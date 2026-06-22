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Thủ tướng Anh Starmer tuyên bố từ chức
Video Thế giới

Thủ tướng Anh Starmer tuyên bố từ chức

Trúc Huỳnh
Trúc Huỳnh
Thủ tướng Keir Starmer hôm 22.6 cho biết ông sẽ từ chức, và một nhà lãnh đạo mới sẽ được bổ nhiệm trước khi quốc hội họp lại vào tháng 9, mở đường cho nước Anh có nhà lãnh đạo thứ bảy trong 10 năm.

Chưa đầy hai năm sau chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử, với lời hứa sẽ chấm dứt sự hỗn loạn trong chính trường Anh, Thủ tướng Keir Starmer vào hôm 22.6 đã tuyên bố từ chức.

Trong một thông báo đưa ra tại phố Downing, ông Starmer cho biết Công đảng muốn ông ra đi: “Câu hỏi mà đảng của tôi đang đặt ra bây giờ là liệu tôi có còn đủ điều kiện để lãnh đạo đất nước bước vào cuộc tổng tuyển cử tiếp theo hay không. Tôi đã nghe câu trả lời của đảng mình trong quốc hội và tôi chấp nhận câu trả lời đó một cách trân trọng. Mọi quyết định tôi đưa ra đều nhằm đặt đất nước mà tôi yêu quý lên hàng đầu. Đó là lý do tại sao tôi sẽ từ chức lãnh đạo Công đảng”.

Truyền thông Anh cho biết ông Starmer đã nói chuyện với Vua Anh Charles III về quyết định từ chức và sẽ làm việc với chính phủ để quá trình chuyển giao diễn ra suôn sẻ.

Thủ tướng Anh cho biết sau khi từ chức, ông sẽ dành thời gian cho gia đình. Ông nói việc đề cử người thay thế ông sẽ bắt đầu vào ngày 9.7. Tuy nhiên, ứng cử viên sáng giá nhất đã lộ diện. Đó là ông Andy Burnham, thị trưởng Đại đô thị Manchester.

Thủ tướng Anh Starmer tuyên bố từ chức - Ảnh 1.

Ông Andy Burnham, thị trưởng Đại đô thị Manchester, đi bộ tại ga Manchester Piccadilly trên đường đến London (Anh), ngày 22.6.2026

ẢNH: REUTERS

Mối đe dọa đối với vị trí thủ tướng của ông Starmer đã âm ỉ suốt nhiều tháng qua, nhưng đến ngày 19.6 đã bùng phát khi ông Burnham giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử quốc hội để trở lại nghị viện Anh, đánh bại một ứng cử viên từ đảng Cải cách Vương quốc Anh của ông Nigel Farage, là đảng đã dẫn đầu các cuộc thăm dò dư luận quốc gia trong hơn một năm qua.

Chiến thắng đó đã mang lại hy vọng cho các nghị sĩ Công đảng rằng ông Burnham, một chính trị gia chuyên nghiệp nổi tiếng với kỹ năng giao tiếp, có thể thay đổi vận mệnh của một chính đảng đã mất đi sự ủng hộ sau khi ông Starmer trở thành người có tỷ lệ ủng hộ ở mức thấp nhất so với bất kỳ nhà lãnh đạo Anh nào.

Tuy nhiên, quá trình thay đổi lãnh đạo đi kèm không ít rủi ro. Chính phủ mới sẽ phải kế thừa một tình hình tài chính bấp bênh. Nước Anh hiện có chi phí đi vay cao nhất trong nhóm G7 do nợ công lớn, tăng trưởng kinh tế trì trệ và áp lực chi tiêu. Các nhà đầu tư đang có những quan điểm trái chiều về câu hỏi ông Burnham có thể đưa ra các chính sách đủ để trấn an thị trường trái phiếu hay không.

Nếu ông Burnham tiếp quản số 10 Phố Downing, ông sẽ trở thành thủ tướng thứ 7 của Anh kể từ cuộc trưng cầu dân ý Brexit (sự kiện Anh rời Liên minh châu Âu) cách đây tròn 10 năm. Giới chuyên gia đánh giá việc thay đổi lãnh đạo liên tục phản ánh sự bất mãn sâu sắc của cử tri, khi các chính phủ chưa thể cải thiện mức sống, dịch vụ công và giải quyết vấn đề nhập cư bất hợp pháp.

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