Tình báo Ukraine thừa nhận vũ khí đáng sợ của Nga ngày càng mạnh hơn
Video Thế giới

Tình báo Ukraine thừa nhận vũ khí đáng sợ của Nga ngày càng mạnh hơn

Trúc Huỳnh
Trúc Huỳnh
22/10/2025 15:51 GMT+7

Theo trang tin RBC-Ukraine, một lãnh đạo tình báo Ukraine vừa xác nhận Nga đang sản xuất bom hàng không dẫn đường mới có khả năng tấn công mục tiêu ở khoảng cách lên tới 200 km.

Ông Vadym Skibitsky, Phó Cục trưởng Cục Tình báo Quốc phòng thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine, cho biết Nga đã cải tiến thiết bị mang tên mô-đun lập kế hoạch và hiệu chỉnh phổ quát (UMPK), được lắp đặt trên các loại bom hàng không thông thường có trọng lượng 250, 500, 1.500 và 3.000 kg. Điều này giúp dẫn đường cho bom và tăng đáng kể tầm tấn công.

UMPK gồm thiết bị định vị vệ tinh GLONASS và hệ thống điều khiển để tăng đáng kể độ chính xác, kèm theo cánh nâng giúp biến bom thông thường thành bom lượn dẫn đường (KAB).

Đây là phương án tương tự dòng JDAM-ER của Mỹ, giúp biến bom thông thường thành bom thông minh, thay vì phải sản xuất những quả bom dẫn đường chuyên biệt có chi phí cao. Các loại bom KAB thường được trang bị trên các chiến đấu cơ Su-34 và Su-35 của Nga.

RBC-Ukraine dẫn lời một đại diện khác của tình báo quốc phòng Ukraine cho biết những cuộc tấn công đầu tiên bằng loại bom mới đã được ghi nhận tại Dnipro và các thành phố khác của Ukraine. Bên cạnh đó, Nga cũng đang nỗ lực cải thiện năng lực chống tác chiến điện tử của tổ hợp UMPK mới.

Tình báo Ukraine nói bom lượn Nga tấn công mục tiêu xa đến 200 km - Ảnh 1.

Video ghi lại cảnh lắp đặt và phóng bom lượn FAB-3000 với bộ dẫn đường UMPK từ máy bay ném bom Su-34

ẢNH: X.COM/@CLASH REPORT

Ông Skibitsky cho biết bom mới có thể xuất hiện dưới tên gọi Grom-1 hoặc Grom-2. Ông nói Ukraine có thông tin loại bom này đã tấn công ở khoảng cách 193 km trong thử nghiệm gần đây nhất.

Theo RBC-Ukraine, đầu tháng 10, Nga đã phóng một quả bom KAB vào Dnipro. Đến ngày 16.10, lần đầu tiên kể từ khi xung đột nổ ra, bom lượn của Nga đã tấn công vùng Mykolaiv.

Cuối tuần qua, một bom lượn KAB của Nga đã tấn công KAB vào Lozova (vùng Kharkiv). Giới chức UKraine nói đó là một loại bom dẫn đường trên không cải tiến mang động cơ phản lực có tên gọi UMPB-5R, có tầm bắn ước tính 130 km.

Đến ngày 20.10, lần đầu tiên trong hơn 3 năm chiến sự, quân đội Nga đã dùng bom lượn KAB tấn công tỉnh Poltava ở miền trung Ukraine. Kyiv cho hay bom KAB dùng động cơ tên lửa đó đã bay hơn 100 km đến mục tiêu.

Các diễn biến đó đánh dấu bước leo thang mới trong xung đột Nga - Ukraine, khi các khu vực trước đây vốn an toàn như Poltava cũng đã bắt đầu bị bom lượn tấn công.

Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin vừa rồi.

Khám phá thêm chủ đề

