ và đính kim cương. Hồ Ngọc Hà và Kim Lý nổi tiếng là một trong những cặp đôi có phong cách thời trang đồng điệu nhất showbiz Việt

ẢNH: NVCC

Vợ chồng Hồ Ngọc Hà - Kim Lý diện nữ trang gần 30 tỉ đồng- Ảnh 4.

Vợ chồng giọng ca Cây đèn thần thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện với trang phục có tông màu hoặc chất liệu tương đồng, tạo nên một tổng thể hài hòa và sang trọng. Việc lựa chọn trang phục ăn ý không chỉ thể hiện sự tinh tế trong phong cách cá nhân mà còn cho thấy sự gắn kết, hòa hợp giữa hai người

ẢNH: NVCC

Sự xuất hiện của cặp đôi không chỉ làm nổi bật sự kiện mà còn lan tỏa một nguồn năng lượng tích cực và hạnh phúc đến mọi người xung quanh. Sự kiện còn có sự tham dự của Lan Khuê, Chi Pu, Erik và Lý Quí Khánh.

Vợ chồng Hồ Ngọc Hà - Kim Lý diện nữ trang gần 30 tỉ đồng- Ảnh 5.

Lan Khuê thanh lịch với bộ trang sức Divas’ Dream High Jewellery gần 15 tỉ đồng được chế tác tinh xảo, với sắc đỏ quyến rũ của hồng ngọc hòa quyện cùng sự lấp lánh của kim cương. Điểm nhấn nổi bật chính là chiếc đồng hồ cao cấp cùng sắc đỏ nạm kim cương và hồng ngọc lộng lẫy

ẢNH: NVCC

Vợ chồng Hồ Ngọc Hà - Kim Lý diện nữ trang gần 30 tỉ đồng- Ảnh 6.

Với sự am hiểu sâu sắc về thời trang, Lan Khuê không chỉ là một người mẫu mà còn là một biểu tượng về gu thẩm mỹ, luôn biết cách biến hóa và làm mới bản thân, đồng thời khẳng định vị thế của mình trong giới thượng lưu

ẢNH: NVCC

Vợ chồng Hồ Ngọc Hà - Kim Lý diện nữ trang gần 30 tỉ đồng- Ảnh 7.

Chi Pu xuất hiện đầy sang trọng và quyến rũ, với trang sức Serpenti được chế tác tinh xảo từ vàng hồng và những viên ngọc lục bảo hình quả lê nổi bật, kết hợp cùng hàng ngàn viên kim cương pavé lấp lánh. Set nữ trang 15 tỉ đồng không chỉ làm nổi bật đường nét thanh thoát của Chi Pu, mà còn toát lên khí chất đầy sang trọng

ẢNH: NVCC

Chi Pu là một trong những nghệ sĩ có sự thay đổi phong cách thời trang rõ rệt và ấn tượng nhất showbiz Việt. Từ hình tượng hot girl kẹo ngọt, cô đã dần lột xác thành một biểu tượng thời trang quyến rũ, sang trọng và đầy bản lĩnh.

Vợ chồng Hồ Ngọc Hà - Kim Lý diện nữ trang gần 30 tỉ đồng- Ảnh 8.

Erik khẳng định khí chất nam tính với đồng hồ Octo Finissimo bằng carbon và vàng 18K kết hợp cùng chiếc vòng cổ Serpenti Viper High Jewellery vàng hồng. Thiết kế nổi bật với các mảnh đá onyx, được tô điểm bởi hai viên kim cương hình quả lê, cùng với kim cương pavé lấp lánh trên toàn bộ thân vòng. Từ khi hoạt động solo, Erik đã có sự đầu tư mạnh tay hơn cho hình ảnh cá nhân. Anh thường xuyên sử dụng các món đồ hiệu

ẢNH: NVCC

Hồ Ngọc Hà Kim Lý Lan Khuê Chi Pu ERIK thời trang

Bài viết khác

Hoa hậu Kỳ Duyên trở lại sàn runway, hóa công nương trong váy cưới lộng lẫy

Hoa hậu Kỳ Duyên trở lại sàn runway, hóa công nương trong váy cưới lộng lẫy

Thí sinh mạnh bị loại sớm ở Vietnam's Next Top Model

Thí sinh mạnh bị loại sớm ở Vietnam's Next Top Model

Nam, nữ tín đồ thời trang diện gì ngày đại lễ?

Nam, nữ tín đồ thời trang diện gì ngày đại lễ?

Những bộ cánh tiền triệu của 'chị đẹp' Vũ Ngọc Anh

Những bộ cánh tiền triệu của 'chị đẹp' Vũ Ngọc Anh

Lụa Việt trong bản phối hiện đại - khi cá tính lên ngôi

Lụa Việt trong bản phối hiện đại - khi cá tính lên ngôi

Người mẫu khóc vì thử thách chụp ảnh trên không trung

Người mẫu khóc vì thử thách chụp ảnh trên không trung

Áo dài của Vũ Việt Hà tỏa sáng trên Quảng trường Đỏ

Áo dài của Vũ Việt Hà tỏa sáng trên Quảng trường Đỏ

15 người mẫu vào nhà chung Vietnam's Next Top Model 2025

15 người mẫu vào nhà chung Vietnam's Next Top Model 2025

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top