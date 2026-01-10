TP.HCM có thêm nhiều 'tọa độ xanh' đón xuân

Biến "đất vàng" bỏ hoang thành điểm đến tràn sức sống

Theo chỉ đạo, chủ trương của Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang và chỉ đạo triển khai của Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được, Sở Nông nghiệp - Môi trường TP vừa đề xuất 9 khu "đất vàng" để làm công viên, vườn hoa phục vụ người dân dịp tết 2026.

Khu đất số 8-12 Lê Duẩn, phường Sài Gòn, TP.HCM ẢNH: NHẬT THỊNH

Cụ thể, các khu đất trống được đề xuất làm công viên, vườn hoa tạm phục vụ Tết Bính Ngọ năm 2026 ở các phường Sài Gòn, Tân Định, Bến Thành, Cầu Ông Lãnh, Bàn Cờ, Xuân Hòa, Nhiêu Lộc (Q.1, Q.3 cũ). Các khu đất trên hầu hết là "đất vàng", có vị trí trung tâm và diện tích lớn, phù hợp để mở ra không gian sinh hoạt công cộng tạm cho người dân thành phố, nhất là dịp tết (trưng bày hoa tết, dạo mát, tập thể dục...). Tuy nhiên, do nhiều vướng mắc khác nhau nên hiện 9 khu đất đang bỏ trống và rào chắn. Một vài khu đất được khai thác cho thuê một phần.

Chủ trương này của lãnh đạo TP nhằm tạo mỹ quan, tạo thêm không gian sinh hoạt công cộng của người dân và tránh lãng phí nguồn lực "đất vàng".

Ngay khi thông tin hàng loạt khu đất trống được tháo rào, "hồi sinh" thành công viên và vườn hoa, rất nhiều người dân TP đã bày tỏ vô cùng vui mừng.

Bà Vũ Thị Lụa (54 tuổi, ngụ phường Phú Thọ - Q.11 cũ) chia sẻ: Việc có thêm những công viên, vườn hoa ngay trung tâm TP dịp Tết Nguyên đán như một làn gió mới khiến tâm trạng những người con TP như bà rộn ràng hẳn lên trong những ngày cuối năm. Bởi lẽ, nhiều năm nay mỗi dịp tết đến, những điểm vui chơi quen thuộc như phố đi bộ Nguyễn Huệ, Thảo Cầm Viên hay khu vực hầm Thủ Thiêm, bến Bình Đông lúc nào cũng đông nghịt người, tuy vẫn vui nhưng khó thưởng thức trọn vẹn không khí xuân.

"Đường hoa Nguyễn Huệ xưa giờ luôn là niềm tự hào của TP.HCM mỗi dịp tết đến xuân về. Ai cũng đổ ra đó nên đông đúc là chuyện bình thường. Các bạn trẻ quen đi chụp hình lang thang cả ngày, chứ những gia đình có người lớn tuổi như nhà tôi thì mới dạo được một đoạn ngắn đã phải quay về vì quá đông. Tiếc lắm! Chính vì vậy, chúng tôi rất mong chờ TP mở thêm nhiều không gian công cộng mới ở các khu trung tâm. Tôi có thể hình dung ra những khu đất từng quây tôn, im lìm nay được khoác lên mình sắc hoa rực rỡ, cây xanh mát mắt, ánh đèn lung linh đón tết. Người dân sẽ có thêm nhiều lựa chọn để du xuân, không còn phải dồn hết về vài điểm quen thuộc như mọi năm", bà Vũ Thị Lụa chia sẻ.

Còn với những bạn trẻ như Anh Tuấn (28 tuổi, ngụ Củ Chi), điều này không chỉ giúp giảm cảnh đông đúc cho các điểm đến vui xuân mà còn làm cho không khí tết ở TP trở nên rộng mở, thoải mái và sung túc hơn rất nhiều. "Tết năm nay, nghĩ đến việc có thêm nhiều công viên, vườn hoa tạm được mở ra, tôi càng thêm háo hức và tin rằng không khí xuân sẽ lan tỏa đều khắp, tưng bừng nhưng vẫn dễ thở. Không gian vui chơi được tỏa ra nhiều khu vực hơn, mọi người ở đâu cũng dễ tiếp cận hơn. Tôi mong Tết Bính Ngọ 2026 sẽ là một mùa xuân trọn vẹn hơn cho người dân thành phố, nơi ai cũng có chỗ để đi, để chơi, để tận hưởng niềm vui năm mới", Anh Tuấn nói.

