Xăng đan, giày đế xuồng, 'cầu nối' giữa thoải mái và sành điệu

Trong các loại giày tăng chiều cao, xăng đan hay giày đế xuồng luôn được xem "giải pháp cổ điển" đầy tinh tế.

Xăng đan đế xuồng quai mảnh tôn nét tinh tế

Nếu những đôi giày cao gót khiến bạn ngại ngần vì sự kém ổn định, thì xăng đan đế xuồng quai mảnh lại là lựa chọn hoàn hảo dung hòa giữa vẻ thanh thoát và cảm giác chắc chắn ẢNH: JUNO

Chọn diện một đôi xăng đan đế xuồng màu nâu đỏ đậm quai mảnh, kết hợp cùng tất lửng nhún bèo màu trắng mỏng, tạo nên vẻ ngoài ngọt ngào và cổ điển. Bản phối là áo phông phom rộng màu đen in chữ trắng, phối cùng chân váy mini màu đỏ tươi nổi bật tạo nên một bản hòa ca giữa sự năng động và đáng yêu.

Xăng đan đế xuồng màu đen quai mảnh với dây quấn cổ chân tinh tế, mang lại cảm giác thanh thoát và sang trọng cho môi trường công sở ẢNH: JUNO

Kết hợp với áo blazer rộng họa tiết ca rô màu vàng kem nhẹ nhàng, quần jeans ống đứng xắn gấu bản lớn. Tổng thể trang phục vừa hiện đại vừa cổ điển, được hoàn thiện bằng chiếc túi xách đeo chéo màu đen.

Dép, xăng đan đế xuồng quai bản lớn: sự tiện lợi và lịch sự

Dép đế xuồng không chỉ tôn dáng mà còn mang đến sự thoải mái tuyệt đối cho những ai yêu thích phong cách nhẹ nhàng ẢNH: VASCARA

Nàng xuất hiện với đôi dép đế xuồng màu nâu nhạt, quai da màu caramel, toát lên vẻ ngoài dịu dàng và nữ tính. Phong cách layer tinh tế với hai lớp áo hai dây màu hồng và xám, kết hợp cùng chân váy midi xếp ly màu kem nhạt viền ren nhẹ, mang lại tổng thể tối giản mà vẫn tràn đầy sức sống.

Không cần phải là một fashionista mới có thể chinh phục xăng đan đế xuồng ẢNH: VASCARA

Chính sự đơn giản và tính ứng dụng cao đã biến chúng trở thành món đồ “must have” trong tủ giày của phái đẹp. Nàng chọn đôi xăng đan đế xuồng màu kem, với quai hậu và mũi hở tinh tế. Áo sơ mi trắng cổ điển phối cùng quần shorts xếp ly màu be đai viền trắng, khoác ngoài blazer lửng màu nâu nude, mang đến tổng thể vừa thanh lịch vừa năng động.

Mang một đôi giày xăng đan đế xuồng màu kem, với phần quai hậu và mũi hở thanh lịch, tạo vẻ ngoài thanh thoát ẢNH: VASCARA

Trang phục công sở trẻ trung này được hoàn thiện bằng chiếc túi tote lớn màu trắng kem có móc khóa hình gấu bông đáng yêu.

Còn với những cô nàng yêu thích sự năng động mà vẫn giữ được nét tinh tế, đôi xăng đan đế xuồng đúc màu kem với quai ngang bản lớn là lựa chọn hoàn hảo ẢNH: JUNO

Khi được kết hợp với áo blouse không tay màu nâu be có ve cổ và chân váy mini đen trơn, tổng thể mang lại cảm giác thanh lịch nhưng không kém phần hiện đại.

Táo bạo, cá tính với xăng đan, giày đế xuồng cao

Hồ Ngọc Hà lựa chọn xăng đan đế xuồng cao màu đen tuyền với quai cổ chân mảnh, tạo nên tuyên ngôn thời trang ấn tượng và táo bạo ẢNH: @HONGOCHA

Nữ nghệ sĩ kết hợp đôi xăng đan "khổng lồ" này với chân váy midi dáng chữ A cạp cao có họa tiết sọc màu đỏ, xanh navy và trắng, mang đậm phong cách cổ điển.

Châu Bùi sở hữu đôi giày loafer đế xuồng cực đại với họa tiết monogram đặc trưng của nhà mốt Gucci, tạo nên phong cách thời trang độc đáo ẢNH: @CHAUBUI_

Cô nàng kết hợp đôi giày ấn tượng này với áo hai dây màu nude bên trong, khoác ngoài là áo blazer tối màu dáng rộng, cùng với quần shorts toát lên vẻ mạnh mẽ và pha chút bí ẩn.

Dù bạn là cô nàng công sở yêu sự chỉn chu, hay tín đồ thời trang đam mê phá cách, giày đế xuồng vẫn luôn là "người bạn đồng hành" hoàn hảo, giúp bạn tự tin sải bước với vóc dáng cân đối và phong thái đậm chất riêng.



