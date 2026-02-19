Thức khuya ngày tết có làm tăng thêm mỡ bụng?

Thực tế, thức khuya không trực tiếp làm tăng mỡ bụng. Nhưng khi thức khuya kết hợp với ăn đêm, uống rượu bia và ít vận động thì lại tạo điều kiện để mỡ nội tạng tích tụ, theo chuyên trang sức khỏe Verywell Health (Mỹ).

Thức khuya kết hợp với uống bia và ăn các món nhiều calo sẽ khiến mỡ nội tạng tăng nhanh ẢNH: AI

Thiếu ngủ ảnh hưởng đến nhiều hoóc môn điều hòa cảm giác đói và chuyển hóa năng lượng. Khi ngủ không đủ, nồng độ ghrelin, loại hoóc môn kích thích cảm giác đói, có xu hướng tăng lên. Trong khi đó, hoóc môn leptin tạo cảm giác no lại giảm xuống.

Điều này khiến chúng ta dễ ăn nhiều hơn, đặc biệt là thực phẩm giàu năng lượng. Bên cạnh đó, ngủ ít và lệch nhịp sinh học có thể làm giảm độ nhạy insulin, khiến đường huyết sau ăn tăng cao hơn bình thường. Khi đường huyết và insulin thường xuyên ở mức cao, cơ thể có xu hướng dự trữ năng lượng dư thừa dưới dạng mỡ, trong đó có mỡ nội tạng.

Ngoài ra, thức khuya thường đi kèm với ăn đêm, thời điểm cơ thể bắt đầu vào trạng thái nghỉ ngơi, có thể làm rối loạn quá trình xử lý năng lượng. Ăn lệch nhịp sinh học dễ dẫn đến tăng cân hơn.

Tuy nhiên, một điều cần lưu ý là mỡ nội tạng không tăng chỉ sau một hoặc hai đêm thiếu ngủ. Để thực sự tích tụ mỡ đáng kể, cơ thể phải rơi vào tình trạng dư thừa năng lượng lặp đi lặp lại trong thời gian đủ dài. Do đó, nếu sau tết chúng ta nhanh chóng quay lại giờ ngủ ổn định, ăn uống cân bằng và duy trì vận động thì vài ngày thức khuya sẽ khó làm mỡ nội tạng tăng nhiều.

Điều đáng lưu ý là trong dịp tết, thức khuya hiếm khi diễn ra một mình. Nó thường đi kèm với ăn nhiều thực phẩm giàu calo, uống rượu bia và giảm vận động.

Rượu bia không chỉ cung cấp thêm calo rỗng mà còn làm gián đoạn giấc ngủ sâu, khiến chất lượng giấc ngủ giảm dù thời gian nằm trên giường có thể đủ. Khi giấc ngủ kém lặp đi lặp lại, nguy cơ rối loạn hoóc môn và chuyển hóa càng tăng.

Thêm vào đó, những ngày nghỉ lễ thường ít vận động hơn, làm giảm tiêu hao calo. Chính sự cộng hưởng của các yếu tố này mới là điều đáng ngại.

Do đó, thay vì lo lắng quá mức về vài đêm vui tết, điều quan trọng hơn là cần nhanh chóng quay lại cuộc sống cân bằng như cũ khi kỳ nghỉ kết thúc. Đó là thói quen ngủ điều độ, ăn uống cân bằng và duy trì vận động. Chính việc duy trì lối sống lành mạnh mới quyết định lượng mỡ nội tạng, theo Verywell Health.