Toàn cảnh 17h:Công an vào cuộc vụ dự án ‘Nuôi em’ | Thái Lan - Campuchia đấu súng ở biên giới

Động thái của Hoa hậu Mexico sau vụ bị diễn viên Nguyễn Lâm Thái trộm túi xách

Trên trang cá nhân, Hoa hậu Mexico Leon Yuriar Angela Michelle có chia sẻ khá dài sau sự cố bị mất trộm tài sản khi đang tham gia chuỗi hoạt động của cuộc thi Miss Cosmo tại Việt Nam. Chân dài 25 tuổi cho biết đây là "một quá trình khó khăn nhưng cũng diễn ra ngắn một cách đáng kinh ngạc". Trong trạng thái mệt mỏi, lo lắng và gặp rào cản ngôn ngữ, cô cho biết bản thân may mắn khi luôn có ban tổ chức Miss Cosmo ở bên hỗ trợ.

Trường hợp bị ngừng giao dịch tài khoản ngân hàng từ năm 2026

Mới đây, Ngân hàng Techcombank thông báo từ ngày 1.1.2026, một số loại giấy tờ tùy thân sẽ không còn được chấp nhận để thực hiện giao dịch tại ngân hàng, bao gồm: Chứng minh Công an, Chứng minh Quân đội, hộ chiếu phổ thông, hộ chiếu công vụ, ngoại giao.

Điện Kremlin xem chiến lược an ninh quốc gia Mỹ là “tích cực, phù hợp”

Hôm 5.12, Mỹ công bố chiến lược an ninh quốc gia mới. Trong đó, cụm từ "mối đe dọa Nga" không còn xuất hiện, trong khi chỉ trích Liên minh châu Âu (EU) và cảnh báo nền văn minh châu Âu có nguy cơ bị xóa sổ.

Điện Kremlin nói chiến lược an ninh quốc gia Mỹ phù hợp tầm nhìn của Nga

