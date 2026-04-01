Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 1.4.2026

Thanh Niên
Thanh Niên
01/04/2026 06:10 GMT+7

Tin tức Hàng không, du lịch ứng phó "cơn lốc ngược"; Cuộc thi nghiên cứu KHKT quốc gia: Sao năm nào cũng lùm xùm kết quả?; Lời khẳng định đẳng cấp của đội tuyển VN… có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 1.4.2026.

Hàng không, du lịch ứng phó "cơn lốc ngược"

- Ảnh 1.

Tại Tọa đàm “Hàng không, du lịch ứng phó với bão xăng dầu” do Báo Thanh Niên tổ chức sáng 31.3, đại diện các hãng hàng không VN cho biết đang nỗ lực hết sức để giảm thiểu tác động đến khách hàng

ẢNH: REUTERS

Đó là chủ đề được 5 hãng hàng không VN, các doanh nghiệp du lịch hàng đầu cả nước cùng các chuyên gia, nhà quản lý thảo luận sôi nổi tại Tọa đàm "Hàng không, du lịch ứng phó với bão xăng dầu" do Báo Thanh Niên tổ chức sáng qua (31.3).

Cuộc thi nghiên cứu KHKT quốc gia: Sao năm nào cũng lùm xùm kết quả?

- Ảnh 2.

Các đề tài đoạt giải nhất cuộc thi nghiên cứu KHKT quốc gia dành cho học sinh trung học năm học 2025 - 2026

ẢNH: BTC

Làm sao để học sinh vẫn có sân chơi, thỏa đam mê nghiên cứu khoa học nhưng kết quả trung thực, không vụ lợi, tiếp tục là vấn đề đặt ra với ban tổ chức cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật quốc gia.

Lời khẳng định đẳng cấp của đội tuyển VN

- Ảnh 3.

Xuân Son trở lại ấn tượng với cú đúp vào lưới Malaysia

ẢNH: MINH TÚ

Chiến thắng 3-1 trước Malaysia trên sân Thiên Trường vào tối qua (31.3) giúp đội tuyển VN hoàn thành vòng loại Asian Cup 2027 với thành tích toàn thắng, đồng thời khẳng định sức mạnh của đội bóng số 1 Đông Nam Á hiện tại.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận