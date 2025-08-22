Vợ chồng Hồ Ngọc Hà - Kim Lý diện nữ trang gần 30 tỉ đồng

Cặp đôi quyền lực của làng giải trí Hồ Ngọc Hà và Kim Lý thu hút mọi sự chú ý khi xuất hiện tại một sự kiện thời trang với tổng giá trị trang sức ước tính gần 30 tỉ đồng.
Chia sẻ bài viết
Vợ chồng Hồ Ngọc Hà và Kim Lý một lần nữa khẳng định danh hiệu cặp đôi quyền lực của showbiz khi cùng nhau xuất hiện tại một sự kiện giải trí. Cả hai thu hút mọi ánh nhìn với phong cách thời trang đồng điệu, sang trọng.
Hồ Ngọc Hà diện một thiết kế váy lụa tông nâu đất, với phom dáng ôm sát tinh tế, tôn lên vóc dáng thon gọn và khí chất của "nữ hoàng giải trí". Trong khi đó, Kim Lý lịch lãm trong chiếc áo sơ mi lụa phá cách và quần tây ống rộng cùng tông màu, tạo nên một tổng thể hài hòa và vô cùng cuốn hút.
Sự xuất hiện của cặp đôi không chỉ làm nổi bật sự kiện mà còn lan tỏa một nguồn năng lượng tích cực và hạnh phúc đến mọi người xung quanh. Sự kiện còn có sự tham dự của Lan Khuê, Chi Pu, Erik và Lý Quí Khánh.
Chi Pu là một trong những nghệ sĩ có sự thay đổi phong cách thời trang rõ rệt và ấn tượng nhất showbiz Việt. Từ hình tượng hot girl kẹo ngọt, cô đã dần lột xác thành một biểu tượng thời trang quyến rũ, sang trọng và đầy bản lĩnh.