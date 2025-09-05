Xu hướng áo polo dệt kim khuấy đảo phong cách đường phố mùa này

Áo polo dệt kim, áo len dệt kim cổ tròn đang là tâm điểm của phong cách đường phố sành điệu. Hãy cùng làm mới tủ đồ đầu mùa thu cùng những ý tưởng diện trang phục dệt kim vừa dễ chịu thoáng mát vừa xinh đẹp rạng ngời.
Áo dệt kim từ lâu đã trở thành một mảnh ghép không thể thiếu của tủ đồ mùa thu đông cuối năm. Từ chất liệu cotton mềm mại và thoáng khí, kỹ thuật dệt kim được áp dụng để mang đến những thiết kế tinh tế, đậm chất xu hướng, lịch thiệp và chỉn chu trong từng chi tiết nhỏ.
Mùa này, áo polo kẻ ngang vẫn được yêu thích hàng đầu nhờ hiệu quả hack dáng thần kỳ. Kiểu áo này kết hợp cả hai yếu tố là họa tiết kẻ và khả năng đàn hồi của chất liệu để mang đến cho người mặc cảm giác thoải mái, dễ chịu mà vẫn thanh lịch và sang trọng.
Áo polo dệt kim, áo len dệt kim có thể mặc cùng nhiều món đồ khác nhau - diện cùng quần jeans, quần shorts, chân váy mini cho phong cách đường phố hoặc chọn phối cùng chân váy dài cho phong cách công sở thanh lịch.