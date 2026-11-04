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Chờ kết quả bầu cử giữa kỳ Mỹ

Sáng nay (giờ Việt Nam), các phòng phiếu ở Mỹ đóng cửa và giới hữu trách tiến hành kiểm phiếu. Các hãng truyền thông Mỹ như AP sẽ dự phóng kết quả cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, được cho là sẽ tác động lớn đối với nửa nhiệm kỳ sau của Tổng thống Donald Trump.

Hơn 50 triệu người đã bỏ phiếu sớm, trong khi nhiều cử tri chọn bỏ phiếu trong ngày bầu cử chính thức 3.11 (giờ Mỹ) để bầu toàn bộ 435 ghế Hạ viện và 35/100 ghế Thượng viện. Ngoài ra, cử tri tại 36 tiểu bang bầu thống đốc mới, trong khi các cuộc bầu cử cơ quan lập pháp và chức vụ cấp tiểu bang cũng diễn ra đồng thời.

Cử tri bỏ phiếu tại một điểm bầu cử ở Portland, bang Maine, Mỹ ngày 3.11 Ảnh: Reuters

Iran nói phản hồi của Mỹ chưa thỏa đáng

Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohsen Rezaei ngày 3.11 tuyên bố rằng Mỹ phải đưa ra phản hồi rõ ràng đối với các yêu cầu của Tehran trước khi eo biển Hormuz có thể được mở lại hoàn toàn.

Trên nền tảng X, ông Rezaei viết: "Phản hồi của Mỹ đối với các quyền lợi và yêu cầu của Iran là chưa thỏa đáng. Họ phải giải quyết một cách đầy đủ và rõ ràng 7 điều kiện mà Iran đưa ra, đồng thời thực hiện các điều kiện đó". Ông nói thêm rằng "chỉ khi đó, eo biển Hormuz mới được mở cửa trở lại".

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian (phải) và Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohsen Rezaei trong một cuộc họp hồi cuối tháng 10 tại Tehran Ảnh: Reuters

Ông Zelensky muốn gặp trực tiếp ông Putin

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 3.11 cho biết ông hy vọng các cuộc đàm phán giữa Kyiv và Moscow do Mỹ làm trung gian diễn ra tại Abu Dhabi vào tuần tới sẽ mở đường cho một cuộc gặp giữa ông và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

"Chúng tôi kỳ vọng rằng công việc theo khuôn khổ này, cùng với các bước đi ngoại giao khác, sẽ mở đường cho một cơ chế ba bên ở cấp lãnh đạo", AFP tối 3.11 dẫn lời ông Zelensky phát biểu với các phóng viên tại Berlin (Đức).

Trước đó, cả Mỹ và Nga đều xác nhận rằng các đại diện của Kyiv và Moscow cùng Washington sẽ gặp nhau tại Abu Dhabi vào ngày 10-11.11.

Điện Kremlin từng nhấn mạnh một cuộc gặp trực tiếp giữa hai nhà lãnh đạo chỉ có thể diễn ra tại Moscow. Hôm 1.11, Trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov nói nếu muốn trực tiếp trao đổi với nhà lãnh đạo Nga, ông Zelensky hoàn toàn có thể đến Moscow. Tuy nhiên, ông Zelensky đã bác bỏ khả năng thực hiện chuyến đi như vậy, cũng như việc đón tiếp ông Putin tại Kyiv.

Indonesia bắt 3 người với cáo buộc nghe lén điện thoại tổng thống

Cảnh sát Indonesia ngày 3.11 thông báo đã bắt giữ 3 người với cáo buộc nghe lén điện thoại của Tổng thống Prabowo Subianto. Một vị bộ trưởng tiết lộ rằng các nghi phạm bao gồm một vị tướng và các sĩ quan cảnh sát cấp cao.

Theo AFP, quan chức cảnh sát cấp cao Asep Safrudin chỉ nêu tên các nghi phạm bằng các chữ cái viết tắt là LSP, ASN và EH. Ông cho biết họ đang bị điều tra vì cáo buộc nghe lén "số điện thoại của Tổng thống Cộng hòa Indonesia" cùng nhiều nhân vật nổi bật khác. Danh sách những người bị nhắm đến bao gồm các quan chức chính phủ, chính trị gia, nhà báo, đại diện các tổ chức phi chính phủ (NGO) và doanh nhân.

Trong một cuộc họp báo khác, Bộ trưởng Điều phối phụ trách các vấn đề Pháp luật, Nhân quyền, Nhập cư và Cải huấn Indonesia Yusril Ihza Mahendra xác nhận nghi phạm LSP là một tướng cảnh sát đương nhiệm, nhưng từ chối tiết lộ danh tính. Theo ông Yusril, hai nghi phạm còn lại đều là các sĩ quan cảnh sát cấp cao. Một người thứ tư cũng đang nằm trong diện điều tra. Ông Yusril cho biết: "Về nội dung cụ thể nào đã bị nghe lén và mục đích của hành vi này là gì, tất cả vẫn đang trong quá trình điều tra ở giai đoạn đầu".

Bồ Đào Nha siết yêu cầu nghiêm ngặt với các trung tâm dữ liệu

Reuters khuya 3.11 dẫn lời Bộ trưởng Môi trường Bồ Đào Nha Maria da Graca Carvalho cho biết nước này sẽ yêu cầu các trung tâm dữ liệu phải sử dụng năng lượng tái tạo, đồng thời áp dụng công nghệ làm mát không dùng nước hoặc các nguồn nước thay thế, nhằm đảm bảo không gây ảnh hưởng đến nguồn cung cấp nước cho các hộ gia đình và doanh nghiệp.

Bà Carvalho cho hay chính phủ Bồ Đào Nha đang hoàn thiện một sắc lệnh, trong đó đặt ra các yêu cầu nghiêm ngặt về sử dụng nước cùng quy trình đánh giá tác động môi trường vô cùng khắt khe đối với các trung tâm dữ liệu.