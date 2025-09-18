Vườn địa đàng rực rỡ của 'người đàn bà nhung lụa'

Sự biến chuyển các tông màu mạnh mẽ như đỏ, xanh lá, vàng, cam… đến các tông trầm như nâu, đen là điểm nhấn của bộ sưu tập 'Stairway to Heaven' gồm 30 thiết kế sắp được 'người đàn bà nhung lụa' Hà Linh Thư mang sang Pháp trình diễn.
Đây không phải là lần đầu Hà Linh Thư, mệnh danh là "người đàn bà nhung lụa" của làng thời trang Việt, ra mắt bộ sưu tập mới tại thị trường quốc tế, đặc biệt là thành phố Paris hoa lệ. Năm 2013, chị từng tham gia J Spring Fashion Show trên du thuyền trên sông Seine và nhận được những phản hồi tích cực từ giới mộ điệu.
Trở lại Paris vào mùa thu này, Hà Linh Thư mang tới bộ sưu tập couture xuân hè 2026 mang tên Stairway to Heaven - Nấc thang lên thiên đường với cảm hứng sáng tạo từ ca khúc cùng tên của ban nhạc rock huyền thoại Led Zeppelin và tinh thần psychedelic rock.