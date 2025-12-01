Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thực hư lệnh 'giết sạch' của Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ đối với thuyền nghi buôn ma túy
Thực hư lệnh 'giết sạch' của Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ đối với thuyền nghi buôn ma túy

La Vi
La Vi
01/12/2025 17:52 GMT+7

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth đã chỉ trích Washington Post sau khi tờ báo này đưa tin ông ra lệnh cho các đơn vị quân sự “giết tất cả mọi người” trên một chiếc thuyền bị tình nghi buôn lậu ma túy ở vùng biển Caribbean vào đầu tháng 9.

Các thành viên cấp cao của Ủy ban Lực lượng Vũ trang Thượng viện Mỹ cho biết sẽ điều tra  tố cáo này.

Trong vài tháng qua, Mỹ đã tập trung hơn một tá tàu chiến và khoảng 15.000 nhân sự quân sự ngoài khơi Venezuela trong khuôn khổ chiến dịch Southern Spear (Ngọn giáo phương Nam), mà Washington tuyên bố là để dẹp “phiến quân ma túy”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump không loại trừ khả năng hành động quân sự tại quốc gia Nam Mỹ này. Caracas liên tục bác bỏ mọi dính líu đến các băng nhóm buôn lậu ma túy.

Trong một bài đăng trên X hôm 29.11, Bộ trưởng Hegseth viết rằng: “Như thường lệ, tin giả đang đưa tin nhiều hơn, bịa đặt, kích động và xúc phạm để làm mất uy tín của những chiến binh tuyệt vời của chúng ta đang chiến đấu để bảo vệ tổ quốc”.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Hegseth không phủ nhận hoàn toàn các cáo buộc, mà nói rằng “những cuộc tấn công hiệu quả cao này được thiết kế cụ thể để là các cuộc tấn công sát thương”.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ ra lệnh ‘giết tất cả’ người trên thuyền nghi buôn ma túy? - Ảnh 1.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tham dự một cuộc biểu tình phản đối khả năng leo thang các hành động của Mỹ đối với nước này, tại căn cứ quân sự Fort Tiuna ở Caracas, ngày 25.11.2025

ẢNH: REUTERS

Trong một báo cáo trước đó vào hôm 29.11, Washington Post dẫn các nguồn ẩn danh “có hiểu biết trực tiếp về chiến dịch”, đã tuyên bố rằng ông Hegseth ra lệnh “giết tất cả mọi người”, kể cả người sống sót trên một thuyền bị phá hủy vào ngày 2.9. Vụ tấn công được cho là đã cướp đi sinh mạng của tất cả 11 người trên tàu.

Theo bài báo, kể từ đó, quân đội Mỹ đã tấn công ít nhất 22 tàu khác ở biển Caribbean và phía đông Thái Bình Dương, giết chết thêm 71 nghi phạm buôn lậu ma túy.

Vào cuối ngày 28.11, Chủ tịch Ủy ban Lực lượng Vũ trang Thượng viện, Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Roger Wicker, đã ra một tuyên bố cùng các thành viên đảng Dân chủ của ủy ban, nói rằng họ “nghiêm túc xem xét các báo cáo về các cuộc tấn công tiếp theo vào các thuyền bị cho là chở ma túy trong khu vực SOUTHCOM (Bộ Tư lệnh Miền Nam) và đang hành động lưỡng đảng để thu thập một báo cáo đầy đủ về chiến dịch đang được hỏi đến”.

Đến ngày 30.11, một nhóm thượng nghị sĩ Mỹ đã kêu gọi xem xét pháp lý các cuộc tấn công của Tổng thống Trump nhằm vào các tàu thuyền bị cáo buộc vận chuyển ma túy ở biển Caribbean và phía đông Thái Bình Dương.

Ông Tim Kaine, thượng nghị sĩ thuộc đảng Dân chủ, nói với đài CBS rằng: “Nếu bài báo đó là sự thật thì đó rõ ràng là sự vi phạm luật chiến tranh của Bộ Quốc phòng, cũng như luật pháp quốc tế về cách bạn đối xử với những người ở trong hoàn cảnh đó. Và vì vậy, điều này sẽ tăng lên mức tội ác chiến tranh nếu nó là sự thật”.

Trong một bài đăng trên nền tảng Truth Social vào hôm 29.11, Tổng thống Trump tuyên bố “đóng cửa toàn bộ vùng trời trên và xung quanh Venezuela”. Tờ Wall Street Journal hôm 29.11 dẫn lời một quan chức quốc phòng và dữ liệu theo dõi chuyến bay để cho biết rằng Mỹ đang diễn tập các cuộc không kích mà Washington dự định tiến hành ở Venezuela trong những tuần gần đây.

Theo Wall Street Journal, ông Trump đã nói với Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro trong cuộc điện đàm bí mật giữa hai người vào tuần trước rằng ông sẽ cân nhắc lật đổ ông Maduro trừ khi ông tự từ chức.

Hôm 30.11, ông Trump đã xác nhận với báo giới về cuộc điện đàm này, nhưng không tiết lộ nội dung. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh “Venezuela là đất nước không quá thân thiện” vì đã để cho nhiều tội phạm băng nhóm và ma túy đến Mỹ”.

Bộ Ngoại giao Venezuela gọi cà bình luận của ông Trump về “đóng cửa vùng trời” là một “mối đe dọa thực dân”.

