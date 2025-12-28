Trái cọ vào mùa: Ăn sao cho đúng để không rát cổ?

Trên mạng xã hội không khó để bắt gặp những đoạn clip ghi lại cảnh nhiều người vừa ăn vừa chia sẻ cảm nhận khi ăn trái cọ. Không ít người lần đầu biết đến loại trái này tỏ ra tò mò bởi vẻ ngoài sẫm màu, lớp vỏ cứng và cách ăn khá đặc biệt. Ít ai biết, ăn cọ không đúng cách có thể gây rát cổ, khó tiêu. Mọi người không nên ăn cọ sống hoặc ỏm (dùng nước nóng già ngâm cọ tới chín - NV) chưa đủ, phần thịt còn cứng có thể gây xước cổ họng.

Trái cọ có bề ngoài sẫm màu, lớp vỏ cứng ẢNH: NVCC

Tài khoản Ngọc Hùng bình luận: "Mình dân gốc Phú Thọ đất cọ đây nhưng mấy mùa rồi chưa gặp được cây nào mà trái dày cùi và dẻo, thèm quá đi". Bạn Phương Trang viết: "Có bạn nói cọ nào cũng chát, chát ít chứ không chát là không đúng. Mình ở miền Nam nên không biết, các bạn biết xác nhận giùm mình với".

Nhiều người thích ăn trái cọ ẢNH: NVCC

Chị Ngọc Hằng (37 tuổi, quê ở Phú Thọ) cho biết cọ khi ăn có vị dẻo bùi, béo ngậy. May mắn chọn được mẻ cọ không bị sâu, không chát, chị đem về rửa sạch rồi ỏm với nước nóng khoảng 15–20 phút. Khi thấy vỏ cọ mềm và căng bóng là có thể vớt ra thưởng thức. Theo chị Hằng, cọ thường được chấm cùng muối vừng, muối lạc hoặc các loại nước sốt. Ngoài ra, cọ còn có thể nấu cùng xôi thành món xôi cọ thơm ngon. Khi ăn, người dùng gọt bỏ lớp vỏ sẫm màu bên ngoài, chỉ sử dụng phần thịt vàng bên trong.

Trái cọ được rửa sạch trước khi om3 ẢNH: NVCC

"Khi nước bắt đầu lăn tăn, mọi người cho cọ vào ỏm được rồi. Nếu để quá sôi cọ sẽ bị cứng, ăn không bùi dẻo. Điều quan trọng, người ăn phải chọn được mẻ cọ đồng đều, không bị chát", chị Hằng nói.

Cũng giống chị Ngọc Hằng, chị Nông Hà (32 tuổi, quê ở Phú Thọ) cũng ỏm cọ bằng cách đun nước đến khi sôi lăn tăn cho cọ rửa sạch vào ỏm. Chị dùng đũa khuấy đều rồi đậy vung trong khoảng 15 phút, tùy độ già của cọ, để cọ chín mềm.

Trái cọ sau khi ỏm và cạo lớp vỏ bên ngoài ẢNH: NVCC

"Trái cọ ỏm chín tách ra màu rất đẹp nhưng nếu để ngoài một lúc cọ sẽ thâm màu lại. Người nào chưa quen sẽ khó ăn vì trái cọ khá kén người ăn, hầu như mọi người ăn thử lần đầu đều sẽ có cảm giác hơi sạn", chị Hà chia sẻ.

Chị Lan Anh (ở Hà Nội) cho biết, ngày còn bé mỗi mùa cọ chín, lũ trẻ trong xóm thường rủ nhau lên đồi hái cọ. Bàn tay đứa nào cũng đen nhẻm nhưng ánh mắt thì sáng như sao vì hái được cọ. Trái cọ hái về được chà bằng chính cành cọ, rửa sạch rồi ỏm với nước nóng già. Miếng cọ ỏm béo ngậy, có mùi thơm, mua thường có giá 60.000 – 80.000 đồng/kg.

Trái cọ sau khi ỏm vừa dẻo vừa bùi ẢNH: NVCC

"Giờ những đứa trẻ hồi xưa đều đã thành trung niên, mỗi lần nhìn thấy trái cọ lại nhớ về thời thơ ấu. Trái cọ không chỉ là món ăn mà còn là ký ức, quê hương, hơi thở của núi rừng, là sợi dây níu giữ những người con đi xa vẫn nhớ về miền trung du yêu dấu", chị Lan Anh bày tỏ.

Theo một chuyên gia dinh dưỡng, trái cọ có mức calo khá cao, 100 gr cọ có năng lượng trung bình khoảng 36 calo. Nếu ăn với lượng hợp lý, trái cọ có lợi cho sức khỏe vì chứa nhiều chất xơ, giúp no lâu, ăn quá nhiều dẫn đến tình trạng dư thừa năng lượng.