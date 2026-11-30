Giải pháp thiết thực

Thuế TP.Hà Nội vừa thông báo chính thức triển khai gửi tin nhắn SMS với tên định danh THUE_HANOI đến người nộp thuế (NNT) đã có hoặc đã được thông báo sẽ bị tạm hoãn xuất cảnh từ ngày 27.11. Tin nhắn được gửi khi cơ quan thuế có đầy đủ thông tin liên hệ (chủ doanh nghiệp, chủ hộ kinh doanh, người đại diện theo pháp luật).

Người đại diện doanh nghiệp, chủ hộ kinh doanh nên kiểm tra thông tin về tình trạng nợ thuế trước khi xuất cảnh Ảnh: Độc Lập

Trước đó, Cục Thuế (Bộ Tài chính) cho biết Bộ đang phối hợp Bộ Công an triển khai phương án cung cấp thông tin về tình trạng tạm hoãn xuất cảnh trên ứng dụng VNeID. Bên cạnh đó, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục nghiên cứu bổ sung các phương thức thông báo phù hợp như: thông tin, tuyên truyền đến các công ty lữ hành, đại lý bán vé máy bay, nâng cao khả năng tiếp cận thông tin của người dân; phối hợp với các nhà mạng di động triển khai gửi tin nhắn SMS đề nghị NNT rà soát nghĩa vụ thuế, cảnh báo sớm về thông tin tạm hoãn xuất cảnh.

Như vậy, NNT sẽ có thêm các kênh hỗ trợ để nhận thông báo liên quan tạm hoãn xuất cảnh thay vì các kênh truyền thống (qua tài khoản giao dịch thuế điện tử, email, văn bản...) như trước đây.

Đánh giá cao việc cơ quan thuế chủ động mở rộng các phương thức thông báo, đặc biệt qua SMS và dự kiến tích hợp VNeID, luật sư Hoàng Hà (Đoàn luật sư TP.HCM) cho rằng đây là giải pháp thiết thực để hạn chế tình trạng người dân chỉ biết mình bị tạm hoãn xuất cảnh khi làm thủ tục tại sân bay, gây thiệt hại về thời gian, chi phí và ảnh hưởng đến công việc.

Chỉ cần một bộ phận trực chung trên toàn quốc cũng sẽ có thể hỗ trợ những người nộp thuế vì nhiều lý do mà đến sân bay mới biết mình không được xuất cảnh. Thời gian thực hiện của bộ phận này có thể chỉ kéo dài cùng thời gian thực hiện chính sách đặc thù về thuế vừa được Quốc hội thông qua (đến ngày 30.6.2028). Điều này vừa hỗ trợ người nộp thuế vừa đẩy nhanh tốc độ làm sạch mã số thuế mà vẫn hiệu quả, không làm phát sinh nhiều chi phí thực hiện. Luật sư Nguyễn Đức Nghĩa, Giám đốc Công ty luật Việt Tín Nghĩa

Đối với NNT có mã số thuế ở trạng thái 03 (ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế), 06 (NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký), khi được cảnh báo sớm còn giúp họ nhận biết thông tin để chủ động liên hệ cơ quan thuế, thực hiện việc khôi phục hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Qua đó, góp phần đẩy nhanh quá trình làm sạch dữ liệu đăng ký thuế.

"Tôi cho rằng cần thiết lập cơ chế tương tác hai chiều, cho phép người dân kiểm tra khoản nợ, phản hồi thông tin sai lệch, theo dõi tiến độ xử lý hồ sơ và tình trạng hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh. Điều quan trọng không phải cơ quan thuế đã gửi bao nhiêu thông báo mà là bao nhiêu người thực sự nhận được thông tin, khắc phục được vướng mắc và không còn bị hạn chế quyền xuất cảnh một cách không cần thiết", luật sư Hoàng Hà chia sẻ thêm.

Nên chủ động kiểm tra trước khi xuất cảnh

Dù ngành thuế đã và đang nỗ lực thông báo trước, tránh tình trạng ra đến sân bay mới biết bị tạm hoãn xuất cảnh, song để đảm bảo chắc chắn, NNT vẫn phải chủ động kiểm tra. Trong thông báo liên quan gửi tin nhắn SMS về việc tạm hoãn xuất cảnh, Thuế TP.Hà Nội cũng lưu ý đây chỉ là kênh hỗ trợ thêm để NNT nắm thông tin kịp thời. Dù đã nhận tin nhắn hay chưa, NNT cũng cần chủ động tra cứu trên các kênh chính thức của cơ quan thuế, nhất là trước khi có kế hoạch ra nước ngoài.

Mới đây, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cũng lưu ý để tránh phát sinh vướng mắc khi trở về Việt Nam dịp Tết Nguyên đán, kiều bào nên kiểm tra tình trạng nghĩa vụ thuế và thông tin doanh nghiệp qua các kênh chính thức của cơ quan thuế trước khi về nước, chẳng hạn như eTax Mobile. Trước đó, hồi giữa tháng 11, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã đưa ra khuyến cáo hành khách chủ động kiểm tra và hoàn thành nghĩa vụ thuế trước khi làm thủ tục xuất cảnh để tránh nguy cơ bị tạm hoãn xuất cảnh.

Điều này có nghĩa là các doanh nghiệp, cá nhân hay hộ kinh doanh chưa nhận được SMS hay chưa thấy thông tin trên eTax Mobile... thì vẫn có thể thuộc trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh. Do vậy, cơ quan thuế khuyến cáo NNT chủ động kiểm tra tình trạng nghĩa vụ thuế mà không chờ đến khi có thông báo.

Luật sư Hoàng Hà cũng nhấn mạnh dù cơ quan thuế tăng cường các phương thức thông báo, người dân vẫn cần chủ động kiểm tra tình trạng nghĩa vụ thuế và thông tin đăng ký kinh doanh trước mỗi chuyến xuất cảnh, đặc biệt là người từng thành lập, điều hành doanh nghiệp hoặc sinh sống ở nước ngoài nhiều năm. Bởi theo Nghị định 252/2026 của Chính phủ, cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh thuộc diện cưỡng chế có thể bị tạm hoãn xuất cảnh khi nợ thuế từ 50 triệu đồng trở lên, quá hạn từ 120 ngày. Đối với người đại diện theo pháp luật, chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp thuộc diện cưỡng chế, ngưỡng tương ứng là 500 triệu đồng và 120 ngày. Trường hợp NNT trạng thái 06 thì sau 120 ngày kể từ ngày cơ quan thuế ban hành thông báo mà không thực hiện thủ tục khôi phục hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế vẫn có thể bị tạm hoãn xuất cảnh (không phụ thuộc ngưỡng nợ 50 triệu hoặc 500 triệu đồng). Hay NNT trạng thái 03 vẫn phải xác định trường hợp cụ thể có vướng điều kiện bị tạm hoãn xuất cảnh hay không.

"Không nhận được thông báo không đồng nghĩa với việc chắc chắn không bị tạm hoãn xuất cảnh. Vì vậy, người dân nên tra cứu trên eTax Mobile, cổng thông tin cơ quan thuế và xử lý sớm những sai lệch", luật sư Hoàng Hà nhấn mạnh.

Luật sư Nguyễn Đức Nghĩa, Giám đốc Công ty luật Việt Tín Nghĩa, đánh giá việc cơ quan thuế mở rộng các kênh thông báo cho đại diện doanh nghiệp, hộ kinh doanh liên quan tình trạng tạm hoãn xuất cảnh là phù hợp tinh thần hỗ trợ NNT. Bên cạnh đó, việc này cần sớm được triển khai thông qua VNeID bởi thông tin được chuẩn xác, bảo mật cao hơn sử dụng qua tin nhắn SMS.

Tuy nhiên, vẫn không tránh được sẽ có những trường hợp bị sót thông tin và không nhận được thông báo liên quan. Từ đó, luật sư Nghĩa đề xuất ngành thuế tổ chức bộ phận trực một cửa (chung trên toàn quốc) với thời gian 24/24 để thực hiện gỡ ngay thông báo tạm hoãn xuất cảnh khi NNT hoàn tất nghĩa vụ thuế, nhất là với những người đang ở sân bay.

"Chỉ cần một bộ phận trực chung trên toàn quốc cũng sẽ có thể hỗ trợ những NNT vì nhiều lý do mà đến sân bay mới biết mình không được xuất cảnh. Thời gian thực hiện của bộ phận này có thể chỉ kéo dài cùng thời gian thực hiện chính sách đặc thù về thuế vừa được Quốc hội thông qua (đến ngày 30.6.2028). Điều này vừa hỗ trợ NNT vừa đẩy nhanh tốc độ làm sạch mã số thuế mà vẫn hiệu quả, không làm phát sinh nhiều chi phí thực hiện", luật sư Nguyễn Đức Nghĩa nói.