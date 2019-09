Nên xã hội hóa để giảm gánh nặng ngân sách

V

iệc triển khai đề án này là rất cần thiết. Bởi khi TP chuyển mình thành đô thị thông minh không thể thiếu “mắt thần” giám sát an ninh trật tự, giao thông, đô thị, môi trường... Đặc biệt trong giám sát an ninh trật tự, hệ thống camera đóng vai trò hết sức quan trọng. Thời gian qua, công tác an ninh trật tự, trấn áp tội phạm đều có sự trợ giúp hiệu quả của “mắt thần”.