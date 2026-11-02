Thượng nghị sĩ Dân chủ đột quỵ khi đang xem trận khúc côn cầu

Bà Allison Herwitt, Chánh văn phòng của thượng nghị sĩ Chris Murphy, ngày 1.11 cho biết chính trị gia đảng Dân chủ đại diện bang Connecticut đã bị đột quỵ và đang được điều trị tại bệnh viện, theo tờ Politico.

Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Chris Murphy ẢNH: AP

Bà Herwitt nói rằng ông Murphy bị tê liệt cánh tay khi đang xem trận khúc côn cầu của con trai vào chiều 31.10 và đã được đưa đến bệnh viện. Các bác sĩ chẩn đoán ông Murphy bị đột quỵ.

"Ông ấy đã được đưa đến Bệnh viện Johns Hopkins để theo dõi thêm và đang phản ứng tốt với việc điều trị. Các bác sĩ lạc quan về tiến triển. Ông ấy tỉnh táo và chúng tôi lạc quan rằng ông ấy sẽ hồi phục hoàn toàn", bà Herwitt bổ sung.

Thượng nghị sĩ Chris Murphy (53 tuổi) được xem là một trong những ứng cử viên tiềm năng của đảng Dân chủ trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2028. Ông làm hạ nghị sĩ trong 6 năm trước khi trở thành thành viên Thượng viện vào năm 2013. Ông chưa phải tái tranh cử trong kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ lần này nhưng đã đi nhiều nơi để vận động cho các ứng cử viên của đảng.

Khi được hỏi về thông tin ông Murphy bị đột quỵ, Tổng thống Donald Trump ngày 1.11 nói rất ngạc nhiên. "Không ai muốn nghe điều đó cả", nhà lãnh đạo khẳng định, theo tạp chí Newsweek.

Ông Murphy là thành viên của các ủy ban phân bổ ngân sách và đối ngoại tại Thượng viện Mỹ, là tiếng nói có ảnh hưởng liên quan các chính sách nhập cư và quyền súng đạn.

Tuần trước, ông tiết lộ đã được nghe báo cáo về khả năng Mỹ khôi phục chiến dịch quân sự chống Iran, miêu tả kế hoạch này là "điều điên rồ" vì sẽ dẫn đến "leo thang thảm khốc".