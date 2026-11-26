Thức ăn nấu chín nên sử dụng trong 1 - 2 ngày

Cử nhân dinh dưỡng Mai Thị Thùy, Khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện đa khoa Xuyên Á TP.HCM, cho biết theo khuyến cáo của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), thức ăn đã nấu chín nếu được làm nguội và bảo quản đúng cách ở nhiệt độ không quá 4 độ C có thể sử dụng trong khoảng 3 - 4 ngày.

Tuy nhiên, Cơ quan Tiêu chuẩn thực phẩm Anh (FSA) đưa ra khuyến cáo thận trọng hơn, đó là nên sử dụng thức ăn thừa trong vòng 48 giờ.

Vì vậy, với điều kiện bảo quản tại gia đình, cử nhân Thùy khuyến cáo mọi người nên ưu tiên sử dụng thức ăn trong 1 - 2 ngày, không nên kéo dài quá 3 - 4 ngày đối với các món ăn thông thường.

Nguyên nhân là nhiệt độ thấp trong tủ lạnh chỉ làm chậm quá trình phát triển của vi sinh vật chứ không tiêu diệt hoàn toàn chúng. Một số vi khuẩn vẫn có thể tồn tại và phát triển trong điều kiện lạnh. Ngoài ra, thức ăn còn có nguy cơ nhiễm chéo từ thực phẩm sống hoặc dụng cụ chế biến không đảm bảo vệ sinh.

Tùy từng loại thực phẩm, thời gian bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh cũng có sự khác biệt.

Thời gian bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh ĐỒ HỌA: LÊ CẦM

Vì sao cần đặc biệt lưu ý khi bảo quản cơm nguội?

Theo cử nhân Thùy, cơm nguội là một trong những thực phẩm cần đặc biệt chú ý trong quá trình bảo quản do nguy cơ ngộ độc liên quan đến vi khuẩn Bacillus cereus.

Vi khuẩn này có thể tồn tại dưới dạng bào tử ngay cả sau quá trình nấu chín. Nếu cơm để ở nhiệt độ phòng quá lâu, vi khuẩn có thể phát triển. Một số chủng vi khuẩn có khả năng sinh độc tố chịu nhiệt, do đó việc hâm nóng lại cơm không đảm bảo loại bỏ được nguy cơ ngộ độc.

Vì vậy, cơm sau khi nấu cần được làm nguội nhanh, bảo quản lạnh và ưu tiên sử dụng trong vòng 24 giờ.

Nếu muốn bảo quản thực phẩm đã nấu chín để ăn thì nên đưa thức ăn vào tủ lạnh trong vòng 2 giờ sau khi nấu ẢNH: LÊ CẦM TẠO BỞI AI

Những nguyên tắc bảo quản thức ăn đã nấu chín

Để hạn chế nguy cơ ngộ độc thực phẩm, cử nhân Thùy khuyến cáo người dân cần lưu ý:

Duy trì nhiệt độ ngăn mát tủ lạnh ở mức 0 - 4 độ C. Nên sử dụng nhiệt kế để kiểm tra nhiệt độ thực tế thay vì chỉ dựa vào nút điều chỉnh của tủ lạnh.

Đưa thức ăn vào tủ lạnh trong vòng 2 giờ sau khi nấu. Nếu nhiệt độ môi trường trên 32 độ C, thời gian này cần rút ngắn còn 1 giờ.

Chia thức ăn thành từng phần nhỏ, đựng trong các hộp sạch, nông, có nắp đậy để thực phẩm nhanh nguội.

Ưu tiên sử dụng thức ăn thừa trong vòng 48 giờ.

Khi ăn lại, cần hâm nóng kỹ, đảm bảo nhiệt độ ở phần bên trong thực phẩm đạt ít nhất 74 độ C và chỉ lấy lượng vừa đủ cho mỗi bữa.

Điều đáng lưu ý là không nên đánh giá mức độ an toàn của thức ăn chỉ dựa vào mùi, màu sắc hay những dấu hiệu ôi thiu có thể nhận biết bằng mắt thường. Thực phẩm vẫn có thể chứa vi khuẩn gây bệnh hoặc độc tố dù chưa xuất hiện những dấu hiệu bất thường.

"Do đó, thay vì cố tận dụng thức ăn đã bảo quản quá lâu, người dân nên duy trì thói quen nấu vừa đủ, làm lạnh nhanh, bảo quản đúng nhiệt độ và sử dụng thực phẩm trong thời gian khuyến nghị", cử nhân Mai Thị Thùy khuyến cáo.