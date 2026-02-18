Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Tết bận rộn: Chuyên gia chỉ bài tập thể dục vừa nhanh, vừa hiệu quả

Thiên Lan
Thiên Lan
18/02/2026 15:41 GMT+7

Ngày tết tiệc tùng bận rộn khiến việc tập thể dục có thể khó duy trì. Sau đây, các chuyên gia tại Hệ thống Bệnh viện UChicago Medicine AdventHealth (Mỹ) chia sẻ bài tập nhanh và hiệu quả để bạn duy trì tập luyện mà vẫn vui tết.

Tập luyện hằng ngày tác động đến cả thể chất và tinh thần

Giảm căng thẳng: Tập thể dục giải phóng endorphin giúp cải thiện tâm trạng và thúc đẩy sự thư giãn. Một buổi tập ngắn có thể giúp bạn tái tạo năng lượng cho ngày bận rộn.

Tăng cường năng lượng: Vận động giúp cải thiện lưu thông máu và dòng oxy, cung cấp đủ năng lượng cho suốt những ngày tết.

Bù đắp tác hại của việc ăn nhiều: Những bài tập ngắn có thể giúp giữ cho quá trình trao đổi chất hoạt động và ngăn ngừa sự uể oải do ăn quá nhiều.

- Ảnh 1.

Đi bộ lên cầu thang rất tốt cho sức khỏe

Ảnh: AI

Sau đây là một số bài tập siêu nhanh siêu hiệu quả, bạn có thể tranh thủ:

Bùng nổ Cardio 5 phút: Thử 30 giây nâng cao đùi, nhảy jumping jacks (bật nhảy, dang rộng chân, vung tay lên cao) hoặc chạy gót chạm mông, xen kẽ 30 giây nghỉ. Lặp lại trong 5 phút.

Bài tập trọng lượng cơ thể: Gồm 10 lần chống đẩy, 15 lần squat và 20 giây plank. Lặp lại trong 10 phút để tác động lên toàn bộ cơ thể.

Leo cầu thang: Dành 10 phút luân phiên giữa chạy hoặc đi bộ lên cầu thang và nghỉ 30 giây.

Mẹo để đưa việc tập luyện vào lịch trình

Đừng coi thể dục là một nhiệm vụ phụ, hãy biến nó thành một phần tự nhiên của ngày.

  • Bắt đầu ngày mới bằng vận động: Dành 10 phút giãn cơ hoặc yoga trước khi sự hối hả bắt đầu.
  • Đi bộ sau bữa ăn.
  • Tận dụng bài tập siêu nhỏ: 2 - 3 phút squat hoặc chống đẩy trong lúc nấu ăn.

Ngay cả 5 phút tập luyện mỗi ngày cũng có thể tạo ra sự khác biệt lớn, giúp bạn cảm thấy tràn đầy năng lượng và sẵn sàng tận hưởng trọn vẹn những ngày tết, theo UChicago Medicine AdventHealth.

Khám phá thêm chủ đề

Tập thể dục CARDIO Đi bộ plank tập thể dục tết squat
