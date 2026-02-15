Xây dựng thành công phong cách tối giản từ những món đồ cơ bản nhất

Phong cách tối giản không nằm ở việc mặc ít, mà ở cách lựa chọn đúng. Khi từng món đồ đều có phom dáng chuẩn, màu sắc hài hòa và tính ứng dụng cao, tổng thể trang phục sẽ tự khắc trở nên sang trọng.
Để xây dựng phong cách tối giản một cách bền vững, chị em nên bắt đầu từ những món đồ có thiết kế gọn gàng, chất liệu tốt và dễ phối trong nhiều hoàn cảnh. Đây chính là "khung xương" của một tủ đồ hiện đại, giúp bạn luôn mặc đẹp mỗi ngày.
Áo giữ nhiệt
Áo khoác
Chân váy
Quần âu
Xây dựng phong cách tối giản không phải là chạy theo xu hướng, mà là đầu tư vào những lựa chọn lâu dài. Khi tủ đồ được tinh giản đúng cách, mỗi bản phối đều mang lại cảm giác chỉn chu, tự tin và sang trọng.