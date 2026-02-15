  • An Giang
Thời trang 24/7

Xây dựng thành công phong cách tối giản từ những món đồ cơ bản nhất

Nguyễn Quang Hải
Nguyễn Quang Hải
nguyenquanghai319@gmail.com
15/02/2026 08:00 GMT+7

Phong cách tối giản không nằm ở việc mặc ít, mà ở cách lựa chọn đúng. Khi từng món đồ đều có phom dáng chuẩn, màu sắc hài hòa và tính ứng dụng cao, tổng thể trang phục sẽ tự khắc trở nên sang trọng.

Để xây dựng phong cách tối giản một cách bền vững, chị em nên bắt đầu từ những món đồ có thiết kế gọn gàng, chất liệu tốt và dễ phối trong nhiều hoàn cảnh. Đây chính là "khung xương" của một tủ đồ hiện đại, giúp bạn luôn mặc đẹp mỗi ngày.

Áo giữ nhiệt

Xây dựng thành công phong cách tối giản từ những món đồ cơ bản nhất- Ảnh 1.

Áo giữ nhiệt là món đồ không thể thiếu trong mùa đông, giúp giữ ấm tối ưu nhưng không gây bí, ôm vừa cơ thể và cực kỳ thoải mái khi vận động. Một chiếc áo mặc được cả ngày khi đi làm, đi chơi hay ở nhà cũng đều tiện

ẢNH: FORMAT

Xây dựng thành công phong cách tối giản từ những món đồ cơ bản nhất- Ảnh 2.

Áo giữ nhiệt cổ lọ mang lại khả năng giữ ấm vượt trội nhờ phần cổ cao ôm sát, hạn chế tối đa hơi lạnh xâm nhập. Thiết kế này đặc biệt phù hợp trong những ngày nhiệt độ xuống thấp, dễ dàng mặc layer bên trong áo len hay áo khoác mà vẫn gọn gàng

ẢNH: FORMAT

Áo khoác

Xây dựng thành công phong cách tối giản từ những món đồ cơ bản nhất- Ảnh 3.

Blazer có thể hợp từ chân váy đến quần âu, tạo nên sự cân bằng hoàn hảo giữa nét chỉn chu và phóng khoáng. Khi phối cùng váy, blazer giúp tổng thể bớt "bánh bèo"; kết hợp với quần âu lại mang đến vẻ ngoài thanh lịch, trang nhã

ẢNH: FORMAT

Xây dựng thành công phong cách tối giản từ những món đồ cơ bản nhất- Ảnh 4.

Riêng vào mùa đông, áo khoác dạ dáng dài sẽ trở thành lựa chọn hoàn hảo nhờ phom đứng, chất liệu dày dặn và gam màu đa dạng. Chỉ cần khoác lên là tổng thể trông thời thượng, ấm áp và toát lên vẻ sang trọng

ẢNH: CHIC-LAND

Chân váy

Xây dựng thành công phong cách tối giản từ những món đồ cơ bản nhất- Ảnh 5.

Chân váy len là món đồ nền tảng để xây dựng phong cách tối giản: phom dáng gọn gàng, chất liệu mềm mại và gam màu trung tính. Không cần quá nhiều chi tiết, chỉ một chiếc chân váy cũng đủ mang lại vẻ thanh lịch, ấm áp và ứng dụng được trong nhiều dịp

ẢNH: FORMAT

Xây dựng thành công phong cách tối giản từ những món đồ cơ bản nhất- Ảnh 6.

Chân váy bút chì ghi điểm với phom dáng ôm vừa vặn, giúp thu gọn vòng 2 và tôn trọn vòng 3 một cách tinh tế. Đường cắt gọn gàng cùng độ dài chuẩn mang lại cảm giác thanh lịch nhưng vẫn đủ quyến rũ

ẢNH: CHIC-LAND

Quần âu

Xây dựng thành công phong cách tối giản từ những món đồ cơ bản nhất- Ảnh 7.

Nhắc đến phong cách minimalism thì không thể không kể đến những kiểu quần âu chuẩn dáng, với đường cắt gọn gàng, phom đứng và gam màu trung tính

ẢNH: CHIC-LAND

Xây dựng thành công phong cách tối giản từ những món đồ cơ bản nhất- Ảnh 8.

Quần âu ngày càng được làm mới với những chi tiết rất "đắt", chẳng hạn như kẻ sọc dọc mảnh giúp kéo dài đôi chân, xếp ly trước tạo độ rũ và che khuyết điểm vòng hông, lưng cao hoặc cạp giấu chun cho cảm giác mặc thoải mái nhưng vẫn đứng dáng

ẢNH: CHIC-LAND

Xây dựng phong cách tối giản không phải là chạy theo xu hướng, mà là đầu tư vào những lựa chọn lâu dài. Khi tủ đồ được tinh giản đúng cách, mỗi bản phối đều mang lại cảm giác chỉn chu, tự tin và sang trọng.

