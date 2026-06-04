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Sức khỏe

Thu hồi khẩn 2 thực phẩm chức năng thuộc thương hiệu Nature's Own

Liên Châu
Liên Châu
04/06/2026 18:25 GMT+7

Cơ quan quản lý dược phẩm Úc (TGA) cảnh báo thu hồi khẩn cấp 2 sản phẩm thực phẩm chức năng thuộc thương hiệu Nature's Own sau khi phát hiện nguy cơ có thể tồn tại mảnh kính bên trong lọ đựng sản phẩm.

Chiều 4.6, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết, cùng ngày, Cơ quan quản lý dược phẩm Úc (TGA) cảnh báo thu hồi khẩn cấp đối với 2 sản phẩm thực phẩm chức năng thuộc thương hiệu Nature's Own sau khi phát hiện nguy cơ có thể tồn tại mảnh kính bên trong lọ đựng sản phẩm.

Thu hồi khẩn hai thực phẩm chức năng thuộc thương hiệu Nature's Own- Ảnh 1.

Cục An toàn thực phẩm thông tin về việc Úc thu hồi khẩn 2 sản phẩm sau khi phát hiện nguy cơ có thể tồn tại mảnh kính bên trong lọ đựng sản phẩm

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

TGA nhấn mạnh, mảnh kính (nếu có) không nằm trong viên uống, mà có thể xuất hiện trong chai đựng. Hai sản phẩm bị thu hồi cụ thể gồm Nature's Own glucosamine sulfate with chondroitin (loại 320 viên), số lô 1662937; hạn sử dụng tháng 4.2028 và Nature's Own magnesium glycinate 1150 mg (loại 300 viên), số lô 1665576 cũng có hạn sử dụng là tháng 4.2028.

Hai sản phẩm này do Sanofi consumer healthcare (thuộc Tập đoàn Sanofi) phân phối và được bán rộng rãi tại Úc từ ngày 7.5.2026.

Tại Việt Nam, qua tra cứu dữ liệu cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm, Cục An toàn thực phẩm không cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm cho các sản phẩm nêu trên.

Để đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng, Cục An toàn thực phẩm đã có công văn gửi sở y tế, sở an toàn thực phẩm, chi cục an toàn thực phẩm các tỉnh, thành đề nghị khẩn trương rà soát việc đăng ký bản công bố, tự công bố đối với các sản phẩm nêu trên.

Làm việc với công ty công bố các sản phẩm nêu trên (nếu có), yêu cầu công ty thông báo cho các đơn vị phân phối, người tiêu dùng ngừng việc sử dụng sản phẩm và tiến hành thu hồi theo khuyến cáo của nhà sản xuất, báo cáo (số lượng, đã nhập khẩu, số lượng đã bán, số lượng còn tồn) và đề xuất biện pháp xử lý các lô sản phẩm theo thông tin thu hồi nêu trên.

Tuyên truyền thông tin cho người tiêu dùng biết để không sử dụng toàn bộ các lô sản phẩm nêu trên, báo cáo kết quả xử lý về Cục An toàn thực phẩm trước ngày 18.6.

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