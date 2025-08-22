Vợ chồng Hồ Ngọc Hà - Kim Lý diện nữ trang gần 30 tỉ đồng

Vợ chồng Hồ Ngọc Hà và Kim Lý một lần nữa khẳng định danh hiệu cặp đôi quyền lực của showbiz khi cùng nhau xuất hiện tại một sự kiện giải trí. Cả hai thu hút mọi ánh nhìn với phong cách thời trang đồng điệu, sang trọng.

Hồ Ngọc Hà diện một thiết kế váy lụa tông nâu đất, với phom dáng ôm sát tinh tế, tôn lên vóc dáng thon gọn và khí chất của "nữ hoàng giải trí". Trong khi đó, Kim Lý lịch lãm trong chiếc áo sơ mi lụa phá cách và quần tây ống rộng cùng tông màu, tạo nên một tổng thể hài hòa và vô cùng cuốn hút.

Hồ Ngọc Hà thu hút mọi ánh nhìn khi khoác lên mình set vòng cổ và bông tai Serpenti High Jewellery với những viên đá rubies như những chuỗi hạt cườm rũ dài uyển chuyển, cùng sự kết hợp tinh tế với chiếc nhẫn Gioielleria Serpenti, tạo nên một tổng thể đầy quyền lực và vô cùng quyến rũ. Được biết giá trị của bộ nữ trang kim cương và đá quý lên đến 20,5 tỉ đồng ẢNH: NVCC

Hồ Ngọc Hà nổi tiếng là một người có niềm đam mê đặc biệt với trang sức. Niềm yêu thích này không chỉ thể hiện qua những lần cô xuất hiện lộng lẫy tại các sự kiện, mà còn được khẳng định qua vai trò "bạn thân thương hiệu" của các nhà kim hoàn danh tiếng. Với Hồ Ngọc Hà, trang sức không chỉ là phụ kiện làm đẹp mà còn là cách để cô thể hiện phong cách và cá tính ẢNH: NVCC

Kim Lý đầy lịch lãm với chiếc vòng cổ Serpenti Viper High Jewellery. Tác phẩm nghệ thuật trị giá 7,9 tỉ đồng được chế tác từ vàng hồng, khảm xà cừ và đính kim cương. Hồ Ngọc Hà và Kim Lý nổi tiếng là một trong những cặp đôi có phong cách thời trang đồng điệu nhất showbiz Việt ẢNH: NVCC

Vợ chồng giọng ca Cây đèn thần thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện với trang phục có tông màu hoặc chất liệu tương đồng, tạo nên một tổng thể hài hòa và sang trọng. Việc lựa chọn trang phục ăn ý không chỉ thể hiện sự tinh tế trong phong cách cá nhân mà còn cho thấy sự gắn kết, hòa hợp giữa hai người ẢNH: NVCC

Sự xuất hiện của cặp đôi không chỉ làm nổi bật sự kiện mà còn lan tỏa một nguồn năng lượng tích cực và hạnh phúc đến mọi người xung quanh. Sự kiện còn có sự tham dự của Lan Khuê, Chi Pu, Erik và Lý Quí Khánh.

Lan Khuê thanh lịch với bộ trang sức Divas’ Dream High Jewellery gần 15 tỉ đồng được chế tác tinh xảo, với sắc đỏ quyến rũ của hồng ngọc hòa quyện cùng sự lấp lánh của kim cương. Điểm nhấn nổi bật chính là chiếc đồng hồ cao cấp cùng sắc đỏ nạm kim cương và hồng ngọc lộng lẫy ẢNH: NVCC

Với sự am hiểu sâu sắc về thời trang, Lan Khuê không chỉ là một người mẫu mà còn là một biểu tượng về gu thẩm mỹ, luôn biết cách biến hóa và làm mới bản thân, đồng thời khẳng định vị thế của mình trong giới thượng lưu ẢNH: NVCC

Chi Pu xuất hiện đầy sang trọng và quyến rũ, với trang sức Serpenti được chế tác tinh xảo từ vàng hồng và những viên ngọc lục bảo hình quả lê nổi bật, kết hợp cùng hàng ngàn viên kim cương pavé lấp lánh. Set nữ trang 15 tỉ đồng không chỉ làm nổi bật đường nét thanh thoát của Chi Pu, mà còn toát lên khí chất đầy sang trọng ẢNH: NVCC

Chi Pu là một trong những nghệ sĩ có sự thay đổi phong cách thời trang rõ rệt và ấn tượng nhất showbiz Việt. Từ hình tượng hot girl kẹo ngọt, cô đã dần lột xác thành một biểu tượng thời trang quyến rũ, sang trọng và đầy bản lĩnh.