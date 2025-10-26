Xu hướng minimalism là phong thái đỉnh cao của sự tối giản

Trong thế giới thời trang hiện đại, minimalism không chạy theo xu hướng mà hướng tới sự tối giản, bền vững và tinh tế trong từng chi tiết. Mỗi thiết kế là một tuyên ngôn của phong cách: ít nhưng đủ, giản dị mà vẫn cuốn hút.

Với gam màu beige trung tính, chất liệu rủ nhẹ và phom dáng suông xòe mềm mại, chiếc đầm mang đến cảm giác trang nhã nhưng vẫn hiện đại. Phần tay áo lửng và độ dài midi tạo nên vẻ chỉn chu, phù hợp cho nhiều hoàn cảnh ẢNH: FORMAT

Thiết kế cổ vuông với phom dáng suông chữ A cổ điển, chiếc váy nêu bật tinh thần tối giản của phong cách minimalism. Gam màu đen đem lại cảm giác cân đối, thanh thoát nhưng vẫn giữ được nét sang trọng ẢNH: FORMAT

Chiếc áo tông be ôm trọn đường cong mềm mại kết hợp cùng quần ống rộng sáng màu giúp kéo dài đôi chân một cách tự nhiên. Chất liệu voan dập nhăn mang lại cảm giác vừa phóng khoáng vừa thanh thoát ẢNH: FORMAT

Áo dáng peplum điểm xuyết hàng khuy ngọc trai cùng chi tiết thắt lưng ôm eo, tôn dáng tự nhiên. Chân váy xếp ly mềm rủ giúp tổng thể trở nên bay bổng, duyên dáng trong từng bước di chuyển ẢNH: CHIC-LAND

Áo vest dáng lửng giúp tôn eo và tạo hiệu ứng chân dài kết hợp quần âu mang đến vẻ hiện đại, tinh tế mà vẫn giữ trọn sự thoải mái. Từng đường cắt may khéo léo chuẩn mực tôn vinh hình ảnh quý cô thành thị tự tin và cuốn hút ẢNH: FORMAT

Kỹ thuật dập ly tinh xảo giữ trọn cấu trúc giúp nàng có thể thoải mái di chuyển, tự tin trong từng khoảnh khắc. Một chiếc đầm vừa thanh lịch để dạo phố vừa đủ tinh tế để xuất hiện trong những buổi hẹn ẢNH: FORMAT

Áo sơ mi cổ nhún nhẹ mang sự tinh tế, kết hợp với quần âu ghi xám dáng suông tạo hiệu ứng tôn dáng gọn gàng. Đây là set đồ lý tưởng cho nàng công sở, vừa dễ mặc, dễ ứng dụng, vừa đủ sang trọng để xuất hiện trong nhiều hoàn cảnh ẢNH: CHIC-LAND

Thiết kế cổ đan chéo tinh tế giúp tôn phần cổ thanh mảnh cùng phần eo ôm nhẹ gợi tả đường cong duyên dáng. Nàng có thể phối cùng giày cao gót và khuyên tai ngọc trai để mỗi bước đi đều mang sắc thu thanh lịch, tự tin và cuốn hút ẢNH: FORMAT

Giữa thế giới ồn ào của thời trang, người phụ nữ theo đuổi tinh thần tối giản của phong cách minimalism luôn nổi bật bởi sự điềm tĩnh, sang trọng và khí chất không thể hòa lẫn.