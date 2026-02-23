Tỉ phú Trần Bá Dương: Năm 2026 là thời điểm Việt Nam bứt phá

Ngày 23.2 (mùng 7 tháng giêng), tại xã Núi Thành (TP.Đà Nẵng), Công ty CP Tập đoàn Trường Hải (THACO) tổ chức lễ ra quân đầu năm Bính Ngọ 2026.

Những con số 'biết nói' và sứ mệnh dẫn dắt

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Bá Dương, Chủ tịch HĐQT THACO, cho biết năm 2025 tập đoàn đã đóng góp hơn 21.000 tỉ đồng vào ngân sách nhà nước, riêng tại TP.Đà Nẵng hơn 17.000 tỉ đồng; đồng thời giải quyết việc làm cho hơn 15.000 lao động tại địa phương.

Tỉ phú Trần Bá Dương, Chủ tịch HĐQT THACO phát biểu tại lễ ra quân đầu năm Bính Ngọ 2026 ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Theo ông Trần Bá Dương, 2026 là năm tăng tốc thực hiện chiến lược phát triển, THACO đặt mục tiêu phấn đấu trở thành tập đoàn công nghiệp đa ngành mang tầm khu vực ASEAN. Tập đoàn dự kiến đóng góp hơn 27.300 tỉ đồng vào ngân sách nhà nước, riêng tại TP.Đà Nẵng hơn 21.000 tỉ đồng.

Chủ tịch HĐQT THACO dự báo, năm 2026 sẽ tiếp tục có nhiều biến động của kinh tế thế giới và xung đột địa chính trị. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm Việt Nam bứt phá, trở thành điểm đến chiến lược của chuỗi cung ứng toàn cầu, duy trì tăng trưởng và thể hiện khả năng thích ứng cao.

Năm 2026 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, mở ra kỷ nguyên mới với khát vọng tăng trưởng kinh tế hai con số (trên 10%), thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học - công nghệ và khẳng định vai trò động lực quan trọng của kinh tế tư nhân.

Trong bối cảnh đó, THACO tiếp tục hoàn thiện chiến lược phát triển tập đoàn công nghiệp đa ngành quy mô lớn, lấy nền tảng công nghiệp và số hóa làm trụ cột, phát huy tính bổ trợ và tích hợp giữa các tập đoàn thành viên.

Các đại biểu cắt băng khánh thành nhà máy nội thất ô tô ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Năm nay, tập đoàn triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh theo định hướng "Mới - Khác biệt, Đột phá - Đổi mới", hướng đến mục tiêu nâng tầm THACO ở cấp độ khu vực và thế giới, tạo nền tảng phát triển bền vững từ năm 2027.

Ông Trần Bá Dương cũng thông tin, công tác quản trị được triển khai đồng bộ, nâng tầm toàn diện theo nguyên tắc thống nhất trong toàn hệ thống và chuyên biệt theo đặc thù từng đơn vị.

THACO đặt lộ trình hoàn thành hệ thống ERP cho toàn bộ "đơn vị sản xuất kinh doanh cơ sở" cùng các phần mềm tích hợp vào tháng 3.2026; hoàn thiện nền tảng số cho "đơn vị sản xuất kinh doanh tích hợp" vào tháng 6.2027 và thực hiện số hóa toàn diện công tác quản trị vào cuối năm 2027, hướng đến mô hình sản xuất công nghiệp tự động hóa, điều khiển thông minh.

Mở rộng quy mô với các nhà máy mới

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, ghi nhận, biểu dương và gửi lời chúc mừng năm mới đến tập thể lãnh đạo cùng hơn 60.000 lao động của THACO.

Ông cho biết năm 2025, THACO đóng góp gần 30% tổng thu ngân sách của thành phố, tiếp tục khẳng định là một trong những doanh nghiệp có đóng góp lớn nhất cho ngân sách địa phương.

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng tại lễ ra quân đầu năm Bính Ngọ 2026 ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng cho hay, thành phố đang khẩn trương triển khai 3 nhiệm vụ đột phá, trong đó chú trọng thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và phát triển mạnh kinh tế tư nhân.

Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng từ 11% trở lên trong năm 2026 và đến năm 2030 đưa Đà Nẵng trở thành trung tâm kinh tế - xã hội, cực tăng trưởng quan trọng của khu vực miền Trung - Tây nguyên và cả nước, vai trò của các doanh nghiệp chủ lực như THACO là hết sức quan trọng.

Lãnh đạo TP.Đà Nẵng cùng ông Trần Bá Dương (thứ 2 từ phải sang) tham quan hệ thống xe bus tại Cảng quốc tế Chu Lai ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng khẳng định lãnh đạo thành phố cùng các sở, ngành cam kết sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ và tạo mọi điều kiện thuận lợi để THACO tiếp tục đầu tư, mở rộng sản xuất, phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Dịp này, THACO tổ chức nghi thức khánh thành nhà máy nội thất ô tô; nhà máy thiết bị dân dụng; nhà máy thiết bị chuyên dụng...