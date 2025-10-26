Xu hướng minimalism là phong thái đỉnh cao của sự tối giản

Xu hướng minimalism tuy không phong phú về kiểu dáng, nhưng lại chạm đến đẳng cấp bằng sự tinh xảo trong từng đường cắt và chất liệu cao cấp. Mỗi thiết kế đều hướng tới sự cân bằng giữa hình khối, chất liệu và cảm xúc.
Trong thế giới thời trang hiện đại, minimalism không chạy theo xu hướng mà hướng tới sự tối giản, bền vững và tinh tế trong từng chi tiết. Mỗi thiết kế là một tuyên ngôn của phong cách: ít nhưng đủ, giản dị mà vẫn cuốn hút.
Giữa thế giới ồn ào của thời trang, người phụ nữ theo đuổi tinh thần tối giản của phong cách minimalism luôn nổi bật bởi sự điềm tĩnh, sang trọng và khí chất không thể hòa lẫn.