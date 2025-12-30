Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

TP.HCM đưa dịch vụ công về một đầu mối

Sỹ Đông
Sỹ Đông
30/12/2025 05:05 GMT+7

Sáng 29.12, Trung tâm phục vụ hành chính công TP.HCM (43 Nguyễn Văn Bá, P.Thủ Đức) chính thức tiếp nhận hồ sơ của người dân, doanh nghiệp.

Đây là trung tâm phục vụ hành chính công (PVHCC) đầu tiên của TP.HCM sau khi bộ phận một cửa các sở ngành kết thúc sứ mệnh. Trụ sở gồm 2 tầng chia thành 6 khu vực tiếp nhận hồ sơ của 16 sở ngành, trong đó 2 sở có nhiều hồ sơ là Xây dựng và NN-MT được bố trí khu riêng với diện tích lớn hơn.

NGƯỜI DÂN HÀI LÒNG

Hơn 8 giờ hôm qua 29.12, chị Nguyễn Thị Kim Nhanh (31 tuổi, ở P.Long Trường) đến Trung tâm PVHCC TP.HCM (Trung tâm) làm thủ tục rút BHXH một lần để nhận khoản tiền đón tết. Chị được đoàn viên thanh niên hướng dẫn bấm số thứ tự, ngồi chờ đến lượt. Chị khá hài lòng với chất lượng phục vụ của trung tâm mới. "Phòng rộng, sạch sẽ, có người hướng dẫn, làm nhanh hơn những chỗ khác. Quá trình làm thủ tục hơn 10 phút, chuyên viên hướng dẫn kỹ lưỡng và đăng ký lịch nhận tiền", chị đánh giá.

TP.HCM đưa dịch vụ công về một đầu mối- Ảnh 1.

Người dân đến nộp hồ sơ tại Trung tâm phục vụ hành chính công TP.HCM trong ngày đầu vận hành (29.12)

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Trong khi đó, anh Sử Thanh Sơn (25 tuổi, ở xã Đông Thạnh) cho biết sáng cùng ngày, anh lên Sở Y tế (P.Bến Thành) làm thủ tục cấp giấy phép hành nghề y thì nhận thông báo bộ phận một cửa của Sở đã dừng hoạt động. Nhân viên của Sở hướng dẫn đến Trung tâm ở P.Thủ Đức để nộp hồ sơ nên anh đến ngay. "Dù mất thời gian di chuyển nhưng bù lại trung tâm mới khang trang, cơ sở vật chất hiện đại hơn, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức tốt, thân thiện, nhanh chóng khiến tôi rất hài lòng", anh Sơn nói thêm. Sau khi hoàn tất hồ sơ, anh Sơn đăng ký nhận kết quả qua bưu điện để không mất thời gian đi lại.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên trong ngày đầu, số lượng người dân đến Trung tâm làm hồ sơ ở các lĩnh vực không đồng đều, có quầy đông đúc nhưng có quầy vắng vẻ. Bà Nguyễn Thị Liễu, Phó chánh văn phòng Sở Tư pháp TP.HCM, cho biết Sở phân công 2 công chức tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm. Theo quy trình, hồ sơ tiếp nhận trong ngày sẽ gửi bưu điện chuyển ngay về các phòng chuyên môn của Sở để xử lý.

CÓ THỂ TIẾP NHẬN 1.000 KHÁCH CÙNG LÚC

Ông Dương Văn Thơm, Phó giám đốc Trung tâm, cho biết cả hai tầng bố trí 67 quầy giao dịch, trong đó 61 quầy đã có công chức đến tiếp nhận. Với quy mô hiện tại, Trung tâm có thể đón 800 - 1.000 lượt khách cùng một thời điểm. Theo quy trình thiết kế và thử nghiệm ở các quầy, mỗi hồ sơ từ lúc người dân nộp số thứ tự đến lúc nhận phiếu tiếp nhận trung bình từ 5 - 10 phút. Về quy trình chung, người dân đến lấy số thứ tự, được hướng dẫn tới từng quầy làm giao dịch theo nhu cầu. Sau đó, hồ sơ được số hóa, luân chuyển trên môi trường điện tử đến các sở ngành để giải quyết nhanh chóng, đảm bảo trả kết quả đúng hẹn.

Trước lo ngại quá tải khi dồn hồ sơ về một chỗ, ông Thơm cho biết ngoài trụ sở Trung tâm ở 43 Nguyễn Văn Bá, người dân và doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ tại 2 trung tâm hành chính của Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu cũ và 38 tổ địa bàn (nơi đặt trụ sở quận, huyện, thành phố cũ). Đối với các thủ tục phi địa giới hành chính, người dân có thể nộp ở trung tâm PVHCC của phường, xã gần nơi mình sinh sống, làm việc.

Ông Thơm đánh giá với mô hình trung tâm PVHCC tập trung, người dân và doanh nghiệp dễ dàng lựa chọn các sở, ngành để nộp hồ sơ thay vì phân tán nhiều nơi như trước đây. Bên cạnh đó, Trung tâm PVHCC đã phối hợp Trung tâm chuyển đổi số TP.HCM hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin để người dân dễ dàng nộp trực tuyến với toàn bộ thủ tục. Trao đổi với báo chí, lãnh đạo Trung tâm khẳng định tinh thần phục vụ của Trung tâm là không để người dân ra về mà hồ sơ không xong. Cụ thể, sau khi nhận hồ sơ của người dân, công chức phải kiểm tra lại, nếu thiếu thì hướng dẫn bổ sung. Hồ sơ đầy đủ sẽ dán giấy màu vàng, ghi chú hồ sơ đã kiểm tra và động viên người dân ra bộ phận hỗ trợ dịch vụ công để làm thủ tục trực tuyến.