Định vị lại thương hiệu TP.HCM trong kỷ nguyên mới

Dưới góc độ đơn vị lữ hành chuyên khai thác các dòng tour văn hóa - lịch sử và cao cấp, bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc tiếp thị và truyền thông - Công ty Vietluxtour, đánh giá: Chủ trương của TP.HCM về việc mở rộng không gian công viên và vườn hoa phục vụ người dân dịp tết này cho thấy sự chuyển mình của thành phố từ "điểm trạm" thành "điểm dừng" xanh. Các doanh nghiệp không chỉ xem đây là việc trang trí đô thị, mà là một bước đi chiến lược trong việc định vị lại thương hiệu du lịch TP.

Trước đây, du khách quốc tế hay xem TP.HCM là một đô thị năng động nhưng "ngộp". Việc gia tăng mảng xanh và không gian hoa nghệ thuật ngay trong dịp tết sẽ làm mềm hóa hình ảnh thành phố, biến TP.HCM từ một nơi chỉ để mua sắm, ăn uống trở thành một điểm đến có không gian để "thở", để thưởng lãm và thư giãn. Đây là tín hiệu tích cực để các doanh nghiệp tự tin chào bán các sản phẩm city tour với thông điệp: TP.HCM xanh và an nhiên.

Bên cạnh đó, các điểm đến mới này sẽ nâng cấp trải nghiệm "du lịch chậm" ngay tại nội đô. Xu hướng du lịch năm 2026 không còn là đi nhiều điểm check-in mà là chạm sâu vào cảm xúc. Việc có thêm nhiều công viên, vườn hoa là chất xúc tác tuyệt vời cho các dòng "Walking Tour" (Tour đi bộ) hoặc "Biệt động Sài Gòn" mà Vietluxtour đang tập trung khai thác. "Khách hàng của Vietluxtour, đặc biệt là phân khúc cao cấp và khách Việt kiều, cần những khoảng không gian mở để được sống chậm lại, cảm nhận không khí tết Sài Gòn xưa pha lẫn nét hiện đại, chứ không chỉ ngồi trên xe ngắm cảnh qua cửa kính", bà Bảo Thu chia sẻ.

Đại diện Vietluxtour cũng đánh giá cao giá trị nhân văn từ chủ trương mới của lãnh đạo TP. Du lịch không chỉ là phục vụ khách phương xa, mà cốt lõi là phục vụ cư dân bản địa. Khi người dân hạnh phúc hòa cùng không khí lễ hội tưng bừng tại các công viên, vườn hoa thì đó chính là sản phẩm du lịch sống động nhất, chân thật nhất mà du khách tới đây muốn nhìn thấy. Các "tọa độ xanh" này được tích hợp vào các city tour sẽ mang đến diện mạo mới giúp giữ chân du khách ở lại TP.HCM lâu hơn, chi tiêu nhiều hơn cho các trải nghiệm văn hóa thay vì chỉ lướt qua.

Đặc biệt, TP.HCM quyết định dành trọn 9 khu đất đắc địa ngay trung tâm - những vị trí vốn được ví là "tấc đất tấc vàng" về giá trị thương mại - để kiến tạo không gian văn hóa phục vụ người dân là một thông điệp vô cùng mạnh mẽ và đầy cảm xúc trước thềm năm mới. TP.HCM đang chứng minh một tư duy quản trị đô thị hiện đại và nhân văn: Giá trị lớn nhất của "đất vàng" không nằm ở những cao ốc chọc trời hay lợi nhuận kinh tế tức thời, mà nằm ở lợi ích cộng đồng và không gian thụ hưởng của người dân. Ưu tiên không gian công cộng ngay tại lõi đô thị thể hiện TP đang đặt "Chỉ số hạnh phúc" của người dân và du khách lên hàng đầu.

"Bước vào kỷ nguyên mới, một đô thị văn minh không chỉ được đo đếm bằng tốc độ tăng trưởng GDP, mà còn bằng diện tích mảng xanh và chiều sâu văn hóa. Việc biến các khu đất vàng thành vườn hoa, công viên thay vì rào chắn chờ dự án là minh chứng cho quyết tâm "Chỉnh trang đô thị - Xanh hóa lối sống" mà TP.HCM đang theo đuổi. Đây là bước đệm vững chắc để TP hướng tới hình ảnh một đô thị toàn cầu - nơi sự phát triển kinh tế song hành hài hòa với bảo vệ môi trường và tôn tạo cảnh quan", bà Trần Thị Bảo Thu nhìn nhận.