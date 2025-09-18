  • An Giang
Vườn địa đàng rực rỡ của 'người đàn bà nhung lụa'

Hải Duy
Hải Duy
18/09/2025 18:00 GMT+7

Sự biến chuyển các tông màu mạnh mẽ như đỏ, xanh lá, vàng, cam… đến các tông trầm như nâu, đen là điểm nhấn của bộ sưu tập 'Stairway to Heaven' gồm 30 thiết kế sắp được 'người đàn bà nhung lụa' Hà Linh Thư mang sang Pháp trình diễn.

Đây không phải là lần đầu Hà Linh Thư, mệnh danh là "người đàn bà nhung lụa" của làng thời trang Việt, ra mắt bộ sưu tập mới tại thị trường quốc tế, đặc biệt là thành phố Paris hoa lệ. Năm 2013, chị từng tham gia J Spring Fashion Show trên du thuyền trên sông Seine và nhận được những phản hồi tích cực từ giới mộ điệu.

Trở lại Paris vào mùa thu này, Hà Linh Thư mang tới bộ sưu tập couture xuân hè 2026 mang tên Stairway to Heaven - Nấc thang lên thiên đường với cảm hứng sáng tạo từ ca khúc cùng tên của ban nhạc rock huyền thoại Led Zeppelin và tinh thần psychedelic rock.

Vườn địa đàng rực rỡ của 'người đàn bà nhung lụa'- Ảnh 1.

Nhà thiết kế cho biết tinh thần rock là sợi chỉ xuyên suốt hành trình thời trang của mình khởi đầu từ bộ sưu tập November Rain vào năm 2009 và ngày càng thể hiện đậm nét qua thời gian

ẢNH: KIENGCAN

Vườn địa đàng rực rỡ của 'người đàn bà nhung lụa'- Ảnh 2.

Với bộ sưu tập couture xuân hè 2026, chị được khơi gợi những cảm xúc nhờ Stairway to Heaven - một trong 500 bài hát hay nhất mọi thời đại, với ca từ trừu tượng nhưng ẩn chứa nhiều cung bậc của tình yêu và đặc biệt là trái tim phái đẹp

ẢNH: KIENGCAN

Vườn địa đàng rực rỡ của 'người đàn bà nhung lụa'- Ảnh 3.

Những họa tiết và đường nét uyển chuyển trên trang phục được NTK diễn giải là sự trừu tượng của pshycedelic rock

ẢNH: KIENGCAN

Vườn địa đàng rực rỡ của 'người đàn bà nhung lụa'- Ảnh 4.

Ẩn hiện trong khu vườn ấy là hình ảnh con rắn, biểu tượng của sự cám dỗ, đồng thời cũng hàm ý ẩn dụ cho nét quyến rũ đầy quyền lực của người phụ nữ

ẢNH: KIENGCAN

Vườn địa đàng rực rỡ của 'người đàn bà nhung lụa'- Ảnh 5.

Khu vườn ấy cũng lãng mạn, bay bổng và mang đậm hơi thở văn hóa phương Đông với hình tượng hoa thược dược, hoa đào được thể hiện khéo léo trên các thiết kế

ẢNH: KIENGCAN

Vườn địa đàng rực rỡ của 'người đàn bà nhung lụa'- Ảnh 6.

Ở bộ sưu tập xuân hè 2026, Hà Linh Thư vẫn tôn vinh nhung và lụa, hai chất liệu đặc trưng của mình hòa quyện cùng tinh thần glam rock

ẢNH: KIENGCAN

Vườn địa đàng rực rỡ của 'người đàn bà nhung lụa'- Ảnh 7.

Các thiết kế mang sắc thái huyền ảo, siêu thực và thôi miên, với phom dáng hiện đại, đường cắt cúp tự do phi tuyến tính, cùng kỹ thuật thêu tay truyền thống, thêu 3D và đính kết cườm

ẢNH: KIENGCAN

Vườn địa đàng rực rỡ của 'người đàn bà nhung lụa'- Ảnh 8.

Bộ sưu tập được thực hiện trong 6 tháng bởi đội ngũ lành nghề cùng các nghệ nhân thêu thủ công của Hà Linh Thư

ẢNH: KIENGCAN

Vườn địa đàng rực rỡ của 'người đàn bà nhung lụa'- Ảnh 9.

Show diễn ra mắt bộ sưu tập Stairway to Heaven được tổ chức vào ngày 1.10 trong khuôn khổ Paris Fashion Air tại Hotel Le Marois, khách sạn có lịch sử lâu đời của Pháp

ẢNH: KIENGCAN

Vườn địa đàng rực rỡ của 'người đàn bà nhung lụa'- Ảnh 10.

Theo kế hoạch, Hà Linh Thư cùng ê kíp sẽ lên đường sang Paris vào cuối tháng 9 để chuẩn bị cho show diễn

ẢNH: KIENGCAN

Vườn địa đàng rực rỡ của 'người đàn bà nhung lụa'- Ảnh 11.

Lần này, nhà thiết kế casting hoàn toàn các người mẫu quốc tế để trình diễn và vedette của show được "chọn mặt gửi vàng" cho Tú Anh - Quán quân The Face 2022. Tú Anh cũng đang có những hoạt động tích cực khi tham gia casting các tuần lễ thời trang quốc tế như Milan, Paris, London…

ẢNH: KIENGCAN

Vườn địa đàng rực rỡ của 'người đàn bà nhung lụa'- Ảnh 12.

Với "người đàn bà nhung lụa", thời trang là nghệ thuật và cũng là triết lý sống - nơi cái đẹp gắn với tâm hồn và di sản văn hóa

ẢNH: KIENGCAN

Người đàn bà Nhung lụa Hà Linh Thư Stairway to Heaven nhà thiết kế Việt Nấc thang lên thiên đường

