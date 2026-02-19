Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Thức khuya ngày tết có làm tăng thêm mỡ bụng?

Ngọc Quý
Ngọc Quý
19/02/2026 09:36 GMT+7

Dịp tết thường kéo theo nhiều đêm thức khuya vì tụ tập bạn bè, ăn uống trễ hoặc đơn giản là muốn tận hưởng không khí năm mới. Sau kỳ nghỉ tết, nhiều người thấy vòng bụng to hơn.

Thực tế, thức khuya không trực tiếp làm tăng mỡ bụng. Nhưng khi thức khuya kết hợp với ăn đêm, uống rượu bia và ít vận động thì lại tạo điều kiện để mỡ nội tạng tích tụ, theo chuyên trang sức khỏe Verywell Health (Mỹ).

Thức khuya ngày Tết có làm dày thêm mỡ bụng? - Ảnh 1.

Thức khuya kết hợp với uống bia và ăn các món nhiều calo sẽ khiến mỡ nội tạng tăng nhanh

ẢNH: AI

Thiếu ngủ ảnh hưởng đến nhiều hoóc môn điều hòa cảm giác đói và chuyển hóa năng lượng. Khi ngủ không đủ, nồng độ ghrelin, loại hoóc môn kích thích cảm giác đói, có xu hướng tăng lên. Trong khi đó, hoóc môn leptin tạo cảm giác no lại giảm xuống.

Điều này khiến chúng ta dễ ăn nhiều hơn, đặc biệt là thực phẩm giàu năng lượng. Bên cạnh đó, ngủ ít và lệch nhịp sinh học có thể làm giảm độ nhạy insulin, khiến đường huyết sau ăn tăng cao hơn bình thường. Khi đường huyết và insulin thường xuyên ở mức cao, cơ thể có xu hướng dự trữ năng lượng dư thừa dưới dạng mỡ, trong đó có mỡ nội tạng.

Ngoài ra, thức khuya thường đi kèm với ăn đêm, thời điểm cơ thể bắt đầu vào trạng thái nghỉ ngơi, có thể làm rối loạn quá trình xử lý năng lượng. Ăn lệch nhịp sinh học dễ dẫn đến tăng cân hơn.

Tuy nhiên, một điều cần lưu ý là mỡ nội tạng không tăng chỉ sau một hoặc hai đêm thiếu ngủ. Để thực sự tích tụ mỡ đáng kể, cơ thể phải rơi vào tình trạng dư thừa năng lượng lặp đi lặp lại trong thời gian đủ dài. Do đó, nếu sau tết chúng ta nhanh chóng quay lại giờ ngủ ổn định, ăn uống cân bằng và duy trì vận động thì vài ngày thức khuya sẽ khó làm mỡ nội tạng tăng nhiều.

Điều đáng lưu ý là trong dịp tết, thức khuya hiếm khi diễn ra một mình. Nó thường đi kèm với ăn nhiều thực phẩm giàu calo, uống rượu bia và giảm vận động.

Rượu bia không chỉ cung cấp thêm calo rỗng mà còn làm gián đoạn giấc ngủ sâu, khiến chất lượng giấc ngủ giảm dù thời gian nằm trên giường có thể đủ. Khi giấc ngủ kém lặp đi lặp lại, nguy cơ rối loạn hoóc môn và chuyển hóa càng tăng.

Thêm vào đó, những ngày nghỉ lễ thường ít vận động hơn, làm giảm tiêu hao calo. Chính sự cộng hưởng của các yếu tố này mới là điều đáng ngại.

Do đó, thay vì lo lắng quá mức về vài đêm vui tết, điều quan trọng hơn là cần nhanh chóng quay lại cuộc sống cân bằng như cũ khi kỳ nghỉ kết thúc. Đó là thói quen ngủ điều độ, ăn uống cân bằng và duy trì vận động. Chính việc duy trì lối sống lành mạnh mới quyết định lượng mỡ nội tạng, theo Verywell Health.

Tin liên quan

Tập bụng mỗi ngày giúp giảm mỡ bụng hay chỉ làm săn cơ?

Tập bụng mỗi ngày giúp giảm mỡ bụng hay chỉ làm săn cơ?

Để có cơ bụng săn chắc, giảm mỡ thì không chỉ đơn giản là cần gập bụng. Lượng mỡ bụng có giảm đi hay không phụ nhiều chủ yếu vào cân bằng năng lượng toàn cơ thể và các cơ chế điều hòa hoóc môn.

Tết bận rộn: Chuyên gia chỉ bài tập thể dục vừa nhanh, vừa hiệu quả

Lời khuyên về chế độ ăn uống lành mạnh trong ngày tết

Khám phá thêm chủ đề

Thức khuya mỡ bụng tăng mỡ bụng Thiếu ngủ mỡ nội tạng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận