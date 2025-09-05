Xu hướng áo polo dệt kim khuấy đảo phong cách đường phố mùa này

Được xem là chiếc áo chuyển mùa hoàn hảo để đi từ hè sang thu, áo len dệt kim nói chung và áo polo dệt kim được ví như "ngôi sao" đang lên, vừa khuấy đảo phong cách đường phố vừa được các quý cô văn phòng ưa chuộng.

Sắc xanh tươi mát, sảng khoái và trẻ trung từ bộ đôi áo polo dệt kim và quần jeans xanh chính là người bạn đồng hành mà nàng cần có nhất mùa này ẢNH: AIMER WOMAN

Chào đón mùa dịu mát - mùa của áo polo dệt kim

Áo dệt kim từ lâu đã trở thành một mảnh ghép không thể thiếu của tủ đồ mùa thu đông cuối năm. Từ chất liệu cotton mềm mại và thoáng khí, kỹ thuật dệt kim được áp dụng để mang đến những thiết kế tinh tế, đậm chất xu hướng, lịch thiệp và chỉn chu trong từng chi tiết nhỏ.

Mùa này, áo polo kẻ ngang vẫn được yêu thích hàng đầu nhờ hiệu quả hack dáng thần kỳ. Kiểu áo này kết hợp cả hai yếu tố là họa tiết kẻ và khả năng đàn hồi của chất liệu để mang đến cho người mặc cảm giác thoải mái, dễ chịu mà vẫn thanh lịch và sang trọng.

Áo polo dệt kim, áo len dệt kim có thể mặc cùng nhiều món đồ khác nhau - diện cùng quần jeans, quần shorts, chân váy mini cho phong cách đường phố hoặc chọn phối cùng chân váy dài cho phong cách công sở thanh lịch.

Thiết kế áo dệt kim mang đến cảm giác vừa nhẹ nhàng, thoáng nhẹ vừa chỉn chu nhờ phần cổ áo liền mạch có nút cài thanh lịch ẢNH: AIMER WOMAN

Áo polo kẻ ngang xanh navy hoàn hảo khi diện cùng quần shorts màu trắng. Trong những buổi sáng sớm hoặc chiều tối, quý cô có thể khoác hờ thêm áo sơ mi oversized hoặc dùng cardigan/hoodie buộc ngang eo để tạo kiểu ẢNH: AIMER WOMAN

Tông màu trắng ngà kết hợp màu đỏ đô mang đến cảm giác ấm áp, nồng nhiệt trong những ngày tiết trời chuyển lạnh hoặc mưa ẩm. Sự khác biệt trong kết cấu sợi dệt và phân bổ màu sắc của các thiết kế dệt kim luôn là điểm nhấn đặc sắc dễ nhận ra ẢNH: ELISE

Trở thành quý cô mùa thu với bản phối mang tông màu nâu và beige dịu dàng, nhẹ nhàng và sảng khoái. Áo dệt kim vừa có thể diện cùng quần âu cạp cao vừa có thể diện cùng những chiếc quần ngắn cho buổi dạo phố sau giờ làm ẢNH: ELISE

Họa tiết kẻ sọc ngang và sọc dọc kết hợp tạo nên hiệu ứng thị giác mãn nhãn cho bản phối từ chất liệu dệt kim ẢNH: ELISE

Ngoài những thiết kế cổ tròn, cổ polo quen thuộc, nàng có thể thử nghiệm thêm những mẫu áo dệt kim có sự đổi mới, cách điệu tập trung ở phần cổ áo ẢNH: ELISE